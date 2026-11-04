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अंतरराष्ट्रीय कबड्डी प्लेयर संजू देवी को मिला शहीद गुंडाधुर सम्मान, पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी

रायपुर : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की रहने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम के खिलाड़ी संजू देवी को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया . संजू देवी भारतीय महिला कबड्डी टीम की प्रमुख खिलाड़ी है. जिन्होंने जापान में हुए एशियन गेम्स 2026 में टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. संजू देवी ने 2025 में हुए कबड्डी विश्वकप में बांग्लादेश में खेले गए मैच में मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर का खिताब भी जीता था.

उनकी इन उपलब्धियां के लिए छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सम्मानित किया. सरकार द्वारा सम्मानित किए जाने को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित तौर पर यह सम्मान की बात है. लेकिन मैं छत्तीसगढ़ और देश के लिए और बेहतर खेलना जारी रखूंगी, ताकि इस तरह के पुरस्कार छत्तीसगढ़ और देश की झोली में आते रहे.

संजू देवी को मिला शहीद गुंडाधुर सम्मान (Etv Bharat)

छत्तीसगढ़ सरकार का किया आभार व्यक्त

ईटीवी भारत से बात करते हुए संजू देवी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है मुझे गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित किया गया है. कबड्डी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में किसी खिलाड़ी को पहली बार यह सम्मान मिला है. किसी भी व्यवस्था में पहले बनना बहुत गर्व की बात होती है और मैं छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी हूं जिन्हें कबड्डी के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है. मैं सरकार के तमाम पदाधिकारी और खास तौर से छत्तीसगढ़ के खेल विभाग का आभार व्यक्त करती हूं. आज मुझे यह सम्मान दिया गया है.आपको पता है कि मुझे चोट लगी थी और उससे बाहर निकलकर मैं एशियन गेम्स गई . वहां से यह सफर तेजी से शुरू हुआ कि हमें छत्तीसगढ़ के लिए अपने देश के लिए कुछ करना है. सरकार का बेहतर सहयोग रहा था जिसके कारण ही मैं एशियन गेम्स खेल पाई.





'कई लोगों की उम्मीदें थी मुझ पर'

ईटीवी भारत से बात करते हुए संजू देवी ने कहा कि सब की उम्मीद जब आपके ऊपर रहती है तो उन पर खरा उतर पाना थोड़ा चिंता का विषय जरूर रहता है. उसमें थोड़ी परेशानी भी आती है. वहां जापान में भी मेरे साथ थोड़ा हुआ था. और मुझे यह एहसास हुआ था कि मैं वहां से आई हूं तो लोगों की उम्मीदें भी मेरे ऊपर हैं. मैंने अपना आत्मबल मजबूत किया था. मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, मुझे अपने देश के लिए करना है और मैंने वही किया.



