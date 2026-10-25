अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव: पुलिस थाना क्यों पहुंचे देवता अजयपाल, वजह जान हो जाएंगे हैरान
ढोल नगाड़ों के साथ कुल्लू पुलिस थाना पहुंचे देवता अजयपाल थाना परिसर. अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही परंपरा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 5:05 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में दशहरा उत्सव के चलते सैकड़ों देवी-देवता अपने-अपने शिविर में विराजमान हैं. इस दौरान देवी देवताओं के द्वारा भव्य देव मिलन भी किया जा रहा है और भक्तों के कष्ट का भी निवारण किया जा रहा है. इसके अलावा दशकों पुरानी परंपराओं का आज भी देवी देवताओं के द्वारा निर्वाह किया जा रहा है. इसी कड़ी में देवता अजयपाल अपने हरियानों के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर पुलिस थाना कुल्लू पहुंचे. इस दौरान देवता के द्वारा पुलिस थाना पहुंचकर पुरानी परंपरा का निर्वाह किया गया. थोड़ी देर विश्राम करने के बाद देवता अजयपाल वापस अपने देवालय लौट आए. ऐसे में लोगों के बीच यह भी चर्चा चली रही कि आखिर देवता पुलिस थाना क्यों पहुंचे.
ढोल नगाड़ों के साथ कुल्लू पुलिस थाना पहुंचे देवता अजयपाल
देवता अजयपाल के पुजारी नूप राम ने बताया कि, देवता अजयपाल को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है. मान्यता है कि देवता अजयपाल सूखे और अकाल से निजात दिलाते हैं. इसलिए दशकों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए रविवार को देवता अपने देवलुओं के साथ थाना परिसर पहुंचे और वहां थोड़ी देर विश्राम करने के बाद भगवान रघुनाथ से मिलने के लिए रवाना हो गए.
नदेवता अजयपाल कांगड़ा जिले के बीड़ भंगाल से अपनी पत्नी के साथ कुल्लू आए थे. उन्होंने एक दिन कुल्लू के काइस धार में गुजारा लेकिन उन्हें यह स्थान उचित नहीं लगा. उसके बाद देवता अपनी पत्नी के साथ पीज पहुंचे और पीज से वह बागन गांव में बैठे. उस दौरान पूरे इलाके में सूखा पड़ा हुआ था और लोग भी काफी परेशान थे. देवता के वहां आने के बाद खूब बारिश हुई और लोगों की फसल भी काफी अच्छी हुई. उसके बाद देवता का यहां पर मंदिर बनाया गया. - नूप राम, देवता अजयपाल के पुजारी
100 साल पहले अपने भक्त को बचाने कुल्लू थाना आए थे देवता
देवता अजयपाल के पुजारी नूप राम ने बताया कि, यह बात करीब 100 साल पहले की है. जब अंग्रेजों के जमाने में देवता का एक कटियाला (भक्त) खांपू नाम का व्यक्ति हुआ करता था, जो देवता के भंडार के लिए ग्रामीण इलाकों से अनाज जमा करता था. खांपू के द्वारा उस दौरान किसी व्यक्ति की जमानत दी गई थी. लेकिन, वह व्यक्ति पुलिस के पास पेश नहीं हुआ.
ऐसे में पुलिस के द्वारा खांपू को गिरफ्तार किया गया. जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर ला रही थी तो उसके हाथ में बंधी हुई एक हथकड़ी पहले टूट गई. जब वह कुल्लू पुलिस थाने में पहुंचा तो उस दौरान उसकी दूसरी बेड़ी भी टूट गई. तभी साथ चल रहे पुलिस वाले ने उससे पूछा कि खांपू तेरे पीछे कौन चल रहा है. लेकिन, खांपू को पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दिया. खांपू ने कहा कि उसके पीछे कोई नहीं चल रहा है. जबकि साथ चल रहे पुलिस वालों को उसके पीछे एक व्यक्ति लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा था जो कि स्वयं देवता अजयपाल थे.
आज भी थोड़ी देर विश्राम करते हैं देवता अजयपाल
पुजारी नूप राम ने कहा कि, जब दूसरी बेड़ी भी अपने आप टूट गई तो पुलिस वालों ने भी इसे चमत्कार माना और खांपू को छोड़ दिया. वहीं, जब खांपू वापस लौट रहा था तो उसे वही व्यक्ति मिला. जिसकी उसने जमानत ली थी और उसके चक्कर में उसे पुलिस वाले पकड़ कर ले गए थे. ऐसे में खांपू ने उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया और पुलिस वालों ने भी इस देवता का चमत्कार माना. देवता अपने भक्त खांपू के लिए उस दौरान कुल्लू थाना पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया था. उसी परंपरा का आज भी पालन किया जा रहा है. यही वजह है कि हर साल देवता कुल्लू थाना परिसर में थोड़ी देर विश्राम के लिए अवश्य पहुंचते हैं.
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