ETV Bharat / state

पाश्चात्य कला गलत नहीं, लेकिन अपनी धरोहर और संस्कृति को जिंदा रखना हमारा दायित्व : अफसर खान

खान ने कहा कि फ्यूजन कथक पर वार नहीं है. बुजुर्ग भी कहा करते थे कि फ्यूजन कन्फ्यूजन नहीं हो तभी फ्यूजन अच्छा लगता है. जो फ्यूजन आता है वो किसी भी प्लेटफार्म पर एक हफ्ते हाइप बनाकर रखता है, लेकिन वह उतनी ही तेजी से गिरता भी है. कोई भी कलाकार धीरे-धीरे तरक्की करे तभी कामयाब बनता है, लेकिन जल्दी से तरक्की का ग्राफ बढ़ता है तो वह उतर भी जाता है. भारतीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य में एक जाने का योगदान नहीं रहता है, बल्कि अनेक गुरुओं और लोगों का योगदान रहता है. कई गाने नम्बर एक पर रहते हैं फिर 10वें स्थान पर आते और गायब हो जाते हैं, वैसे कथक नहीं है. अफसर खान के पिता पुणे में कथक की धरोहर को अगली पीढ़ी तक पंहुचा रहे हैं. वहीं, अफसर खान सिंगापुर में रखकर भारतीय मिट्टी से उपजी इस प्राचीन कथक नृत्य की परंपरा और धरोहर को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचा रहे हैं.

बातचीत में कथक के सुप्रसिद्ध कलाकार अफसर खान ने बताया कि एक समय था जब कलाकार चुनिंदा जगहों पर ही जा पाए थे. अब केंद्र सरकार कलाकारों को सहयोग कर रही तो वह अब कलाकर गांव शहर और अन्य राज्यों में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने-कोने में जाकर भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे सलाहकार होने के नाते हमें भी गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़ी विरासत रूपी कला को बड़े प्लेटफॉर्म तक लेके जा पा रहे हैं और इंटरनेशनल आर्टिस्ट के रूप में जाने जा रहे हैं.

अजमेर : कथक नृत्य के मशहूर कलाकार अफसर खान ने कहा कि केंद्र सरकार कलाकारों को सहयोग कर रही है यही वजह है कि भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़ी कला आज गांव ढाणी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जानी जा रही है. अफसर खान जयपुर के जानकी प्रसाद घराने से जुड़े हुए हैं. खान को कथक नृत्य की कला विरासत में मिली है. उनके दादा और पिता भी कथक नृत्य कला के साधक हैं. 45 वर्षीय अफसर खान ने 5 साल की आयु में पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस दिया था. अब तक 5 हजार से ज्यादा छोटे और बड़े स्टेज पर देश में ही नहीं विदेशों में कथक नृत्य कला का प्रदर्शन कर चुके हैं. शनिवार को एक कला से जुड़ी संस्था के बुलावे पर अफसर खान अजमेर आए थे, यहां उन्होंने ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत की.

पढ़ें. इंटरनेशनल डांस डे: जयपुर घराने की कथक परंपरा को युवा कलाकारों से मिल रही नई उड़ान

जो करें उसकी कला और जो न करें उसका भला : कथक नृत्य कलाकार अफसर खान बताते हैं कि नई पीढ़ी में कथक नृत्य ठीक से पंहुच रहा है. सोशल मीडिया में कथक को लेकर युवा कंटेंट देखते हैं. आज कल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लकीर के फकीर बनकर लोग चल रहे हैं. लोग सभी कंटेंट देखते हैं और सबकी आपस में तुलना भी करते हैं. कथक नृत्य कला में भी पहले घराने हुआ करते थे जो बढ़ते-बढ़ते अलग-अलग हो गए. आज ऐसा हो गया है कि जो करें उसकी कला और जो न करें उसका भला, इस तरह से चल रहा है. आधा अधूरा ज्ञान लेकर आगे बढ़ेंगे तो मंजिल मिलना मुश्किल है और कला से संबंधित ज्ञान है तो वह आगे निरंतर बढ़ना ही है.

