अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का भव्य आगाज, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया शुभारंभ
चार दिवसीय इस मेले के दौरान रामपुर के पाटबंगला मैदान में खरीदारी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 7:31 PM IST
रामपुर: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का बुधवार को शिमला जिले के रामपुर बुशहर में भव्य आगाज हो गया. चार दिवसीय मेले का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने पाटबंगला मैदान में किया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, पारंपरिक संस्कृति को सहेजने और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया. राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब गांवों के किसान, स्थानीय कारीगर और युवा आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे.
मेले के शुभारंभ पर राज्यपाल ने किन्नौरी मार्केट में रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया. उन्होंने यहां पहुंचे किन्नौर के व्यापारियों और उत्पादकों के स्टॉल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने किन्नौरी वस्त्रों, हस्तशिल्प और अन्य पारंपरिक उत्पादों के बारे में जानकारी ली. राज्यपाल ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया और विभागीय योजनाओं तथा उपलब्धियों के बारे में जाना.
विकसित भारत के लिए गांवों और स्थानीय लोगों की भागीदारी जरूरी
राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2027 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत का निर्माण केवल दिल्ली से नहीं होगा, बल्कि इसमें गांवों के किसानों, कारीगरों और युवाओं की मेहनत की अहम भूमिका रहेगी. किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, कारीगरों को उनके हुनर के दम पर आगे बढ़ने और युवाओं को नए अवसर देने की जरूरत है.
राज्यपाल ने स्थानीय उत्पाद खरीदने का किया आह्वान
राज्यपाल ने लोगों से प्रधानमंत्री के 'लोकल फॉर वोकल' संदेश को अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि लवी मेले में स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों की ओर से बिक्री के लिए लाए गए उत्पादों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. स्थानीय वस्तुओं की खरीद से कारीगरों की मेहनत को सम्मान मिलता है और उनके परिवारों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलती है. इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है. उन्होंने कहा कि मेले स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने का अच्छा माध्यम हैं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर देते हैं.
संस्कृति के संरक्षण के साथ पर्यावरण बचाने पर भी जोर
राज्यपाल ने हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास गतिविधियों के साथ प्रकृति का संरक्षण भी जरूरी है. मेले में आने वाले लोगों से स्वच्छता बनाए रखने और प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की. उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है.
रामपुर, किन्नौर और तिब्बत के पुराने व्यापारिक रिश्तों की पहचान
अंतरराष्ट्रीय लवी मेला रामपुर बुशहर की सदियों पुरानी व्यापारिक परंपरा से जुड़ा है. इसका संबंध रामपुर, किन्नौर और तिब्बत के बीच रहे पुराने व्यापारिक रिश्तों से रहा है. समय के साथ मेले का स्वरूप बदला और इसका दायरा बढ़ा, लेकिन इसकी पारंपरिक पहचान आज भी कायम है. हर साल यहां हिमाचल के अलग-अलग क्षेत्रों के साथ पड़ोसी राज्यों और सीमावर्ती इलाकों से व्यापारी, किसान, बागवान, कारीगर और पर्यटक पहुंचते हैं. किन्नौरी वस्त्रों, हस्तशिल्प और पहाड़ी क्षेत्रों के पारंपरिक उत्पादों की मेले में खास पहचान रहती है.
चार दिन तक मैदान में रहेगी मेले की रौनक
चार दिवसीय आयोजन के दौरान पाटबंगला मैदान में खरीदारी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. राज्यपाल ने मेले के आयोजन और स्थानीय उत्पादों को मंच देने के लिए मेला समिति, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्थानीय संस्थाओं को बधाई दी. उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि के साथ विकास की कामना की.
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