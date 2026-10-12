11 नवंबर से शुरू होगा अंतरराष्ट्रीय लवी मेला, लेजर शो से लेकर म्यूजिकल नाइट तक होंगे ये खास आयोजन
इस मेले में ऐतिहासिक व्यापारिक परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ स्थानीय संस्कृति, उत्पादों और विरासत को प्रदर्शित करने पर जोर रहेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 5:22 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के रामपुर में अंतरराष्ट्रीय लवी मेला-2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस साल यह ऐतिहासिक मेला 11 से 14 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा. मेले में पहाड़ी संस्कृति और संगीत के साथ बॉलीवुड व पंजाबी गीतों की धूम रहेगी. चार सांस्कृतिक संध्याओं के अलावा लेजर शो, मिस्टर एवं मिस बुशहर प्रतियोगिता, पारंपरिक स्वाद महोत्सव, कवि सम्मेलन और खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी. मेले में बुशहर की ऐतिहासिक विरासत, पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और तिब्बत के साथ पुराने व्यापारिक संबंधों को भी प्रदर्शित किया जाएगा.
उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक
अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के आयोजन को लेकर मेला आयोजन समिति की बैठक रामपुर में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई. बैठक में मेले की तारीखों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई. उपायुक्त ने कहा कि लवी मेला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है तथा हमारी सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है. उन्होंने कहा कि मेले के माध्यम से वर्षों से चली आ रही व्यापारिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ विलुप्त हो रही पारंपरिक वस्तुओं, कलाओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए. मेले में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया.
चार सांस्कृतिक संध्याओं में पहाड़ी, बॉलीवुड और पंजाबी संगीत
इस बार लवी मेले में चार सांस्कृतिक संध्याएं होंगी. इनमें दो संध्याएं पहाड़ी संस्कृति को समर्पित रहेंगी, जबकि एक संध्या बॉलीवुड और एक पंजाबी संगीत पर आधारित होगी. इसके अलावा पारंपरिक वाद्य यंत्र प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिताएं और लेजर शो भी आयोजित किए जाएंगे. मिस्टर एवं मिस बुशहर प्रतियोगिता और पारंपरिक स्वाद महोत्सव मेले के अन्य प्रमुख आकर्षण होंगे.
बुशहर की ऐतिहासिक विरासत और पुराने व्यापार की दिखेगी झलक
मेले में बुशहर रियासत के इतिहास, संस्कृति और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. इसके तहत ऐतिहासिक एवं विरासत प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें पुराने छायाचित्रों और दस्तावेजों को प्रदर्शित किया जाएगा. पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, ऊनी उत्पाद, पारंपरिक आभूषण और स्थानीय कृषि एवं बागवानी उत्पाद भी लोगों को देखने को मिलेंगे.
इसके साथ ही सेब और अन्य बागवानी उत्पादों, पारंपरिक व्यंजनों, स्वयं सहायता समूहों (SHG), किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी. पारंपरिक शिल्प का सजीव प्रदर्शन, स्थानीय वास्तुकला और विरासत को दिखाने वाली गतिविधियां, रामपुर हेरिटेज वॉक और पारंपरिक लवी बाजार भी मेले का हिस्सा होंगे. बुशहर और तिब्बत के बीच रहे ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा.
रामपुर शहर में होगी विशेष लाइटिंग और सजावट
लवी मेले के दौरान रामपुर शहर को विशेष रोशनी और सजावट से आकर्षक बनाया जाएगा. उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि शहर को एकरूप और सुंदर स्वरूप देने के लिए अलग-अलग स्थानों पर सजावट की जाएगी और सेल्फी प्वाइंट बनाए जाएंगे. मेले की स्मारिका के लिए स्कूली बच्चों के साथ आम नागरिकों से भी लेख आमंत्रित किए जाएंगे.
