लवी मेले में क्यों आकर्षण का केंद्र बने चामुर्थी घोड़े? क्या है इनकी खासियत?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस साल रामपुर में 11 नवंबर से 14 नवंबर तक लवी मेला सजेगा. अंतरराष्ट्रीय लवी मेला रामपुर-2025 के आयोजन से पहले ही अश्व प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी. इस अश्व प्रदर्शनी में पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से अश्वपालकों को बुलाया जाएगा. वहीं, इस अश्व प्रदर्शनी का आकर्षण केंद्र रहेंगे चामुर्थी घोड़े.

अन्य राज्यों के पशुपालन विभाग को भेजा निमंत्रण

बाहरी राज्यों से आने वाले अश्वपालकों को चामुर्थी घोड़े की नस्ल के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि इन राज्यों में चामुर्थी घोड़ों की बिक्री हो सके और इन राज्यों की जीवन शैली में भी लोग इन चामुर्थी घोड़े को शामिल कर सकें. इसके लिए डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने आदेश जारी कर दिए हैं. जिसके मुताबिक हिमाचल के पशुपालन विभाग ने इन राज्यों के पशुपालन विभाग को पत्राचार कर निमंत्रण भेज दिया है.

"लवी मेले का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है. इस मेले का विशेष आकर्षण चामुर्थी घोड़े की बिक्री रही है. चामुर्थी घोड़ा पहाड़ी राज्यों में काफी प्रभावी माना जाता है. इसके प्रचार-प्रसार को बढ़ाने के लिए इस बार पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से अश्वपालकों को आमंत्रित किया गया है, ताकि इस साल लवी मेले की अश्व प्रदर्शनी में चामुर्थी घोड़े की खासियतों को वे लोग खुद देख सकें. अगर लोगों को पसंद आए तो वे चामुर्थी घोड़ा खरीद भी सकते हैं." - अनुपम कश्यप, डीसी शिमला

International Lavi Fair Rampur 2025
अश्व प्रदर्शनी को लेकर डीसी शिमला की बैठक (ETV Bharat)

चामुर्थी घोड़े की खासियत

डीसी शिमला ने बताया कि चीन की सीमा से लगते हिमाचल के बर्फीले कबाइली जिलों लाहौल-स्पीति और किन्नौर में ये चामुर्थी घोड़ा पाया जाता है. जो कि सदियों से यहां की जीवन शैली का हिस्सा रहा है. इन क्षेत्रों में इस घोड़े को 'शीत मरुस्थल का जहाज' कहा जाता है. चामुर्थी घोड़े की ऊंचाई 12 से 14 हाथ तक होती है. ये माइनस 30 डिग्री तक की भीषण ठंड में रहकर भी काम कर सकता है. खास बात ये है कि लंबे समय तक बिना कुछ खाए भी चामुर्थी घोड़े में काम करने की क्षमता होती है. इन घोड़ों में बीमारियां बहुत कम देखी जाती हैं.

6 प्रमुख भारतीय नस्लों में से एक

उपायुक्त शिमला ने बताया कि चामुर्थी नस्ल के घोड़ों की खास पहचान इनकी शक्ति और बेहतरीन क्षमता है. चामुर्थी नस्ल के घोड़े भारतीय घोड़ों की प्रमुख 6 नस्लों में एक है. इस नस्ल के घोड़े ताकत और ज्यादा ऊंचाई वाले बर्फ से ढके क्षेत्रों में अपने पांव जमाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है.

कितनी पुरानी है ये नस्ल?

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि दिलचस्प बात ये है कि ये चामुर्थी घोड़े इन बर्फीली घाटियों में सिंधु घाटी (हड़प्पा) सभ्यता के समय से पाए जाते हैं. घोड़ों की इस नस्ल की उत्पति तिब्बत के पठारों में बताई जाती है. जो कि बाद में व्यापारियों द्वारा लाहौल-स्पीति और किन्नौर के दुर्गम स्थानों में लाए गए. मौजूदा समय में चामुर्थी घोड़े खासकर स्पीति घाटी की पिन वैली और किन्नौर जिले के भावा वैली में ही पाए जाते हैं.

