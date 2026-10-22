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Kullu Dussehra: लेजर और ड्रोन शो से हुआ रामायण का मंचन, रथ मैदान में विदेशी कलाकारों ने दी प्रस्तुति

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव चल रहा है. जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के रथ मैदान में दशहरा उत्सव को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. वहीं, लेजर और ड्रोन शो के माध्यम से यहां रामायण का भी मंचन किया गया, जिसे देखकर हजारों लोगों ने दशहरा उत्सव कमेटी की सराहना की.

लेजर और ड्रोन शो से हुआ रामायण का मंचन (ETV Bharat) उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री रहे मुख्यातिथि दशहरा उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. मुकेश अग्निहोत्री ने ढालपुर में भगवान रघुनाथ की अस्थाई शिविर में आशीर्वाद लिया. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल भी उपस्थित रही. दशहरा उत्सव कमेटी के द्वारा रथ मैदान में भी ग्लोबल डांस, लेजर शो और ड्रोन शो का आयोजन किया गया. ऐसे में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ विदेश से आए कलाकारों ने भी अपनी-अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया. अंत में सभी कलाकारों ने पहाड़ी गानों पर भी वैश्विक नृत्य कर सभी दर्शकों का मन मोह लिया.

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, "दशहरा उत्सव देवी देवताओं के महाकुंभ से जाना जाता है. यहां हजारों लोग रोजाना भगवान रघुनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं. ऐसे में देव संस्कृति के माध्यम से विदेशी लोगों को भी यहां की संस्कृति जानने का मौका मिलता है. अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव जिला कुल्लू के साथ-साथ हिमाचल के संस्कृति का भी प्रदेश में मंचन करता है". देसी गानों पर खूब झूमे विदेशी कलाकार दूसरी सांस्कृतिक संध्या में रथ मैदान में भारत, लद्दाख, कजाकिस्तान, रूस, इंडोनेशिया, अमेरिका, मलेशिया, उजबेकिस्तान के कलाकारों ने 'शोभेला हिमाचल प्यारा जेड़ा चमकू स्वर्ग रा तारा' पर अपनी प्रस्तुति दी. इसके बाद उज्बेकिस्तान के कलाकारों ने नृत्य पेश किया और इंडोनेशिया के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी. कार्यक्रम में लद्दाख के कलाकारों ने भी शानदार नृत्य किया और उसके बाद कजाकिस्तान के कलाकारों ने अपने देश की संस्कृति का शानदार प्रदर्शन किया. अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव (ETV Bharat) रथ मैदान में विदेशी कलाकारों ने किया प्रदर्शन