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बिहार में अंतरराष्ट्रीय डंकी रूट रैकेट का भंडाफोड़, विदेश में नौकरी का झांसा देकर मानव तस्करी; मुख्य सरगना गिरफ्तार

किशनगंज में डंकी रूट रैकेट का भंडाफोड़ ( ETV Bharat )

किशनगंज: बिहार के किशनगंज में पुलिस ने विदेश में नौकरी के नाम पर डंकी रूट से मानव तस्करी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है. मामले में पाकिस्तान के एजेंट की भी भूमिका सामने आई है. ये गिरोह किशनगंज सहित सीमांचल के हजारों युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने एवं अच्छी जिन्दगी का सुनहरा सपना दिखाकर उन्हें बंधुआ मजदूर बना देता था.

मुख्य सरगना पटना से गिरफ्तार