पेयजल, पार्किंग और यातायात के लिए विशेष व्यवस्था
मेले में आने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक अस्थायी पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे. यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष योजना तैयार की जाएगी. इसके अलावा शहर के विभिन्न स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि मेले के दौरान लोगों को आवागमन में कम परेशानी हो.
सुरक्षा के लिए तैनात होंगे करीब 300 पुलिस कर्मी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 300 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरवजीत सिंह को सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. शहर में यातायात नियंत्रण और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे. मेले के दौरान जुआ खेलने जैसी अवैध गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी.
अश्व प्रदर्शनी में चामुर्थी घोड़े होंगे खास आकर्षण
अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के मैदान में विशेष अश्व प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी. इसमें हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध चामुर्थी नस्ल के घोड़े प्रमुख आकर्षण होंगे. स्पीति नस्ल के नाम से पहचाने जाने वाले ये घोड़े अपनी छोटी कद-काठी, सुडौल शरीर और कठिन पहाड़ी रास्तों व बर्फीले क्षेत्रों में चलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. इस बार अन्य राज्यों की घोड़ों की नस्लों को भी प्रदर्शनी में शामिल करने की योजना है. इसका उद्देश्य विभिन्न नस्लों के बीच व्यापार और पशुपालन को बढ़ावा देना है. इस संबंध में दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों को भी आमंत्रित किया जाएगा. प्रदर्शनी के दौरान घोड़ों की 400 और 800 मीटर दौड़ के साथ गुब्बारा फोड़ जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी.
मेले के दौरान किसान गोष्ठी भी आयोजित की जाएगी. इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, देखभाल, खान-पान और बेहतर पशुपालन से जुड़ी जानकारी दी जाएगी. दूसरे राज्यों से आने वाले प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करेंगे. इसके अलावा अश्व पालकों की समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान के लिए सुझावों पर विचार किया जाएगा.
किन्नौरी मार्केट को दिया जाएगा एक जैसा स्वरूप
इस वर्ष किन्नौरी मार्केट में एकरूपता लाने के लिए आयोजन समिति की ओर से एक ही शैली की कैनोपी उपलब्ध करवाई जाएगी. इससे बाजार को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने में मदद मिलेगी. इस बाजार में पारंपरिक सूखे मेवे, दालें, कपड़े और अन्य स्थानीय वस्तुओं का कारोबार होता है.
सरकारी विभागों की नई उपलब्धियों की लगेगी प्रदर्शनी
लवी मेले में विभिन्न सरकारी विभागों की प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी. इनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान विभागों द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी मिल सके. इस बार पिछले वर्ष दिखाई गई उपलब्धियों को दोहराने के बजाय नई उपलब्धियों को प्राथमिकता दी जाएगी.
इस बार रामपुर शहर और आसपास के स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए पहली बार निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. शुरुआती चरण में प्रत्येक स्कूल से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चयन अंतिम प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा. अंतिम चरण में भी पहले तीन स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्य प्रतिभागियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाएंगे. प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को लवी मेले के इतिहास पर निबंध लिखना होगा. आयोजन समिति की ओर से प्रतियोगिता के नियम और शर्तें जल्द जारी की जाएंगी.
नशामुक्ति से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक चलेंगी जागरूकता गतिविधियां
मेले में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी. इनमें नशामुक्त हिमाचल अभियान, सड़क सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा, स्वच्छ एवं हरित लवी अभियान और प्लास्टिक मुक्त मेले से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं. इसके अलावा रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, साइबर सुरक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और पौधरोपण पर भी ध्यान दिया जाएगा. इन गतिविधियों का उद्देश्य मेले को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है.
मेला आयोजन समिति की बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर सुरक्षा, बाजार, प्रदर्शनी, पशुपालन और जन-जागरूकता गतिविधियों तक विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई. 11 से 14 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस मेले में ऐतिहासिक व्यापारिक परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ स्थानीय संस्कृति, उत्पादों और विरासत को प्रदर्शित करने पर जोर रहेगा.
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