कब होगी अश्व प्रदर्शनी?

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि इस साल लवी मेला रामपुर के तहत ये अश्व प्रदर्शनी 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आयोजित की जाएगी. पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा इस प्रदर्शनी के लिए सबसे अच्छे घोड़ों का चयन किया गया है, जिससे की अश्वपालक भी प्रोत्साहित होते हैं.

  1. 1 नवंबर को घोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.
  2. 2 नवंबर को अश्वपालकों के लिए गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा.
  3. 3 नवंबर को उत्तम घोड़ों का चयन, गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता और 400 व 800 मीटर रोमांचक घुड़दौड़ का आयोजन किया जाएगा.

इस दौरान प्रतियोगिता में विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा. इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले सभी घोड़ो को पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा फ्री चार और दाना बांटा जाएगा.

चामुर्थी घोड़ों के लिए प्रजनन केंद्र

डीसी शिमला ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग ने इन बर्फानी चामुर्थी घोड़ों को बचाने, संरक्षित रखने और दोबारा अस्तित्व में लाने के उद्देश्य से साल 2002 में स्पीति घाटी के लारी में एक घोड़ा प्रजनन केंद्र स्थापित किया. ये केंद्र स्पीति नदी से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है. जो राजसी गौरव और किसानों में समान रूप से लोकप्रिय घोड़ों की नस्ल के प्रजनन के लिए उपयोग किया जाता है.

घोड़ा प्रजनन केंद्र की खासियत

  • इस प्रजनन केंद्र तो 3 अलग-अलग इकाइयों में बांटा गया है.
  • प्रत्येक इकाई में 20 घोड़ों को रखने की क्षमता है.
  • 4 घोड़ों की क्षमता वाला एक स्टैलियन शेड है.
  • 82 बीघा और 12 बिस्वा भूमि पर ये केंद्र चलाया जा रहा है.
  • चरागाह के रूप में विभाग स्थानीय गांव की भूमि का उपयोग करता है.

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि इस प्रजनन केंद्र की स्थापना और कई साल तक चलाए प्रजनन कार्यक्रमों के बाद इस शक्तिशाली विरासतीय नस्ल चामुर्थी की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो कि एक समय में विलुप्त होने की कगार पर थी. मौजूदा दौर में हिमाचल में चामुर्थी घोड़ों की संख्या सैकड़ों में है.

तिब्बत से जुड़ा चामुर्थी घोड़ों का इतिहास

उपायुक्त शिमला ने बताया कि चामुर्थी नस्ल के घोड़ों का इतिहास तिब्बत से जुड़ा हुआ है. इस नस्ल के वंशज तिब्बत सीमा की ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जंगली घोड़े माने जाते हैं. चामुर्थी घोड़ों का उद्गम स्थल तिब्बत के छुर्मूत को माना जाता है. इसी जगह के कारण इस नस्ल को चामुर्थी नाम मिला. चामुर्थी नस्ल को दुनिया के घोड़ों की मान्यता प्राप्त 4 नस्लों में एक माना जाता है. ये घोड़े बेहद मजबूत होते हैं. जिसके कारण बर्फीले पहाड़ों के लिए ये बहुत लाभदायक होते हैं. हिमाचल के किन्नौर जिले के पूह उपमंडल से भी व्यापारी तिब्बत जाकर इन घोड़ो को लाते हैं, लेकिन वहां इनकी मांग ज्यादा होने के कारण घोड़ों का ये व्यापार विस्तार नहीं कर रहा है. वहीं, पिन घाटी में नसबंदी किए घोड़े बेचे जाते हैं, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ऐसा नहीं करने से देवता नाराज हो जाते हैं. जबकि पशु विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा करने से इस नस्ल के विस्तार को नुकसान पहुंचता है. इसके अलावा पिन घाटी के जिन इलाकों में चमुर्थी घोड़े पाए जाते हैं, वहां हर साल अप्रैल-मई महीने में हर गांव में नस्ल विस्तार वाले नए घोड़ा को चुना जाता है. जबकि बाकी घोड़ों की घरेलू तरीके से नसबंदी कर दी जाती है.

