लवी मेले में सजा पहाड़ों का खजाना, ₹15 हजार किलो मिल रही गुच्छी, चिलगोजा-खुबानी के हैं ये दाम
लवी मेले में सदियों पुरानी व्यापारिक परंपरा बरकरार, किन्नौर से पहुंचे व्यापारियों ने लगाया पहाड़ी उत्पादों का स्टॉल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 11:52 AM IST
रामपुर बुशहर: अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में इस बार पहाड़ी उत्पादों की खुशबू और पारंपरिक व्यापार की रौनक देखते ही बन रही है. मेले में ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. मेले में किन्नौर से पहुंचे व्यापारियों ने अपने स्टॉल सजाने शुरू कर दिए हैं. इन स्टॉलों पर चिलगोजा, अखरोट, बादाम, राजमा, काला जीरा, गुच्छी, शिलाजीत और सूखी खुबानी जैसे पहाड़ी उत्पाद लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. हालांकि, इन उत्पादों की कीमतें भी लोगों को हैरान कर रही हैं. पहाड़ों में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली गुच्छी का भाव 15 हजार रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि काला जीरा 3500 रुपए और नेवजा 2000 रुपए प्रति किलो बिक रहा है.
क्यों बढ़ रही पहाड़ी उत्पादों की कीमतें ?
आखिर किन्नौर के पहाड़ी उत्पाद इतने महंगे क्यों होते हैं? इसके पीछे कई कारण हैं. अप्पर किन्नौर से आए व्यापारी प्रेम नेगी ने बताया कि किन्नौर के ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में चिलगोजा, गुच्छी और अन्य प्राकृतिक उत्पाद सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं. इनका संग्रह करना भी आसान नहीं है. कई उत्पादों को एकत्रित करने के लिए व्यापारियों और स्थानीय लोगों को कठिन पहाड़ी रास्तों और जंगलों तक पहुंचना पड़ता है. मौसम की परिस्थितियां, सीमित पैदावार, संग्रहण में लगने वाली मेहनत और बाजार तक पहुंचाने का खर्च भी इनकी कीमत को प्रभावित करता है. ये सभी कारक हैं, जिनके चलते पहाड़ी उत्पादों और पहाड़ी ड्राई फ्रूट्स की कीमतें बढ़ रही हैं.
"इस बार चिलगोजे की पैदावार कम होने के कारण इसके दाम में तेजी देखने को मिल रही है. इस बार चिलगोजा करीब 2000 रुपए प्रति किलो बिक रहा है. हालांकि, अन्य पहाड़ी उत्पादों के दाम में पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है." - मनमोहन नेगी, व्यापारी, कोठी किन्नौर
सालभर अलग-अलग जगहों में लगते हैं स्टॉल
कारोबारी कांता देवी, रोहित नेगी और करमा नेगी ने बताया कि वे लवी मेले में 4 दिनों के मेले तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि सालभर देश के अलग-अलग हिस्सों में लगने वाले मेलों और प्रदर्शनियों में अपने स्टॉल सजाते हैं. किन्नौर के पारंपरिक उत्पादों को लेकर ये व्यापारी दूर-दूर तक पहुंचते हैं. पहाड़ी उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्ट पहचान के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से लोग इन्हें खरीदने के लिए पहुंचते हैं. कई ग्राहक ऐसे भी हैं जो हर साल इन व्यापारियों से उत्पाद खरीदने के लिए खास तौर पर मेलों में आते हैं.
गुच्छी से शिलाजीत तक, जानिए क्या हैं दाम ?
अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में किन्नौर के व्यापारियों के स्टॉल पर उपलब्ध प्रमुख उत्पादों के भाव इस प्रकार हैं-
- गुच्छी : 15,000 रुपए प्रति किलो
- काला जीरा : 3,500 रुपए प्रति किलो
- चिलगोजा : 2,000 रुपए प्रति किलो
- नेवजा : 2,000 रुपए प्रति किलो
- शिलाजीत : 1,000 रुपए प्रति तोला
- बादाम : 500 से 1,500 रुपए प्रति किलो
- अखरोट : 400 से 800 रुपए प्रति किलो
- राजमा : 400 रुपए प्रति किलो
- सूखी खुबानी : 300 से 600 रुपए प्रति किलो
परंपरा और कारोबार का संगम है लवी मेला
अंतरराष्ट्रीय लवी मेला सदियों से हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच होने वाले पारंपरिक व्यापार की पहचान रहा है. आज भी यह मेला पहाड़ी उत्पादों के कारोबार का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है. किन्नौर सहित आसपास के क्षेत्रों से व्यापारी यहां अपने उत्पाद लेकर पहुंचते हैं. मेले में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक और दूसरे राज्यों से आने वाले खरीदार भी इन उत्पादों में खास दिलचस्पी दिखाते हैं. महंगे दामों के बावजूद इन पारंपरिक उत्पादों की अपनी अलग पहचान और मांग बनी हुई है. ऐसे में लवी मेला न सिर्फ व्यापारियों को बाजार उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि पहाड़ों की पारंपरिक व्यापारिक विरासत को भी आगे बढ़ा रहा है.
एक महीने तक सजा रहता है व्यापारी मेला
गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का आगाज हर साल 11 नवंबर को होता है. आज 14 नवंबर को लवी मेले का समापन हो जाएगा. अधिकारिक तौर पर चार दिनों तक चलते वाले इस ऐतिहासिक मेले में जहां पारंपरिक व्यापार की रौनक रहती है. वहीं, किन्नौर सहित दूरदराज के क्षेत्रों से व्यापारी अपने पहाड़ी उत्पाद लेकर पहुंचते हैं. हालांकि व्यापार के लिए ये मेला करीब एक महीने तक जारी रहता है. एक महीने तक व्यापारियों के विभिन्न स्टॉल यहां सजते हैं और दूर-दराज से लोग यहां पर लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं.