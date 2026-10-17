बिहार में अंतरराष्ट्रीय डंकी रूट रैकेट का भंडाफोड़, विदेश में नौकरी का झांसा देकर मानव तस्करी; मुख्य सरगना गिरफ्तार
किशनगंज पुलिस ने डंकी रूट से पाकिस्तान एजेंट संग मिलकर मानव तस्करी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश कर दो आरोपियों को पकड़ा. रिपोर्ट-आशीष सिन्हा
Published : October 17, 2026 at 7:08 PM IST
किशनगंज: बिहार के किशनगंज में पुलिस ने विदेश में नौकरी के नाम पर डंकी रूट से मानव तस्करी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है. मामले में पाकिस्तान के एजेंट की भी भूमिका सामने आई है. ये गिरोह किशनगंज सहित सीमांचल के हजारों युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने एवं अच्छी जिन्दगी का सुनहरा सपना दिखाकर उन्हें बंधुआ मजदूर बना देता था.
मुख्य सरगना पटना से गिरफ्तार
पुलिस ने इस तरह डंकी रूट से विदेश भेज कर बंधुआ मजदूर बनाने वाले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर गठित एक विशेष टीम ने एसटीएफ के सहयोग से इस गिरोह के मुख्य सरगना हाजी नाहिद गनी और उसके सहयोगी मो. तबरेज को पटना से गिरफ्तार कर लिया है.
बेरोजगार युवा बनते थे निशाना
मामले में किशनगंज के एसडीपीओ-(1) खुसरू सिराज ने बताया कि ये लोग फर्जी कंपनियों के जरिए बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाते थे. गिरफ्तार मुख्य आरोपी हाजी नाहिद गनी पूर्णिया जिले के रौटा का रहने वाला है. वो अपनी फर्जी कंपनियों 'हाजी नाहिद गनी प्राइवेट लिमिटेड' और 'तैबा इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स' के जरिए बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाता था.
पाकिस्तानी एजेंट मुख्य सहयोगी
एसडीपीओ ने आगे बताया कि ये गिरोह युवाओं से मोटी रकम वसूल कर उन्हें दुनिया भर में मानव तस्करी के लिए बदनाम 'डंकी रूट' के माध्यम से अवैध तरीके से मलेशिया और थाईलैंड भेजता था. इस काम में मलेशिया में रहने वाला एक पाकिस्तानी एजेंट भी उसका मुख्य सहयोगी था.
"ये गिरोह युवाओं से मोटी रकम वसूल कर उन्हें दुनिया भर में मानव तस्करी के लिए बदनाम 'डंकी रूट' के माध्यम से अवैध तरीके से मलेशिया और थाईलैंड भेजता था. इस काम में मलेशिया में रहने वाला एक पाकिस्तानी एजेंट भी उसका मुख्य सहयोगी था."- खुसरू सिराज, एसडीपीओ-(1), किशनगंज
विदेश पहुंचने पर बना लिया जाता था बंधक
एसडीपीओ-(1) खुसरू सिराज के मुताबिक युवाओं को दुबई, सऊदी अरब और मलेशिया में अच्छे काम का झांसा दिया जाता था, लेकिन विदेश पहुंचने पर उन्हें पाकिस्तानी एजेंट की ओर से बंधक बना लिया जाता था और जबरन दूसरा काम या बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी.
1 लाख 80 हजार रुपये वसूले
एसडीपीओ ने आगे कहा कि इस मामले में किशनगंज के बिशनपुर थाने में दर्ज एक मामले में पीड़ित मो. सुलेमान ने आवेदन में बताया है कि आरोपियों ने 1 लाख 80 हजार रुपये लेकर उनके बेटे नूरजफर को पहले थाईलैंड के क्राबी भेजा और फिर वहां से अवैध डंकी रूट से मलेशिया में प्रवेश कराया. इसके बाद उनके बेटे को वहां पाकिस्तानी एजेंट ने कई अन्य लड़कों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया और बाद में जोहोर स्थित एक कंपनी में काम पर लगा दिया.
"आरोपियों ने 1 लाख 80 हजार रुपये लेकर बेटे नूरजफर को पहले थाईलैंड के क्राबी भेजा और फिर वहां से अवैध डंकी रूट से मलेशिया में प्रवेश कराया. इसके बाद वहां पाकिस्तानी एजेंट ने उसे कई अन्य लड़कों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया और बाद में जोहोर स्थित एक कंपनी में काम पर लगा दिया."- मो. सुलेमान, पीड़ित आवेदक
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