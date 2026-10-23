अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में देश-विदेश की रंग-बिरंगी संस्कृति की झलक, 8 देशों के कलाकारों ने दी प्रस्तुति
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में ग्लोबल डांस कार्यक्रम में 8 देशों के कलाकारों ने लिया भाग.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 1:35 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 1:58 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में इन दिनों अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है. आज दशहरा उत्सव का तीसरा दिन है. 21 अक्टूबर को भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ ही अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज हो गया था. जिले भर से देवी-देवता दशहरा उत्सव के लिए ढालपुर मैदान में इकट्ठे हुए हैं. जहां दिन के समय भक्तों द्वारा देवी-देवताओं के दर्शन किए जा रहे हैं. वहीं, शाम के समय दशहरा उत्सव देश-विदेश के रंगों में रंगा नजर आ रहा है, जो कि विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
ग्लोबल डांस कार्यक्रम में 8 देशों ने लिया भाग
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहे हैं. ऐसे में दशहरा उत्सव समिति द्वारा पहली बार ग्लोबल डांस का भी आयोजन किया जा रहा है. दशहरा उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में रथ मैदान में ग्लोबल डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में 8 देश के कलाकारों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. अंत में सभी कलाकारों ने मिलकर कुलवी नाटी भी डाली.
इन देशों ने लिया उत्सव में भाग
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दूसरे दिन की आयोजित सांस्कृतिक संध्या में भारत, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अमेरिका, रूस, मलेशिया, लद्दाख और म्यांमार के कलाकार उपस्थित रहे. हर ग्रुप में कलाकारों की संख्या 12 से 15 के बीच रही और सभी अपने-अपने देश के पारंपरिक परिधान पहन कर रथ मैदान में कार्यक्रम प्रस्तुत किया. जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक जुटे.
दूसरी संध्या में ड्रोन शो आयोजित
दशहरा उत्सव की दूसरी संध्या के दौरान ड्रोन शो भी आयोजित किया गया. ढालपुर मैदान के ऊपर आयोजित ड्रोन शो को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह रहा. आसमान में रोशनी से उभरती भगवान श्रीराम की आकृतियों और रामायण के प्रसंगों ने दर्शकों को आकर्षित किया. ड्रोन के जरिए प्रस्तुत की गई इस कहानी ने कुल्लू दशहरा उत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नया आकर्षण जोड़ा.
तकनीक और संस्कृति का अनूठा मेल
वहीं, इस अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में प्रदेशवासियों के अलावा बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए हैं. ड्रोन शो के दौरान विदेशी पर्यटकों ने भी इस खास नजारे को अपने कैमरों में कैद किया. 500 ड्रोन के एक साथ समन्वित प्रदर्शन ने उत्सव में पहुंचे लोगों को तकनीक और संस्कृति के अनूठे मेल का अनुभव करवाया. ऐसे में पहली बार ड्रोन शो के जरिए आसमान में भगवान राम और श्री कृष्ण की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया.