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कुल्लू दशहरा: सतिंदर सरताज को दिए 35.40 लाख, देवताओं को 76.65 लाख नजराना, अतिथियों के लिए बुक 24 होटलों का बिल 63.93 लाख

अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा ( ETV BHARAT )

शिमला: इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा उत्सव में स्टार कलाकार सतिंदर सरताज को सबसे अधिक 35.40 लाख रुपए का भुगतान किया गया. इसके अलावा प्ले बैक सिंगर सलमान अली को 10.65 लाख रुपए, प्ले बैक सिंगर काका को 10.50 लाख, ममता जोशी को 5.30 लाख रुपए का भुगतान किया गया. लोक कलाकारों में सबसे अधिक भुगतान डेढ़ लाख रुपए के तौर पर ठाकुर दास राठी को किया गया. मेले में कुल 286 देवी-देवताओं ने भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी भरी. उन्हें नजराने के तौर पर 76.65 लाख रुपए दिए गए. विदेशी मेहमानों सहित अन्य अतिथियों के लिए 24 होटलों के 366 कमरे बुक किए गए थे. इन कमरों का किराया 63.93 लाख रुपए से अधिक बना.

ये सारी जानकारी हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार की तरफ से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सामने आई है. लोकेंद्र कुमार ने पांच हिस्सों में बंटे अपने सवाल में कलाकारों के भुगतान, देवताओं के नजराने, बजंतरियों के मानदेय, होटलों के खर्च सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी चाही थी. सभी सवालों का लिखित जवाब महकमे के मंत्री और राज्य के डिप्टी सीएम की तरफ से लिखित में दी गई.