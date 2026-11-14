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लवी मेले में सजा पहाड़ों का खजाना, ₹15 हजार किलो मिल रही गुच्छी, चिलगोजा-खुबानी के हैं ये दाम

अंतरराष्ट्रीय लवी मेला 2026 ( ETV Bharat )

रामपुर बुशहर: अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में इस बार पहाड़ी उत्पादों की खुशबू और पारंपरिक व्यापार की रौनक देखते ही बन रही है. मेले में ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. मेले में किन्नौर से पहुंचे व्यापारियों ने अपने स्टॉल सजाने शुरू कर दिए हैं. इन स्टॉलों पर चिलगोजा, अखरोट, बादाम, राजमा, काला जीरा, गुच्छी, शिलाजीत और सूखी खुबानी जैसे पहाड़ी उत्पाद लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. हालांकि, इन उत्पादों की कीमतें भी लोगों को हैरान कर रही हैं. पहाड़ों में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली गुच्छी का भाव 15 हजार रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि काला जीरा 3500 रुपए और नेवजा 2000 रुपए प्रति किलो बिक रहा है.

क्यों बढ़ रही पहाड़ी उत्पादों की कीमतें ?