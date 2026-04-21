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नूंह में अंतरराष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज, देश-विदेश के 130 दिग्गज खिलाड़ी उतरे मैदान में

नूंह में अंतरराष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट शुरू हो चुका है. इसमें 130 खिलाड़ी शामिल हुए हैं.

Nuh Golf Tournament 2026
अंतरराष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 21, 2026 at 4:02 PM IST

3 Min Read
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नूंह: जिले के तावड़ू के सराय-कोटा गांव में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित डीपी वर्ल्ड प्लेयर्स चैम्पियनशिप का शानदार आगाज हुआ. यह प्रतियोगिता प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 24 अप्रैल तक जारी रहेगा. चार दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश-विदेश के करीब 130 प्रोफेशनल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.

कुल इनामी राशि लगभग एक करोड़ रुपये: इस टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि लगभग एक करोड़ रुपये रखी गई है. विजेता खिलाड़ी को 15 लाख रुपये तक का पुरस्कार मिलेगा, जबकि शीर्ष 50 खिलाड़ियों को भी आकर्षक पुरस्कार राशि दी जाएगी. प्रतियोगिता में कुल चार राउंड खेले जाएंगे. प्रत्येक राउंड में 18 होल होंगे, जिससे खिलाड़ियों की तकनीक और धैर्य की कड़ी परीक्षा होगी.

नूंह में अंतरराष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज (ETV Bharat)

स्टार खिलाड़ी भी मौजूद: इस प्रतियोगिता को लेकर वरिष्ठ मीडिया मैनेजर निखिल कलान ने बताया कि, "इस प्रतियोगिता में भारत के कई शीर्ष गोल्फर जैसे वीर अहलावत, ओम प्रकाश चौहान, मनु गंडास, सप्तक तलवार, खालिन जोशी, हनी बैसाया और अंगद चीमा भाग ले रहे हैं. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रीलंका के एन थांगराजा प्रमुख विदेशी खिलाड़ी के रूप में हिस्सा ले रहे हैं. कुल 15 विदेशी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को वैश्विक रंग दे रहे हैं."

स्थानीय प्रतिभाओं को मिला बड़ा मंच: इस आयोजन की खास बात यह है कि नूंह जिले के स्थानीय खिलाड़ी सौरव राठी भी इसमें भाग ले रहे हैं. उनके प्रदर्शन पर क्षेत्र के लोगों की खास नजर बनी हुई है. इसके अलावा गुरुग्राम और नूंह क्षेत्र के अन्य खिलाड़ी जैसे ध्रुव श्योराण, तपेंद्र घई, मनीष ठाकरन और शिवेंद्र सिंह सिसोदिया भी मैदान में उतर रहे हैं. यह टूर्नामेंट क्षेत्रीय खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर बन गया है.

पीजीटीआई और डीपी वर्ल्ड की साझेदारी: हाल ही में पीजीटीआई और डीपी वर्ल्ड के बीच हुई साझेदारी ने इस टूर्नामेंट के महत्व को और बढ़ा दिया है. इस सहयोग का उद्देश्य भारत में प्रोफेशनल गोल्फ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना है. यह पहल भारतीय गोल्फ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

विश्वस्तरीय गोल्फ कोर्स की खासियत: यह प्रतियोगिता क्लासिक गोल्फ एंड कंट्री क्लब में आयोजित की जा रही है, जिसे महान गोल्फर जैक निकलॉस ने डिजाइन किया है. अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित यह कोर्स देश के सबसे सुंदर और प्रतिष्ठित गोल्फ कोर्स में गिना जाता है. इसकी प्राकृतिक सुंदरता और चुनौतीपूर्ण डिजाइन खिलाड़ियों के लिए एक अलग अनुभव है.

बता दें कि चार दिनों तक चलने वाले इस गोल्फ महाकुंभ का समापन 24 अप्रैल को होगा. आयोजकों के अनुसार समापन समारोह में कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है. यह आयोजन न केवल खेल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बल्कि नूंह जिले को खेल मानचित्र पर नई पहचान भी दिला रहा है.

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