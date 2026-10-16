हिमाचल के इस जिले में नहीं जलाए जाते रावण के पुतले, गोबर-मिट्टी से बने मुखौटों से होता है लंका दहन, जानें सदियों पुरानी देव परंपरा
अंतिम दिन झाड़ियों में आग लगाकर सांकेतिक रूप से लंका दहन और मुखौटे जलाने के साथ होता है 7 दिवसीय दशहरे का समापन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 8:55 PM IST
कुल्लू: भारत में इन दिनों जहां नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है. वहीं, कई जगहों पर कलाकारों द्वारा रामलीला का भी मंचन किया जा रहा है. कलाकारों द्वारा रामायण से जुड़े हुए विभिन्न दृश्यों को दर्शाया जा रहा है और विजयदशमी के दिन रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले को आग लगाकर इसका समापन किया जाता है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में विजयदशमी के दिन ही दशहरे की शुरुआत होती है. इस दशहरा उत्सव की खास बात यह है कि यहां पर ना तो रावण के पुतला जलाया जाता है और ना ही यहां किसी तरह की आतिशबाजी होती है. यहां पर राज परिवार द्वारा लंका दहन के दिन रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के मुखौटे को जलाया जाता है और उसके साथ ही साथ 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का भी समापन किया जाता है.
लंका बेकर में जलाए जाते हैं मुखौटे
जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में 21 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शुरुआत की जाएगी और 7 दिनों के बाद इसका समापन किया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के पहले दिन भगवान रघुनाथ की विशाल रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों से आए सैकड़ों देवी-देवता शामिल होंगे. 7 दिनों तक भगवान रघुनाथ अपने अस्थाई शिविर में विराजमान रहेंगे और 7वें दिन लंका दहन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वापस अपने मंदिर लौट जाएंगे. ऐसे में यहां पर विभिन्न देवी-देवताओं के साथ भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करेंगे और लंका बेकर नामक स्थान पर देव विधि के साथ रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के मुखौटे को जलाया जाएगा. उसके बाद भगवान रघुनाथ वापस अपने देवालय की ओर लौट जाएंगे. ऐसे में नवरात्रि के अवसर पर भगवान रघुनाथ के पुजारी द्वारा मिट्टी और गोबर से बने कुछ मुखोटे तैयार किए जाते हैं. जिन्हें रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के साथ-साथ रावण की सेना का प्रतीक माना जाता है.
भगवान रघुनाथ के पुजारी दिनेश किशोर ने बताया कि "कुल्लू दशहरे का लंका दहन सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह पर्व लोगों में उत्साह और उल्लास का प्रतीक है. इस आयोजन में भाग लेने वाले हजारों लोग भगवान रघुनाथ के विजय रथ की झलक पाने के लिए आतुर रहते हैं. मुखौटे जलाने की यह प्राचीन परंपरा कुल्लू की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, जो धार्मिक आस्था के साथ-साथ सामूहिक उल्लास का भी संगम प्रस्तुत करती है." - दिनेश किशोर, पुजारी, भगवान रघुनाथ मंदिर
मिट्टी और गोबर से बनाए जाते हैं मुखौटे
दशहरा उत्सव के दौरान लंका दहन के लिए मिट्टी और गोबर से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के मुखौटे बनाए जाते हैं. यह परंपरा कई सालों से निभाई जा रही है, और इस कार्य को भगवान रघुनाथ के पुजारी दिनेश किशोर के निर्देशन में संपन्न किया जाता है. मुखौटे बनाने की प्रक्रिया दशहरा उत्सव से पहले ही नवरात्रि में शुरू हो जाती है. पुजारी द्वारा सबसे पहले, मिट्टी और गोबर को मिलाकर मुखौटों का ढांचा तैयार किया जाता है. इसके बाद इन मुखौटों को कई दिनों तक धूप में सुखाया जाता है, ताकि ये पूरी तरह से कठोर हो जाएं. मुखौटे सूखने के बाद, उन पर विभिन्न प्रकार के चेहरे और आकृतियां उकेरी जाती हैं. इन मुखौटों को विशेष रूप से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के रूप में चित्रित किया जाता है. पेंटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें लंका बेकर नामक स्थान पर लंका दहन के लिए तैयार किया जाता है. यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी देखी जाती है.
भगवान रघुनाथ करते हैं लंका दहन
भगवान रघुनाथ के पुजारी दिनेश किशोर ने बताया कि दशहरे की इस महत्वपूर्ण रस्म के लिए भगवान रघुनाथ अंतिम दिन अपने अस्थायी शिविर से निकलते हैं और रथ में विराजमान होकर ढालपुर मैदान से लंका बेकर की ओर प्रस्थान करते हैं. यह स्थान ढालपुर मैदान के पास स्थित कैटल ग्राउंड के पास है, जहां लंका दहन की परंपरा का निर्वाह किया जाता है. भगवान रघुनाथ का रथ जब यहां पहुंचता है, तो एक खास विधि विधान के तहत झाड़ियों और गोबर-मिट्टी से बने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के मुखौटों को जलाया जाता है. इसे लंका दहन के रूप में देखा जाता है, जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है.
"दशहरे के सातवें और अंतिम दिन लंका दहन की रस्म पूरी की जाती है. इस दौरान भगवान रघुनाथ अपने रथ से धनुष से कुछ बाण चलाते हैं. जो प्रतीकात्मक रूप से लंका को जलाने का संकेत होता है. इसके बाद, गोबर और मिट्टी से बने रावण के मुखौटों को जलाकर लंका दहन किया जाता है. जब मुखौटे पूरी तरह से जल जाते हैं, तब भगवान रघुनाथ का विजय रथ वहां आता है और माता सीता को लेकर रथ में वापस अपने मंदिर की और लौटते हैं." - दानवेंद्र सिंह, कारदार, भगवान रघुनाथ
कुल्लू दशहरा के रोचक तथ्य
विजयादशमी के दिन जहां पूरे देशभर में रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के बड़े-बड़े पुतले जलाए जाते हैं और दशहरा उत्सव का समापन किया जाता है, वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में न तो रामलीला होती है और न ही रावण दहन होता है. देशभर में जहां दशहरा का समापन होता है, कुल्लू में उसी दिन 7 दिवसीय अतंरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शुरुआत होती है. ये दशहरा उत्सव पूरी तरह से देव परंपराओं पर आधारित है, जिसमें देवी-देवताओं की रथ यात्रा निकलती है और देश-विदेश से लोग उनके दर्शनों के लिए कुल्लू आते हैं. भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ इसका शुभारंभ होता है. 7 दिवसीय दशहरा समारोह में कुल्लू जिले के देवी-देवता आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं.