अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा: भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ शुरू होगा उत्सव, राज्यपाल करेंगे शुभारंभ
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव को लेकर CCTV के जरिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 9:39 AM IST|
Updated : October 21, 2026 at 10:11 AM IST
कुल्लू: 21 से 27 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है. आज (बुधवार, 21 अक्टूबर) शाम भगवान श्री रघुनाथ की रथयात्रा के साथ ऐतिहासिक दशहरा उत्सव शुरू होगा. कुल्लू जिला मुख्यालय के ढालपुर मैदान में चलने वाले देव महाकुंभ में शामिल होने के लिए देवी-देवता पहुंच गए हैं. श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी पेश न आए इसको लेकर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
राज्यपाल करेंगे दशहरा उत्सव का शुभारंभ
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का शुभारंभ करेंगे. आज ही भगवान रघुनाथ की विशाल रथयात्रा ढालपुर मैदान में निकाली जाएगी. दशहरा उत्सव में 7 दिनों तक ढालपुर के कला केंद्र में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा. जिसमें बॉलीवुड, पंजाबी समेत अन्य प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे.
300 से अधिक देवी-देवता हो रहे शामिल
भगवान श्री रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि, कुल्लू दशहरा उत्सव सनातन धर्म में प्रचलित पंचांग के अनुसार मनाया जाता है. इस बार दशमी तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर बाद शुरू हो रही है और 21 अक्टूबर को सूर्योदय दशमी तिथि में हो रहा है. इसलिए उदया तिथि की परंपरा के अनुसार 21 अक्टूबर को उत्सव की शुरुआत हो रही है. दशहरा उत्सव समिति ने इस वर्ष 347 देवी-देवताओं को निमंत्रण दिया है. पिछले वर्ष 300 से अधिक देवी-देवता कुल्लू दशहरा में पहुंचे थे. इस बार भी 300 से अधिक देवी-देवताओं के शामिल होने की संभावना है.
दशहरा उत्सव में माता हिडिंबा का महत्व
माता हिडिंबा के बिना कुल्लू दशहरा उत्सव की शुरुआत नहीं होती है. 7 दिनों तक माता दशहरा उत्सव में अपनी विशेष भूमिका निभाती हैं. माता हिडिंबा कुल्लू राज परिवार की कुलदेवी हैं. उनके बिना अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू नहीं होता है. पर्यटन नगरी मनाली से अधिष्ठात्री देवी माता हिडिंबा अपने लाव लश्कर के साथ मंगलवार को ढालपुर के लिए रवाना हो गईं. माता हिडिंबा सुबह अपने मंदिर से निकलीं और जगह-जगह पर माता का भक्तों ने भव्य स्वागत किया. इस दौरान देव परंपराओं का भी निर्वहन किया गया. आज माता हिडिंबा के सुल्तानपुर भगवान रघुनाथ मंदिर पहुंचने के साथ ही दशहरा उत्सव का भी आगाज हो जाएगा.
दशहरा उत्सव को लेकर चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात
एसपी कुल्लू अभिषेक सेकर ने कहा है कि, "कुल्लू दशहरा उत्सव में 1265 जवान सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इसमें 1125 पुलिस और 140 होमगार्ड जवान सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं. उत्सव के लिए शहर को 6 सेक्टर में बांटा गया है. जहां पर 6 डीएसपी रैंक अधिकारी कुल्लू शहर की सुरक्षा संभालेंगे. इसके साथ ही 155 सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरे मेले पर पैनी नजर रखी जाएगी. इसके अलावा दशहरा उत्सव के दौरान रथ यात्रा, ट्रैफिक मैनेजमेंट की स्थिति पल-पल जांचने के लिए पांच ड्रोन कैमरे भी लगाए जा रहे हैं."
एसपी कुल्लू ने कहा कि, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान तो किए ही जाएंगे. साथ ही 6 क्रेन भी नो पार्किंग जोन के पास तैनात रहेगी. रथ यात्रा और अन्य गतिविधियों के आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले लिया गया है. दशहरा उत्सव में किसी प्रकार की दुर्घटना या अनहोनी न हो इसको लेकर कुल्लू पुलिस पूरी तरह से तैयार है.
CM सुक्खू, डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष ने दी बधाई
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत प्रदेश के तमाम नेताओं ने प्रदेशवासियों को अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की बधाई दी है.
कुल्लू दशहरे को लेकर पुलिस की तैयारी
- अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध
- दशहरा उत्सव के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से सर्विलांस
- उत्सव के लिए 6 सेक्टर में बांटा कुल्लू शहर
- हर सेक्टर में 6 डीएसपी रैंक के अधिकारी की तैनाती
- दशहरा उत्सव में 1265 पुलिस के जवान संभालेंगे सुरक्षा की जिम्मेदारी
- 155 CCTV कैमरों से रखी जाएगी पैनी नजर
कब होगा दशहरा उत्सव का समापन?
27 अक्टूबर को लंका दहन के साथ कुल्लू दशहरा उत्सव संपन्न होगा. सातवें दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह उत्सव के समापन के लिए ढालपुर पहुंचेंगे. अंतिम दिन भी लंका दहन में माता हिडिंबा की विशेष पूजा-अर्चना का महत्व है. भगवान श्री रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ ही अंतरराष्ट्रीय दशहरा संपन्न हो जाता है.
HRTC चलाएगा 50 अतिरिक्त बसें
अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कुल्लू में एचआरटीसी द्वारा 50 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा. इनमें 35 बसें इलेक्ट्रिक होंगी. ताकि शहर में प्रदूषण भी नियंत्रण में लाया जा सके. जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में विधायक सुंदर ठाकुर ने दशहरा उत्सव के लिए चलाई जा रही इन अतिरिक्त बसों को हरी झंडी दिखाई.
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