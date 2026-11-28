कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आगाज जल्द, जानें '48 कोस' भूमि का अद्भुत रहस्य
International Gita Mahotsav: जानिए गीता जयंती और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव को मनाने के पीछे की असली वजह क्या है?
Published : November 28, 2026 at 11:25 AM IST|
Updated : November 28, 2026 at 12:44 PM IST
कुरुक्षेत्र: धर्मनगरी कुरुक्षेत्र एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति के रंग में रंगने को तैयार है. 5 दिसंबर से यहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत होगी. यह उत्सव केवल एक मेला या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को शांति, भाईचारे और सही राह दिखाने वाले पवित्र ग्रंथ श्रीमद्भगवद्गीता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का एक बड़ा मंच है. आइए जानते हैं, गीता जयंती और इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव को मनाने के पीछे की असली वजह क्या है और साथ ही समझते हैं कुरुक्षेत्र की उस पावन '48 कोस' भूमि का अद्भुत रहस्य, जहां प्राण त्यागने से इंसान को जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है.
क्यों मनाई जाती है गीता जयंती? पंडित पवन शर्मा ने बताया कि मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गीता जयंती मनाई जाती है. मान्यता है कि इस दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश दिया था. जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही परिजनों को सामने देखकर घबरा गए थे और कर्तव्य से पीछे हटने लगे थे, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें सही-गलत का भेद समझाया और बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करने की सीख दी. इसी ज्ञान के प्रकट होने की खुशी और सम्मान में हर साल गीता जयंती मनाई जाती है, ताकि इंसान को तनाव, डर और उलझनों से बाहर निकलने की प्रेरणा मिल सके.
कुरुक्षेत्र की 48 कोस भूमि का महत्व: पंडित शर्मा ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुरुक्षेत्र केवल एक शहर नहीं, बल्कि 48 कोस में फैला एक विशाल पवित्र क्षेत्र है. इसमें कुरुक्षेत्र के अलावा कैथल, करनाल, जींद और पानीपत के कई ऐतिहासिक तीर्थ शामिल हैं. प्राचीन काल में राजा कुरु ने इस धरती पर कठिन तपस्या कर इसे धर्म और पुण्य की भूमि बनाया था, इसलिए इसे 'धर्मक्षेत्र' कहा जाता है. इस पूरे क्षेत्र में सैकड़ों प्राचीन मंदिर और तीर्थ सरोवर मौजूद हैं.
48 कोस भूमि में प्राण त्यागने पर मुक्ति कैसे? पंडित ने बताया, धार्मिक मान्यताओं और पुराणों में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र की इस पावन 48 कोस भूमि पर जो व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है, उसे जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है. इसके पीछे सरल आध्यात्मिक कारण ये है कि ये धरती ऋषियों की तपस्या, यज्ञों और स्वयं भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश से पवित्र हुई है.
माना जाता है कि इस पुण्य भूमि के प्रभाव से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतिम समय में उसका मन शांत और ईश्वर से जुड़ा रहता है. हालांकि गीता ये भी सिखाती है कि सच्ची मुक्ति के लिए अच्छे कर्म, सच्चा मन और ईश्वर के प्रति समर्पण सबसे ज़रूरी है. यह पवित्र भूमि इंसान को उसी भक्ति और शांति का वातावरण प्रदान करती है.
महाभारत की लड़ाई से पहले इस भूमि पर निर्दयी लोग रहते थे इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि को चुना था, उनको मालूम था कि महाभारत के युद्ध में अपनों के सामने अपने खड़े हो गए. इस स्थिति में इस भूमि का चुनाव उन्होंने किया था. यहां पर अगर (जल, थल, आकाश) कहीं भी इंसान की मौत हो जाती है तो, उसको वहीं से मुक्ति मिल जाती है उसकी अस्थियां प्रवाहित करने के लिए गंगा या कहीं और पवित्र स्थान पर नहीं जाना पड़ता.
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