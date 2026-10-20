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कुल्लू दशहरा की सांस्कृतिक संध्या में सतिंदर सरताज मचाएंगे धमाल, पहाड़ी कलाकार भी देंगे प्रस्तुति

कुल्लू: 21 अक्टूबर को जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. दशहरा उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे. 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह छठी सांस्कृतिक संध्या में शामिल होंगे और 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री द्वारा दशहरा उत्सव का समापन किया जाएगा. ऐसे में दशहरा उत्सव कमेटी द्वारा इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है.

दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुलिस कर्मियों के तैनाती की गई है. प्रशासन के साथ मिलकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. दशहरा उत्सव में आने वाले देवी देवताओं के शिविरों में भी सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और यहां पर सभी देवी देवताओं के लिए भी बेहतर व्यवस्था की गई है.

जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली से अधिष्ठात्री देवी माता हिडिंबा अपने लाभ लश्कर के साथ अब ढालपुर के लिए रवाना हो गई है. माता हिडिंबा सुबह अपने मंदिर से निकली और जगह-जगह पर माता का भक्तों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान देव परंपराओं का भी निर्वाह किया गया और ढोल नगाड़ों के थाप पर सैकड़ो श्रद्धालु भी मनाली माल रोड से कुल्लू के लिए माता के साथ रवाना हो गए हैं. कल बुधवार को माता हिडिंबा सुल्तानपुर भगवान रघुनाथ के मंदिर पहुंचेगी और उसके साथ ही दशहरा उत्सव का भी आगाज हो जाएगा.

वहीं, उन्होंने स्थानीय लोगों से भी आग्रह है कि वह दशहरा उत्सव के दौरान निजी वाहनों का कम से कम प्रयोग करें और बसों के माध्यम से मेला देखने के लिए ढालपुर मैदान आए. इसके अलावा प्रशासन के द्वारा पार्किंग के लिए जो जगह चिन्हित की गई है. वहीं, पर ही अपने वाहनों को पार्क करें। ताकि शहर में ट्रैफिक जाम की परेशानी लोगों को न झेलनी पड़े.

विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा, "दशहरा उत्सव में ग्रामीण क्षेत्रों में यह बसे देर रात तक चलाई जाएगी. ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े. रायसन से लेकर बजौरा तक इन बसों का संचालन किया जाएगा".

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कुल्लू में एचआरटीसी के द्वारा 50 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा. इनमें 35 बसे इलेक्ट्रिक होगी. ताकि शहर में प्रदूषण को भी नियंत्रण में लाया जा सके. जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में विधायक सुंदर ठाकुर द्वारा दशहरा उत्सव के लिए चलाई जा रही इन अतिरिक्त बसों को हरी झंडी दिखाई.

सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया, "7 दिनों तक ढालपुर के कला केंद्र में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा. जिसमें बॉलीवुड, पंजाबी और अन्य प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी. वहीं विदेश से आने वाले कलाकार भी कला केंद्र में अपनी प्रस्तुति देंगे. इसके अलावा ढालपुर के रथ मैदान में ड्रोन शो तथा लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा".

दशहरा उत्सव में निभाती है अपनी अहम भूमिका

माता हिडिंबा के बगैर अंतरराष्ट्रीय दशहरे उत्सव की शुरुआत नहीं होती है और 7 दिनों तक माता दशहरा उत्सव में अपनी विशेष भूमिका निभाती है. अंतिम दिन भी लंका दहन में माता हिडिंबा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ ही अंतरराष्ट्रीय दशहरा संपन्न हो जाता है. गौर रहे कि माता हिडिंबा कुल्लू राज परिवार की कुलदेवी हैं और उनके बिना अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू नहीं होता है.

माता हिडिंबा के गुर देवी चंद ने बताया, "माता अब दशहरा उत्सव के लिए रवाना हो गई है और 7 दिनों तक माता ढालपुर में अपने अस्थाई शिविर में विराजमान रहेगी. यहां पर रोजाना भक्त माता के दर्शनों के लिए आते हैं और माता दशहरा उत्सव में निभाई जाने वाली सभी परंपराओं का भी निर्वाह करती है. लंका दहन के बाद माता हिडिंबा वापस मनाली की ओर लौट जाएगी".

भगवान रघुनाथ के आभूषण साफ कर निभाई गई नवमी की परंपरा

जिला कुल्लू के मुख्यालय सुल्तानपुर में नवरात्रों के नवमी के अवसर पर भगवान रघुनाथ के आभूषणों को साफ करने की पुरानी परंपरा निभाई गई. यह परंपरा सुल्तानपुर में रहने वाले सुनार परिवारों द्वारा निभाई गई, जो दशकों से इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं. दशहरा उत्सव से एक दिन पहले यह परंपरा निभाई जाती है और भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में प्रयोग किए जाने वाले सोने, चांदी के आभूषण, चांदी बर्तन व अन्य वस्तुओं की सफाई का कार्य पूरा किया जाता है. सुनार परिवार के सदस्य इस परंपरा को निभाने के लिए रघुनाथ मंदिर पहुंचे और भूखे पेट उन्होंने यह इस परंपरा का निर्वाह किया तथा उसके बाद भगवान रघुनाथ का भी आशीर्वाद ग्रहण किया.

भगवान रघुनाथ के आभूषण साफ कर निभाई गई नवमी की परंपरा (ETV Bharat)

इस परंपरा का निर्वाह करने पहुंचे संजीव वर्मा ने बताया, "उनके पूर्वज दशकों से इस काम को करते आ रहे हैं. ऐसे में वह सभी परिवार मिलकर हर बार नवमी के दिन और भगवान रघुनाथ के मंदिर पहुंचते हैं और इस परंपरा को निभाते हैं". वही अभिमन्यु वर्मा ने बताया, "वह उनके पूर्वज दशकों पहले यहां पर बसे थे. उनके परिवार के द्वारा ही पहले से यह कार्य किया जाता है. यह कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाता है और आज भी सभी परिवार मिलकर इस परंपरा को पूरा करते हैं".

सुनार परिवार ने निभाई दशकों पुरानी रिवायत

भगवान रघुनाथ के पुजारी दिनेश किशोर ने बताया, "नवमी के दिन हर साल यह परंपरा निभाई जाती है. सुनार परिवार के सभी सदस्य भूखे पेट इस काम को पूरा करते हैं. उसके बाद उन्हें भगवान रघुनाथ का प्रसाद भी दिया जाता है. ऐसे में इस साल भी यह परंपरा निभाई गई और बुधवार को भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा ढालपुर मैदान में आयोजित की जाएगी".

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