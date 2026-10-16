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अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा: उत्सव का मुख्य आकर्षण होगा ग्लोबल डांस, इतने देश ले रहे भाग

कुल्लू: इस साल प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का आयोजन 21 से 27 अक्टूबर, 2026 तक कुल्लू में किया जाएगा. दशहरा उत्सव का शुभारंभ 21 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कवींद्र गुप्ता करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दशहरा उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे. ये जानकारी नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने दी है.

इस बार अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में थाईलैंड, मिस्र, उज्बेकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान और अमेरिका समेत करीब 12 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, जबकि कुल 24 देशों द्वारा इसमें भाग लेने की आशा है. सुंदर ठाकुर ने कहा कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इस आयोजन की सांस्कृतिक भागीदार है, जबकि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में योगदान दे रहे हैं.

सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय नृत्य शैलियों के संगम पर आधारित ग्लोबल डांस कार्यक्रम इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण होगा. इस महोत्सव में भाग लेने वाले विभिन्न देशों की संस्कृतियों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया जाएगा. इसके अलावा ड्रोन और लेजर शो भी दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण रहेंगे.

"कुल्लू दशहरा का इतिहास 17वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है. कुल्लू स्थानीय देवी-देवताओं की भूमि है और उनकी उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र को देवभूमि के नाम से जाना जाता है. इस साल के आयोजन के लिए अब तक 346 स्थानीय देवी-देवताओं को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं." - सुंदर सिंह ठाकुर, अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा आयोजन समिति

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विभाग और संस्थान लगाएंगे स्टॉल

सुंदर ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उत्सव को भव्य स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. इसी के अनुरूप न सिर्फ गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, बल्कि उत्सव के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सात दिवसीय यह उत्सव पिछले सालों की परंपरा के अनुसार आयोजित किया जाएगा. इस दौरान विभिन्न विभागों और संस्थानों द्वारा स्टॉल भी लगाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि 7 दिवसीय कार्यक्रम में स्थानीय खेल प्रतियोगिताएं और नशा मुक्ति भी महत्वपूर्ण गतिविधियां होंगी.

देशभर के लोगों को किया आमंत्रित

दशहरा आयोजन समिति के अध्यक्ष सुंदर ठाकुर ने बताया कि इस आयोजन के व्यापक प्रचार-प्रसार और देशभर के लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में यह पूर्वावलोकन समारोह आयोजित किया जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के साथ-साथ पर्यटकों के लिए भी प्रमुख आकर्षण है. यहां पर्यटक विभिन्न देशों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के साथ हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्रों और अन्य विशिष्ट स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी कर सकते हैं. उन्होंने देशभर के लोगों को इस भव्य उत्सव का हिस्सा बनने और कुल्लू आकर इसकी सांस्कृतिक छटा का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया.