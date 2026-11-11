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अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का भव्य आगाज, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया शुभारंभ

अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का आगाज ( DIPR )

रामपुर: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का बुधवार को शिमला जिले के रामपुर बुशहर में भव्य आगाज हो गया. चार दिवसीय मेले का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने पाटबंगला मैदान में किया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, पारंपरिक संस्कृति को सहेजने और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया. राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब गांवों के किसान, स्थानीय कारीगर और युवा आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे.

मेले के शुभारंभ पर राज्यपाल ने किन्नौरी मार्केट में रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया. उन्होंने यहां पहुंचे किन्नौर के व्यापारियों और उत्पादकों के स्टॉल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने किन्नौरी वस्त्रों, हस्तशिल्प और अन्य पारंपरिक उत्पादों के बारे में जानकारी ली. राज्यपाल ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया और विभागीय योजनाओं तथा उपलब्धियों के बारे में जाना.