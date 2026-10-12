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11 नवंबर से शुरू होगा अंतरराष्ट्रीय लवी मेला, लेजर शो से लेकर म्यूजिकल नाइट तक होंगे ये खास आयोजन

अंतरराष्ट्रीय लवी मेला ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के रामपुर में अंतरराष्ट्रीय लवी मेला-2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस साल यह ऐतिहासिक मेला 11 से 14 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा. मेले में पहाड़ी संस्कृति और संगीत के साथ बॉलीवुड व पंजाबी गीतों की धूम रहेगी. चार सांस्कृतिक संध्याओं के अलावा लेजर शो, मिस्टर एवं मिस बुशहर प्रतियोगिता, पारंपरिक स्वाद महोत्सव, कवि सम्मेलन और खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी. मेले में बुशहर की ऐतिहासिक विरासत, पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और तिब्बत के साथ पुराने व्यापारिक संबंधों को भी प्रदर्शित किया जाएगा.

उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक