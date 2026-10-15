अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में दिखेगा वैश्विक संस्कृति और लोक कला का संगम, देव समाज से लेकर पर्यटकों तक के लिए रहेंगे ये खास इंतजाम
कुल्लू दशहरा की पहचान यहां की समृद्ध देव परंपरा है. इस बार उत्सव में भाग लेने के लिए 347 देवी-देवताओं को निमंत्रण भेजा गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 8:05 PM IST
कुल्लू: कुल्लू में 21 से 27 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बार उत्सव में जहां 15 से 20 देशों के कलाकारों के शामिल होने की संभावना है, वहीं कुल्लू की लोक संस्कृति और देव परंपरा को भी खास स्थान दिया जाएगा. विदेशी कलाकार कुल्लू की लोक धुनों पर सामूहिक नृत्य करते नजर आ सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस बार उत्सव को पहले से अधिक आकर्षक और सुव्यवस्थित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद 15 से 20 देशों के कलाकारों के उत्सव में शामिल होने की संभावना बनी है. इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक केंद्रों से भी कलाकार कुल्लू पहुंचेंगे.
एक मंच पर दिखेगी देश-विदेश की संस्कृति
उत्सव में एक विशेष सामूहिक नृत्य प्रस्तुति तैयार की जा रही है. इसमें विदेशी, राष्ट्रीय और स्थानीय कलाकार कुल्लू की लोक धुनों पर एक साथ नृत्य करते नजर आएंगे. इसका उद्देश्य अलग-अलग संस्कृतियों को एक मंच पर लाकर सांस्कृतिक एकता और विविधता का संदेश देना है. सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार उत्सव में कई नए आकर्षण देखने को मिलेंगे और स्थानीय कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे.
लाल चंद प्रार्थी कला केंद्र में होंगी खास प्रस्तुतियां
विधायक ने बताया कि लाल चंद प्रार्थी कला केंद्र का नवीनीकरण तय समय में पूरा कर लिया गया है. इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को बधाई दी. उन्होंने उम्मीद जताई कि नए स्वरूप में कला केंद्र कलाकारों को बेहतर मंच उपलब्ध करवाएगा और दर्शक आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे. यहां स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी.
347 देवी-देवताओं को भेजा गया निमंत्रण
कुल्लू दशहरा की पहचान यहां की समृद्ध देव परंपरा है. सुंदर सिंह ठाकुर के अनुसार, इस बार उत्सव में भाग लेने के लिए 347 देवी-देवताओं को निमंत्रण भेजा गया है. समिति और जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि देवी-देवताओं के साथ आने वाले देवलुओं, गुरों और पुजारियों को बेहतर सुविधाएं मिलें. देव समाज की परंपराओं, सम्मान और जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाएगा.
सुरक्षा, रोशनी और स्वच्छता पर रहेगा जोर
उत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. शहर में सुरक्षा मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा. भूतनाथ पुल से शास्त्री नगर, गांधीनगर और बाबा बालक नाथ मंदिर सहित शहर के प्रमुख क्षेत्रों में रोशनी और सजावट की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही यातायात प्रबंधन, साफ-सफाई और आम लोगों की सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है.
उत्सव समिति की आय बढ़कर करीब 10 करोड़ रुपये हुई
सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2023 में उनकी अध्यक्षता में आयोजित दशहरा उत्सव के दौरान समिति की आय लगभग 6.5 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर करीब 10 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि आय में वृद्धि के साथ उत्सव की व्यवस्थाओं और सुविधाओं पर होने वाले खर्च में भी बढ़ोतरी की जा रही है. उपलब्ध संसाधनों का उपयोग देवी-देवताओं, देवलुओं, गुरों और पुजारियों सहित संबंधित वर्गों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए किया जा रहा है.
दशहरा उत्सव में रोजाना 75 लाख लीटर पानी की आपूर्ति
अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान ढालपुर मैदान और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की मांग बढ़ने की संभावना है. इसे देखते हुए जल शक्ति विभाग ने अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है. उत्सव के दौरान रोजाना 75 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की जाएगी, जो सामान्य दिनों के मुकाबले 10 लाख लीटर अधिक होगी. आयोजन में रोजाना एक से डेढ़ लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है.
पेयजल की बेहतर व्यवस्था के लिए ढालपुर मैदान और देवी-देवताओं के अस्थायी शिविरों के आसपास 140 अतिरिक्त नल लगाए जा रहे हैं. विभाग पेयजल लाइनों की जांच और सफाई भी करवा रहा है. जहां जरूरत है, वहां नए नल लगाए जा रहे हैं और उनके आसपास साफ-सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, ताकि देवलुओं और श्रद्धालुओं को पानी भरने में परेशानी न हो. अतिरिक्त आपूर्ति से स्थानीय लोगों, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है.
प्लॉट आवंटन से अब तक 1.90 करोड़ रुपये का राजस्व
दशहरा उत्सव के लिए ढालपुर मैदान में बाजारों और दुकानों की व्यवस्था भी की जा रही है. प्लॉट आवंटन समिति के अध्यक्ष एवं जिला पर्यटन अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया कि प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया 5 अक्टूबर से शुरू हुई थी. इसके तहत मीना मार्केट सहित विभिन्न बाजारों में दुकानें लगाने के लिए प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं. अब तक इस प्रक्रिया से 1 करोड़ 90 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है. उन्होंने बताया कि उत्सव में दुकानें लगाने के इच्छुक व्यापारियों के लिए प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया आगामी दिनों में भी जारी रहेगी. जिन व्यापारियों ने अभी तक प्लॉट नहीं लिया है, वे बहुउद्देश्यीय भवन के सभागार में पहुंचकर अपना प्लॉट बुक करवा सकते हैं. वहीं, जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अमित कुमार ने बताया कि उत्सव के दौरान पेयजल की बढ़ती मांग को देखते हुए रोजाना 10 लाख लीटर अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाया जाएगा. विभाग का प्रयास है कि अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के दौरान देवलुओं, श्रद्धालुओं और अन्य लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े.
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