ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में देश-विदेश की रंग-बिरंगी संस्कृति की झलक, 8 देशों के कलाकारों ने दी प्रस्तुति

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव 2026 ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में इन दिनों अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है. आज दशहरा उत्सव का तीसरा दिन है. 21 अक्टूबर को भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ ही अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज हो गया था. जिले भर से देवी-देवता दशहरा उत्सव के लिए ढालपुर मैदान में इकट्ठे हुए हैं. जहां दिन के समय भक्तों द्वारा देवी-देवताओं के दर्शन किए जा रहे हैं. वहीं, शाम के समय दशहरा उत्सव देश-विदेश के रंगों में रंगा नजर आ रहा है, जो कि विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

हिमाचली कलाकारों ने पेश की अपनी प्रस्तुति (ETV Bharat) ग्लोबल डांस कार्यक्रम में 8 देशों ने लिया भाग