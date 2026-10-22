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अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के दूसरे दिन निकली राजा की जलेब, ढोल-नगाड़ों की थाप पर झूमे श्रद्धालु

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा ( ETV Bharat )

कुल्लू: ढालपुर मैदान में चल रहे अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दूसरे दिन राजा की जलेब शुरू हो गई है. यह जलेब लंका दहन के दिन तक आयोजित की जाएगी और रोजाना जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों से आए देवी देवता इसमें शिरकत करेंगे. वहीं, वीरवार को यह जलेब राजा के चाननी से शुरू हुई और देवी देवताओं के साथ श्रद्धालु ढालपुर में झूमते रहे. इस राजा के जलेब में भगवान नरसिंह की घोड़ी के साथ-साथ महाराज कोठी के देवताओं ने भी भाग लिया.

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में शुरू हुई राजा की जलेब

देवता के हरियानो ने भी ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए शहर की परिक्रमा पूरी की. देवता नरसिंह की पालकी ने शहर का भ्रमण किया. ऐसे में अब आज से 6 दिनों तक रोजाना शाम को जलेब आयोजित होगी. शाम के समय राजा की चनणी से लेकर पूरे शहर में निकली इस जलेब में दर्जनों देवी-देवता ढोल-नगाड़ों की थाप पर परिक्रमा पर निकले और लोग नाचते-गाते रहे. कुल्लू दशहरा के दूसरे दिन निकली राजा की जलेब (ETV Bharat) देवी-देवताओं की पुरातन संस्कृति दशहरा उत्सव के दूसरे दिन राजा की जलेब निकली और भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह पालकी पर सवार हुए. ढालपुर में देवी-देवताओं की पुरातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए नरसिंह भगवान की जलेब का आगाज हुआ. अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में आज भी सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा जिंदा है और लोग इसका निर्वाह कर रहे हैं. कुल्लू दशहरा में निकली राजा की जलेब (ETV Bharat) भगवान नरसिंह को माना जाता कुल्लू घाटी का रक्षक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान नरसिंह को कुल्लू घाटी का रक्षक माना जाता है. ऐसे में मेले के दूसरे दिन आकर्षण का केंद्र रहने वाली नरसिंह भगवान की जलेब में भव्य नजारा देखने को मिला. इस दौरान कुल्लू शहर वाद्य यंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा. इस जलेब को राजा की जलेब भी कहा जाता है. क्योंकि इस जलेब में कुल्लू के राजा परंपरा के अनुसार पालकी में सज-धज कर यात्रा करते हैं.