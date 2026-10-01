सिस्टम से हारे कराटे चैंपियन हरिओम; चाय की दुकान से परिवार का गुजारा, धूल फांक रहे मेडल-ट्राफियां
थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश सहित कई देशों में दिखाया दमखम, जीती चैंपियनशिप, संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 8:48 PM IST
मथुरा: गले में मेडल, टोकरियों में मेडल का ढेर, बेतरतीब रखीं ट्राफियां और चाय बेचता एक चैंपियन. ये तस्वीर है शहर के स्टेट बैंक चौराहे की. यहां जो शख्स लोगों को चाय पिलाते दिखेगा, वह कराटे का इंटरनेशनल चैंपियन है. थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका में जाकर इसने कई चैंपियनशिप में मेडल हासिल किए हैं. इनका नाम है हरिओम शुक्ला. हरिओम अपनी कहानी सुनाते समय वे ढेर सारे मेडल और ट्राफियां भी दिखाते हैं. उन्हें अफसोस है कि उनकी इन उपलब्धियों की कोई कद्र नहीं. मेडल के साथ मिले उन सर्टिफिकेट को देखकर कहते हैं, अब इनका क्या ही मोल. सरकारों ने उन पर ध्यान नहीं दिया. अब ये चाय की दुकान ही उनका सहारा है. पढ़िए हरिओम के संघर्ष की कहानी....
हरिओम शहर के यमुना पार स्थित ईसापुर कॉलोनी के रहने वाले हैं. पिता का नाम दीनदयाल है, जो उनके साथ ही चाय की दुकान पर दिख जाते हैं. हरिओम तीन भाई और बहनें हैं. उनकी शादी साल 2016 में हो गई थी. पत्नी लक्ष्मी शुक्ला और नौ साल का बेटा लक्ष्य उनकी जिंदगी हैं. कभी हरिओम के दिन की शुरुआत कराटे की प्रैक्टिस, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से होती थी. अब वे चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं. यह दुकान ही उनकी आजीविका का साधन है.
हरिओम का सफर
हरिओम की सफलता की कहानी वर्ष 2006 से शुरू होती है. वे बताते हैं कि इस साल उन्होंने सबसे पहले जिला स्तरीय खेल कराटे चैंपियनशिप जीती. उसके बाद मंडल की प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाया. वर्ष 2008 में प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप जीती. साल 2010 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित कराटे चैंपियनशिप जीतकर देश का नाम रोशन किया. उसके बाद नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और थाईलैंड में आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और कई मेडल जीते. यही मेडल और ट्राफियां उनकी चाय की दुकान पर धूल फांक रही हैं.
नहीं मिला सम्मान
हरिओम कहते हैं, वर्ष 2006 से करियर की शुरुआत की. धीरे-धीरे जनपद, मंडल की प्रतियोगिताओं और नेशनल-इंटरनेशनल स्तर पर चैंपियनशिप जीती. साल 2013 में वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप थाईलैंड के लिए चयन किया गया. उस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल प्राप्त किया. लेकिन आज तक उनको वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे. कहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर मैंने कई मेडल जीते हैं. श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड में मेडल जीते. इसके बाद सभी जगह चक्कर काटे, लेकिन किसी ने फरियाद नहीं सुनी. जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी नहीं सुनवाई नहीं.
पिता का दर्द
चैंपियन के पिता दीनदयाल अपना दर्द बयां करते हैं. कहते हैं, सरकार से इतना कहेंगे कि जो देश और प्रदेश का नाम रोशन करें, उनको सम्मान मिलना जरूरी है. गरीब परिवार से निकला लाल अगर देश का नाम रोशन करता है तो उसको सुविधा भी मिलनी जरूरी है. परिवार की हालत ठीक नहीं है और बच्चों की परवरिश करना जरूरी है. इसलिए चाय की दुकान लगाकर गुजारा करना पड़ रहा है. गरीब परिवार के लोगों की कोई सुनवाई नहीं करता. चारों तरफ से निराशा ही हाथ लगी.
पूर्व खिलाड़ियों के लिए अनुदान
प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से खिलाड़ियों के लिए अनेक अनुदान दिए जाते हैं. इंटरनेशनल स्तर खिलाड़ियों के लिए ₹10000 पेंशन अनुदान दिया जाता है. नेशनल स्तर पर ₹6000 और स्टेट स्तर के खिलाड़ियों के लिए ₹4000 पेंशन दी जाती है. अपने सम्मान और अनुदान के लिए हरिओम शुक्ला ने कभी अधिकारियों के चक्कर काटे तो कभी जनप्रतिनिधियों को दरख्वास्त दी. नतीजा ढाक के तीन पात ही निकला. अब वे शहर में चाय बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं.
पूर्व कराटे चैंपियन का प्रकरण सामने आया है. यही कहूंगा आकर दस्तावेज दिखाएं तो जो भी मदद होगी, जरूर की जाएगी. सरकार खेल के प्रति बहुत ही जागरुक है. खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन और भूतपूर्व खिलाड़ियों के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है. अगर पूर्व कराटे चैंपियन उस कैटेगरी में आते हैं तो इनका सम्मान दिलाया जाएगा. एसोसिएशन के माध्यम से जो खिलाड़ी इंटरनेशनल खेलते हैं, उन खिलाड़ियों को प्रतिमाह दस हजार रुपये पेंशन दी जाती है. लेकिन यह सभी वेरीफाई किया जाता है. मथुरा से कई खिलाड़ी अपनी कड़ी मेहनत से प्रदेश देश और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत कर लाए हैं. मथुरा में गणेशरा स्टेडियम में हर रोज सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी यहां आकर प्रैक्टिस करते हैं और कई खेल के माध्यम से तैयारी की जाती है. -आजाद कुमार, जिला खेल अधिकारी
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