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कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आगाज जल्द, जानें '48 कोस' भूमि का अद्भुत रहस्य

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, गीता जयंती और कुरुक्षेत्र की 48 कोस भूमि का महत्व ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: धर्मनगरी कुरुक्षेत्र एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति के रंग में रंगने को तैयार है. 5 दिसंबर से यहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत होगी. यह उत्सव केवल एक मेला या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को शांति, भाईचारे और सही राह दिखाने वाले पवित्र ग्रंथ श्रीमद्भगवद्गीता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का एक बड़ा मंच है. आइए जानते हैं, गीता जयंती और इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव को मनाने के पीछे की असली वजह क्या है और साथ ही समझते हैं कुरुक्षेत्र की उस पावन '48 कोस' भूमि का अद्भुत रहस्य, जहां प्राण त्यागने से इंसान को जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है.

पंडित पवन शर्मा, तीर्थ पुरोहित कुरुक्षेत्र (ETV Bharat) क्यों मनाई जाती है गीता जयंती? पंडित पवन शर्मा ने बताया कि मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गीता जयंती मनाई जाती है. मान्यता है कि इस दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश दिया था. जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही परिजनों को सामने देखकर घबरा गए थे और कर्तव्य से पीछे हटने लगे थे, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें सही-गलत का भेद समझाया और बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करने की सीख दी. इसी ज्ञान के प्रकट होने की खुशी और सम्मान में हर साल गीता जयंती मनाई जाती है, ताकि इंसान को तनाव, डर और उलझनों से बाहर निकलने की प्रेरणा मिल सके.

दिव्य-भव्य आरती (ETV Bharat) ​अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव क्यों मनाया जाता है? पंडित पवन शर्मा ने बताया, गीता का ज्ञान किसी एक धर्म या देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है. आज के दौर में जब हर तरफ भागदौड़, मानसिक तनाव और आपसी मतभेद बढ़ रहे हैं, तब गीता की बातें लोगों को सही दिशा दिखाती हैं. इसी उद्देश्य से हरियाणा सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है. इसमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु, संत, विद्वान और कलाकार जुड़ते हैं. ब्रह्मसरोवर के किनारे होने वाली भव्य आरती, गीता पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरी दुनिया को ये संदेश देते हैं कि जीवन के हर समस्या का समाधान गीता के ज्ञान में छिपा है. ब्रह्मसरोवर की भव्य छटा (ETV Bharat) ​कुरुक्षेत्र की 48 कोस भूमि का महत्व: पंडित शर्मा ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुरुक्षेत्र केवल एक शहर नहीं, बल्कि 48 कोस में फैला एक विशाल पवित्र क्षेत्र है. इसमें कुरुक्षेत्र के अलावा कैथल, करनाल, जींद और पानीपत के कई ऐतिहासिक तीर्थ शामिल हैं. प्राचीन काल में राजा कुरु ने इस धरती पर कठिन तपस्या कर इसे धर्म और पुण्य की भूमि बनाया था, इसलिए इसे 'धर्मक्षेत्र' कहा जाता है. इस पूरे क्षेत्र में सैकड़ों प्राचीन मंदिर और तीर्थ सरोवर मौजूद हैं. ब्रह्मसरोवर के किनारे आरती (ETV Bharat) 48 कोस भूमि में प्राण त्यागने पर मुक्ति कैसे? पंडित ने बताया, धार्मिक मान्यताओं और पुराणों में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र की इस पावन 48 कोस भूमि पर जो व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है, उसे जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है. इसके पीछे सरल आध्यात्मिक कारण ये है कि ये धरती ऋषियों की तपस्या, यज्ञों और स्वयं भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश से पवित्र हुई है. कुरुक्षेत्र के मंदिर (ETV Bharat)