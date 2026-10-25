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अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव: पुलिस थाना क्यों पहुंचे देवता अजयपाल, वजह जान हो जाएंगे हैरान

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के बीच थाने में पहुंचे देवता अजयपाल ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में दशहरा उत्सव के चलते सैकड़ों देवी-देवता अपने-अपने शिविर में विराजमान हैं. इस दौरान देवी देवताओं के द्वारा भव्य देव मिलन भी किया जा रहा है और भक्तों के कष्ट का भी निवारण किया जा रहा है. इसके अलावा दशकों पुरानी परंपराओं का आज भी देवी देवताओं के द्वारा निर्वाह किया जा रहा है. इसी कड़ी में देवता अजयपाल अपने हरियानों के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर पुलिस थाना कुल्लू पहुंचे. इस दौरान देवता के द्वारा पुलिस थाना पहुंचकर पुरानी परंपरा का निर्वाह किया गया. थोड़ी देर विश्राम करने के बाद देवता अजयपाल वापस अपने देवालय लौट आए. ऐसे में लोगों के बीच यह भी चर्चा चली रही कि आखिर देवता पुलिस थाना क्यों पहुंचे.

ढोल नगाड़ों के साथ कुल्लू पुलिस थाना पहुंचे देवता अजयपाल देवता अजयपाल के पुजारी नूप राम ने बताया कि, देवता अजयपाल को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है. मान्यता है कि देवता अजयपाल सूखे और अकाल से निजात दिलाते हैं. इसलिए दशकों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए रविवार को देवता अपने देवलुओं के साथ थाना परिसर पहुंचे और वहां थोड़ी देर विश्राम करने के बाद भगवान रघुनाथ से मिलने के लिए रवाना हो गए.