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अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में दिखेगा वैश्विक संस्कृति और लोक कला का संगम, देव समाज से लेकर पर्यटकों तक के लिए रहेंगे ये खास इंतजाम

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा ( FILE@ETVBHARAT )

कुल्लू: कुल्लू में 21 से 27 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बार उत्सव में जहां 15 से 20 देशों के कलाकारों के शामिल होने की संभावना है, वहीं कुल्लू की लोक संस्कृति और देव परंपरा को भी खास स्थान दिया जाएगा. विदेशी कलाकार कुल्लू की लोक धुनों पर सामूहिक नृत्य करते नजर आ सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस बार उत्सव को पहले से अधिक आकर्षक और सुव्यवस्थित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद 15 से 20 देशों के कलाकारों के उत्सव में शामिल होने की संभावना बनी है. इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक केंद्रों से भी कलाकार कुल्लू पहुंचेंगे.

एक मंच पर दिखेगी देश-विदेश की संस्कृति