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'बंगाल चुनाव में हिन्दू की ही जीत होगी..' गयाजी पहुंचे प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान

गयाजी पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया. कहा कि बंगाल हिन्दू की ही जीत होगी.

International Hindu Parishad leader Praveen Togadia
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता सह पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 13, 2026 at 8:36 PM IST

3 Min Read
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गया: बिहार के गया में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता सह पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया. कहा कि देशभर में हिंदू ही जीतेगा, पश्चिम बंगाल में भी बहुमत का ही फैसला सामने आएगा. वहां भी हिंदू की जीत होगी, तोगड़िया ने आगे कहा कि अब देश में हिंदू समाज संगठित हो रहा है. आगे बढ़ रहा है. हम किसी से डरने वाले नहीं हैं.

"हिंदू समाज ही आगे आकर लोकतंत्र की सुरक्षा में लगा है. बंगाल में हिन्दू ही जीतेगा. अब ये हिन्दू किस दल को जिताएंगे, ये तो वही तय करेंगे." -प्रवीण तोगड़िया, पूर्व अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद

प्रवीण तोगड़िया (ETV Bharat)

देशभर में अभियान: प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य हिंदू समाज को सुरक्षित और स्वस्थ बनाना है. उन्होंने कहा कि हिंदू घर सुरक्षित, हिंदू घर रोग मुक्ति के नारे के साथ संगठन के कार्यक्रम गांव-गांव और शहर-शहर में चल रहा है.

बजरंग दल और महिला परिषद सक्रिय: इस अभियान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के साथ बजरंग दल और महिला परिषद की सदस्य भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि समाज के बीच संवाद और संगठन को मजबूत करना ही इस दौरे का मकसद है.

युद्ध को लेकर टिप्पणी: ईरान-इजरायल युद्ध को लेकर भी टिप्पणी की है. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं. ईरान तो इजरायल ही नहीं बल्कि अरब कंट्री के कई देशों पर हमला कर रहा है. ऐसा माहौल है, जिसमें सभी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं. वह इस पर खुश भी हो रहे हैं. कहा कि उन्हें खुश होने दिया जाए. हम तो समाज के बीच संवाद करने आए हैं.

International Hindu Parishad leader Praveen Togadia
विष्णुपद मंदिर में पूजा करते प्रवीण तोगड़िया (ETV Bharat)

दो दिवसीय दौरे पर तोगड़िया: हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया शुक्रवार को दो दिवसीय प्रवास पर गया जी पहुंचे थे, यहां उन्होंने सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिह्न पर माथा टेका और पूजा-अर्चना की. विष्णु पद मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. बाद में मीडिया से बातचीत भी की. बातचीत के दौरान कहा कि लोकतंत्र में हमेशा बहुमत की जीत होती है, देश में हमारे लोकतंत्र है और जनता ही फैसला करती है.

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