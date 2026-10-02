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64 साल बाद कुल्लू दशहरा उत्सव में भाग लेंगे ये 3 देवी देवता, देव आदेश पर तैयारियां हुई शुरू

कुल्लू दशहरा 21 से 27 अक्टूबर तक होगा. 64 साल बाद देवता कुंबर दान, माता फंगणी और बाबा वीरनाथ इस बार उत्सव में शिरकत करेंगे.

64 साल बाद कुल्लू दशहरा उत्सव में भाग लेंगे ये 3 देवी देवता
64 साल बाद कुल्लू दशहरा उत्सव में भाग लेंगे ये 3 देवी देवता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 4:45 PM IST

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कुल्लू: ढालपुर के मैदान में 21 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों से सैकड़ो देवी देवता इस दशहरा उत्सव में शामिल होंगे. वही, देवी देवताओं के हरियान ने भी अब दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. ऐसे में करीब 64 सालों के बाद मनाली विधानसभा क्षेत्र के तीन देवी देवता फिर से दशहरा उत्सव में शामिल होंगे.

ढालपुर मैदान में आयोजित होने वाले कुल्लू दशहरा में एक बार फिर तीन देवी-देवताओं की मौजूदगी देखने को मिलेगी. जिला कुल्लू की बंदरोल ग्राम पंचायत क्षेत्र के देवता कुंबर दान नाग, माता फंगणी और बाबा वीरनाथ ने 64 साल बाद दशहरा उत्सव में शामिल होने की इच्छा जताई है. वही, अब देव आदेश मिलते ही हारियानों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इससे घाटी के कारकूनों और हारियानों में उत्साह का माहौल है. देवता कुंबर दान नाग के कारदार ओम प्रकाश ने बताया कि 'तीनों देवी-देवता इससे पहले वर्ष 1962 में दशहरा उत्सव में शामिल हुए थे. उस समय मेरे दादा तुलू राम कारदार थे. उसके बाद परिस्थितियां ऐसी बनीं कि हारियान देवी-देवताओं को उत्सव में नहीं ले जा सके. हालांकि दशहरा उत्सव समिति की ओर से हर वर्ष निमंत्रण मिलता रहा, लेकिन देवी-देवताओं को उत्सव में ले जाने का खर्च वहन करना संभव नहीं हो पा रहा था. इस कारण निमंत्रण के बावजूद देवता दशहरा में शामिल नहीं हो सके.'

ओम प्रकाश ने बताया कि इस बार ब्यासर शायरी मेले के दौरान कुंबर दान नाग, माता फंगणी और बाबा वीरनाथ ने दशहरा उत्सव में जाने की इच्छा जताई. इस देव आदेश के बाद हारियान उनकी यात्रा की तैयारियों में जुट गए हैं. 64 साल बाद देवी-देवताओं के दशहरा में शामिल होने को लेकर ग्रामीणों में भी उत्साह है. अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 21 से 27 अक्तूबर तक आयोजित होगा. दशहरा उत्सव समिति ने 348 देवी-देवताओं को निमंत्रण भेजा है। इस बार 300 से अधिक देवी-देवताओं के उत्सव में शामिल होने की उम्मीद है.

देवी देवता कारदार संघ के अध्यक्ष दोत राम राणा ने बताया कि हर बार दशहरा उत्सव समिति के द्वारा सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे जाते हैं। ऐसे में जो भी देवी देवता दशहरा उत्सव में आते हैं. उनके यहां पर स्वागत किया जाएगा और जो जो उनके प्राचीन स्थान है। वहीं पर ही उन देवी देवताओं के बैठने की भी व्यवस्था की जाएगी. अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में देवी देवताओं की वजह से रौनक लगी रहती है और लाखों लोगों जिला कुल्लू के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से आए देवी देवताओं के दर्शन भी करते हैं.

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