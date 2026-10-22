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कुल्लू दशहरा: भगवान रघुनाथ की 4 पहर हो रही पूजा, हर दिन के हिसाब से तय होते देवता के वस्त्र

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2026 ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शुरुआत हो गई है. इस 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय दशहरा की शुरुआत भगवान रघुनाथ की भव्य रथयात्रा के साथ हुई है. ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ अपने अस्थाई शिविर में विराजमान हो गए हैं. भगवान रघुनाथ के दर्शनों के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं. वहीं, मंदिर की तरह अस्थाई शिविर में भी भगवान रघुनाथ की चार पहर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है.

चार पहर भगवान रघुनाथ की पूजा