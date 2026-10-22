कुल्लू दशहरा: भगवान रघुनाथ की 4 पहर हो रही पूजा, हर दिन के हिसाब से तय होते देवता के वस्त्र
कुल्लू में 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू हो गया है, हर रोज भगवान रघुनाथ की पूजा-अर्चना की जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 2:31 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शुरुआत हो गई है. इस 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय दशहरा की शुरुआत भगवान रघुनाथ की भव्य रथयात्रा के साथ हुई है. ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ अपने अस्थाई शिविर में विराजमान हो गए हैं. भगवान रघुनाथ के दर्शनों के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं. वहीं, मंदिर की तरह अस्थाई शिविर में भी भगवान रघुनाथ की चार पहर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है.
चार पहर भगवान रघुनाथ की पूजा
इतना नहीं नहीं दिन के हिसाब से भगवान रघुनाथ के वस्त्र भी तय किए जाते हैं. वीरवार को भगवान रघुनाथ की पूजा में पीले वस्त्र प्रयोग में लाए गए. इसके अलावा घाटी के विभिन्न इलाकों से आए देवी-देवता भी भगवान रघुनाथ के आगे शीश नवा रहे हैं. ऐसे में भगवान रघुनाथ की चार पहर विशेष पूजा-अर्चना और आरती भी की जा रही है. भगवान के लिए रोजाना भोग भी तैयार किया जा रहा है और वो ही भोग भक्तों को भी अर्पित किया जा रहा है.
हर दिन के हिसाब से बनाए जाते हैं भगवान के कपड़े
कुल्लू दशहरा में भगवान रघुनाथ की विशेष पूजा-अर्चना में खास बात यह है कि भगवान रघुनाथ के लिए दिन के हिसाब से वस्त्र भी बनाए जा रहे हैं. आज, वीरवार को भगवान को पीला वस्त्र अर्पित किया गया और शुक्रवार को भगवान को गुलाबी वस्त्र पहनाया जाएगा. ऐसे में भगवान की पूजा आरती देखने के लिए भी श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और महिलाओं द्वारा शिविर में रोजाना भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा है. देवी-देवताओं की शिविरों में भी सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और ढालपुर मैदान देवी-देवताओं की आगमन से स्वर्ग लोक में बदल गया है.
"अस्थायी शिविर में प्रातः पूजा के लिए मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह एवं अन्य पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ दूध, दही, शहद, जल, पंचामृत, घी, शक्कर, तुलसी, जल के साथ विधिवत स्नान करवाया गया. भगवान रघुनाथ को रेशमी वस्त्र, चंदन और कुमकुम के तिलक लगाया गया और सोने-चांदी के गहनों से हार श्रृंगार कर भगवान रघुनाथ, माता सीता नरसिंह भगवान, शालिग्राम, हनुमान को गद्दी पर बैठाकर विभिन्न प्रकार के फूलों के साथ पूजा अर्चना भी की गई. उसके बाद पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ पुष्प, ध्रुव अर्पित किए और धूप, दीप से अर्पित किए गए." - दानवेंद्र सिंह, कारदार, भगवान रघुनाथ मंदिर
दिन में 4 बार हो रहा भगवान का श्रृंगार
देवी-देवताओं के महाकुंभ दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ का अस्थाई कैंप जहां आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. वहीं, भगवान रघुनाथ का श्रृंगार एक दिन में 4 बार किया जा रहा है. भगवान रघुनाथ दशहरा उत्सव के अधिष्ठाता देव माने जाते हैं. इसके अलावा रघुनाथ जी रोज सीता माता के साथ सज-धज कर अपने अस्थाई शिविर में अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं. दशहरा पर्व में हर रोज रघुनाथ का श्रृंगार सुंदर वस्त्रों और कीमती आभूषणों से किया जाता है.
भगवान रघुनाथ के किस दिन कौन से वस्त्र?
अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान 7 दिन अलग-अलग रंग के भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं. सोमवार के दिन भगवान को सफेद रंग के वस्त्र, मंगलवार को लाल रंग के, बुधवार को हरे रंग के, वीरवार को पीले रंग के, शुक्रवार को गुलाबी रंग के वस्त्र, शनिवार को हल्के नीले रंग के और रविवार को फिर से लाल रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं. इन वस्त्रों को राज परिवार द्वारा ही तैयार किया जाता है और वस्त्रों का विधिवत पूजा-अर्चना के बाद ही उन्हें भगवान को अर्पित किया जाता है. ऐसे में भगवान के साज श्रृंगार को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग अस्थाई शिविर में पहुंचते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.