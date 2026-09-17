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अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा: इस दिन से शुरू होगी प्लॉटों की नीलामी, तैयारियां तेज

सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि, "5 अक्टूबर को कृषि एवं बागवानी उपकरण, टी-स्टॉल, रेडीमेड गारमेंट और मनियारी; 6 अक्टूबर को लोकल झूले, टेंट मार्केट, बर्तन बाजार, बैग की दुकानें (डोम सहित), होटल-ढाबा और बास्केटबॉल ग्राउंड और 7 अक्टूबर को हलवाई मार्केट, लोकल आर्टिकल, ओपन स्पेस एवं नए/पुराने जूते की मार्केट के प्लॉटों का आवंटन/नीलामी होगी."

कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. देवी-देवताओं को मिलने वाले नजराने का ब्योरा आया सामने आने के साथ ही अब दशहरा उत्सव के लिए विभिन्न बाजारों के प्लॉटों की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है. जिला कुल्लू के कार्यवाहक उपायुक्त एवं दशहरा उत्सव समिति के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि, अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव-2026 का आयोजन 21 से 27 अक्टूबर तक किया जाएगा. उत्सव के दौरान ढालपुर मैदान में विभिन्न दुकानों, प्रदर्शनियों एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए प्लॉटों का आवंटन/नीलामी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11 बजे से की जाएगी.

किस दिन किन प्लॉटों का आवंटन?

इसी तरह से 8 अक्टूबर को प्रदर्शनी मैदान में खाने-पीने के स्टॉल, 9 अक्टूबर को सरकारी/गैर-सरकारी स्टॉल एवं ओपन स्पेस, 10 और 12 अक्टूबर को मीना बाजार-I, II व III, 13 व 14 अक्टूबर को समस्त मार्केट, 15 अक्टूबर को हॉजरी और 16 अक्टूबर को समस्त मार्केट के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे. 17 व 18 अक्टूबर को पुराने कपड़ों की मार्केट (फ्ली मार्केट), 19 व 20 अक्टूबर को राजा कैम्प एरिया एवं नई रेडीमेड गारमेंट और 21 अक्टूबर को बर्तन मार्केट के पीछे पार्किंग, प्रदर्शनी मैदान की पार्किंग एवं ओपन स्पेस (पुराने जूते की मार्केट) के लिए प्लॉटों का आवंटन/नीलामी की जाएगी.

व्यापारी यहां कर सकते हैं संपर्क

दशहरा उत्सव समिति के उपाध्यक्ष इच्छुक आवेदक एवं व्यापारी प्लॉट खरीदने के लिए प्लॉट आवंटन कार्यालय, मल्टीपर्पस भवन (सबसे ऊपरी मंजिल), उपायुक्त कार्यालय के पास, ढालपुर, कुल्लू में संपर्क कर सकते हैं. जिला कुल्लू की आधिकारिक वेबसाइट hpkullu.nic.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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