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हिमाचल के इस जिले में नहीं जलाए जाते रावण के पुतले, गोबर-मिट्टी से बने मुखौटों से होता है लंका दहन, जानें सदियों पुरानी देव परंपरा

रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के मुखौटे ( ETV Bharat )

कुल्लू: भारत में इन दिनों जहां नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है. वहीं, कई जगहों पर कलाकारों द्वारा रामलीला का भी मंचन किया जा रहा है. कलाकारों द्वारा रामायण से जुड़े हुए विभिन्न दृश्यों को दर्शाया जा रहा है और विजयदशमी के दिन रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले को आग लगाकर इसका समापन किया जाता है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में विजयदशमी के दिन ही दशहरे की शुरुआत होती है. इस दशहरा उत्सव की खास बात यह है कि यहां पर ना तो रावण के पुतला जलाया जाता है और ना ही यहां किसी तरह की आतिशबाजी होती है. यहां पर राज परिवार द्वारा लंका दहन के दिन रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के मुखौटे को जलाया जाता है और उसके साथ ही साथ 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का भी समापन किया जाता है.

लंका बेकर में जलाए जाते हैं मुखौटे