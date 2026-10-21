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अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा: भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ शुरू होगा उत्सव, राज्यपाल करेंगे शुभारंभ

कुल्लू: 21 से 27 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है. आज (बुधवार, 21 अक्टूबर) शाम भगवान श्री रघुनाथ की रथयात्रा के साथ ऐतिहासिक दशहरा उत्सव शुरू होगा. कुल्लू जिला मुख्यालय के ढालपुर मैदान में चलने वाले देव महाकुंभ में शामिल होने के लिए देवी-देवता पहुंच गए हैं. श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी पेश न आए इसको लेकर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का शुभारंभ करेंगे. आज ही भगवान रघुनाथ की विशाल रथयात्रा ढालपुर मैदान में निकाली जाएगी. दशहरा उत्सव में 7 दिनों तक ढालपुर के कला केंद्र में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा. जिसमें बॉलीवुड, पंजाबी समेत अन्य प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे.

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा को लेकर खास तैयारी (FILE, ETV Bharat)

300 से अधिक देवी-देवता हो रहे शामिल

भगवान श्री रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि, कुल्लू दशहरा उत्सव सनातन धर्म में प्रचलित पंचांग के अनुसार मनाया जाता है. इस बार दशमी तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर बाद शुरू हो रही है और 21 अक्टूबर को सूर्योदय दशमी तिथि में हो रहा है. इसलिए उदया तिथि की परंपरा के अनुसार 21 अक्टूबर को उत्सव की शुरुआत हो रही है. दशहरा उत्सव समिति ने इस वर्ष 347 देवी-देवताओं को निमंत्रण दिया है. पिछले वर्ष 300 से अधिक देवी-देवता कुल्लू दशहरा में पहुंचे थे. इस बार भी 300 से अधिक देवी-देवताओं के शामिल होने की संभावना है.

उत्सव में 300 से अधिक देवी-देवताओं के शामिल होने की संभावना (FILE, ETV Bharat)

दशहरा उत्सव में माता हिडिंबा का महत्व

माता हिडिंबा के बिना कुल्लू दशहरा उत्सव की शुरुआत नहीं होती है. 7 दिनों तक माता दशहरा उत्सव में अपनी विशेष भूमिका निभाती हैं. माता हिडिंबा कुल्लू राज परिवार की कुलदेवी हैं. उनके बिना अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू नहीं होता है. पर्यटन नगरी मनाली से अधिष्ठात्री देवी माता हिडिंबा अपने लाव लश्कर के साथ मंगलवार को ढालपुर के लिए रवाना हो गईं. माता हिडिंबा सुबह अपने मंदिर से निकलीं और जगह-जगह पर माता का भक्तों ने भव्य स्वागत किया. इस दौरान देव परंपराओं का भी निर्वहन किया गया. आज माता हिडिंबा के सुल्तानपुर भगवान रघुनाथ मंदिर पहुंचने के साथ ही दशहरा उत्सव का भी आगाज हो जाएगा.

दशहरा उत्सव में अहम भूमिका निभाती हैं माता हिडिंबा (ETV Bharat)

दशहरा उत्सव को लेकर चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

एसपी कुल्लू अभिषेक सेकर ने कहा है कि, "कुल्लू दशहरा उत्सव में 1265 जवान सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इसमें 1125 पुलिस और 140 होमगार्ड जवान सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं. उत्सव के लिए शहर को 6 सेक्टर में बांटा गया है. जहां पर 6 डीएसपी रैंक अधिकारी कुल्लू शहर की सुरक्षा संभालेंगे. इसके साथ ही 155 सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरे मेले पर पैनी नजर रखी जाएगी. इसके अलावा दशहरा उत्सव के दौरान रथ यात्रा, ट्रैफिक मैनेजमेंट की स्थिति पल-पल जांचने के लिए पांच ड्रोन कैमरे भी लगाए जा रहे हैं."

एसपी कुल्लू ने कहा कि, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान तो किए ही जाएंगे. साथ ही 6 क्रेन भी नो पार्किंग जोन के पास तैनात रहेगी. रथ यात्रा और अन्य गतिविधियों के आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले लिया गया है. दशहरा उत्सव में किसी प्रकार की दुर्घटना या अनहोनी न हो इसको लेकर कुल्लू पुलिस पूरी तरह से तैयार है.

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