पढ़ें. 362 लूप में 15 किमी से अधिक किया कथक नृत्य, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए की दावेदारी

कथक नृत्य की साधना में पुरुषों की संख्या में कमी : कथक नृत्य के सुप्रसिद्ध कलाकार अफसर खान ने कहा कि हर चीज को धर्म से लपेटकर नहीं देखा जाना चाहिए. इस तरह का माहौल चलता रहता है. धर्म किसी भी इंसान का निजी मसला है और वह दिखावे की चीज नहीं है. आस्था दिल में होनी चाहिए. फिर चाहे आप पत्थर, आत्मा, संसार को मानो या उसको मानो जिसका आकार नहीं है. सनातन में कहा जाता है कि जो निराकार है, उनमें भी शक्ति है. दृश्य और अदृश्य शक्ति की आराधना गोपनीय होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कथक नृत्य कला की साधना में पुरुष और महिलाओं का अनुपात बराबर था, लेकिन अब पुरुषों की संख्या घट गई है. आज 80 फीसदी महिलाएं और 20 फीसदी पुरुष ही कथक कला की साधना कर रहे हैं. उनके परिवार के 7 से 8 पुरुष सदस्य गुरु परिवार से 15 पुरुष सदस्य कथक नृत्य कला साधना से जुड़े हैं.

अब तक 5 हजार स्टेज पर्फॉर्मेंस दे चुके हैं अफसर (फोटो : अफसर खान)

पढ़ें. उदयपुर की कथक गुरु सरोज शर्मा की अनूठी पहल, घर बैठे देश और विदेश के छात्रों को सिखा रहीं कथक

कथक देसी घी है, हर किसी को हजम नहीं होता : खान बताते हैं कि कथक देसी घी है, जो हर किसी को हजम नहीं होता है. लोगों को फास्ट फूड पसंद आता है. कुछ समय बाद बीमार होने पर डॉक्टर भी यही कहता है कि फास्ट फूड बंद कर दो और देसी घी खाया करो. देसी घी एक दम से हजम नहीं होता, लेकिन थोड़ा लेने पर उसका असर खुद-ब-खुद दिखने लगता है. हिप हॉप, जैज जैसी कोई भी पाश्चात्य कला गलत और बुरी नहीं है, लेकिन अपनी धरोहर और संस्कृति को जिंदा रखना हमारा दायित्व है. भारत का योग विदेश में जाकर योगा हो गया, अब विदेशी हमें योगा दिखा रहे हैं. ऐसा क्यों है कि यह हमारा है उसके बावजूद पीढ़ी ने कोई रुचि नहीं दिखाई तो विदेशी हमें बता रहे हैं?

पढ़ें. KUMBHALGARH FESTIVAL 2025 : राणा कुंभा के कुंभलगढ़ दुर्ग में बिखरा शास्त्रीय संगीत का जलवा

विदेशों में भी काफी शिष्य : उन्होंने बताया कि कथक नृत्य कला में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन कथक में भी ऐसा हो सकता है. यदि इस धरोहर को अच्छे से संभाल कर नहीं रखा गया तो कथक में भी ऐसा हो सकता है. विदेशों में कथक नृत्य कला काफी संख्या में लोग सीख रहे हैं. मेरे और मेरे गुरुओं के विदेशों में अनेक शिष्य हैं. कथक नृत्य कला में दिलचस्पी विदेश में काफी है. कथक नृत्य कला के लिए अमेरिका में न्यूयॉर्क कथक के नाम से तीन दिवसीय फेस्टिवल होता है. इसके अलावा न्यू जर्सी, ब्रिटेन, मॉरिशियस जैसे छोटा देश में मेरे 400 से अधिक शिष्य हैं. देश में युवा पीढ़ी में भटकाव ज्यादा है. उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि पहले खादी पहनी जाती थी और अब हम जींस पहन रहे हैं. जीन्स में भी अलग ब्रांड ढूंढते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद भटकाव कम हो जाता और अच्छी बात यह है कि वापस अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़ जाते हैं.