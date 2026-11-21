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कुरुक्षेत्र में 5 दिसंबर से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, मॉरीशस के राष्ट्रपति करेंगे विधिवत शुभारंभ

कुरुक्षेत्र में 5 दिसंबर से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर 5 दिसंबर से 25 दिसंबर 2026 तक 11वें अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. इस महोत्सव में संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. इस वर्ष पहली बार दिल्ली और पश्चिम बंगाल सहयोगी राज्य की भूमिका में रहेंगे. वहीं, मॉरीशस के राष्ट्रपति धरमबीर गोखूल 14 दिसंबर को ब्रह्मसरोवर पर गीता यज्ञ एवं पूजन के साथ महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करेंगे.

सीएम ने की प्रेस कांफ्रेंस : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्री उमेश राय, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी उपस्थित रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि पर सरस्वती के तटों पर वेदों, उपनिषदों और पुराणों की रचना हुई तथा इसी भूमि को श्रीमद्भगवद्गीता की जन्मस्थली होने का विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ. कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण द्वारा श्रीमद्भगवद्गीता का जो शाश्वत उपदेश दिया गया था, इस वर्ष उस उपदेश को दिए हुए 5164 वर्ष हो जाएंगे.

कुरुक्षेत्र में 5 दिसंबर से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव (ETV Bharat) कई देशों में हो चुका गीता महोत्सव का आयोजन : उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में कुरुक्षेत्र आगमन के दौरान कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करने की बात कही थी. उनसे प्रेरणा प्राप्त कर वर्ष 2016 में कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की गई. पिछले 10 वर्षों में इस महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता मिली है. मॉरीशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और जापान समेत अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन हो चुका है. पहली बार दिल्ली और पश्चिम बंगाल होंगे सहयोगी राज्य : मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहली बार दिल्ली और पश्चिम बंगाल सहयोगी राज्य की भूमिका में रहेंगे. दोनों प्रदेशों द्वारा पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक पवेलियन स्थापित किया जाएगा, जहां पर्यटक एवं श्रद्धालु इन राज्यों की संस्कृति, शिल्प और खान-पान से परिचित हो सकेंगे. 5 दिसंबर को शिल्प एवं सरस मेले से होगा महोत्सव का आगाज : मुख्यमंत्री ने बताया कि महोत्सव का आगाज 5 दिसंबर को ब्रह्मसरोवर के तट पर विशाल शिल्प एवं सरस मेले से होगा. यह मेला 25 दिसंबर तक कुल 21 दिन चलेगा. इसमें राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों एवं शिल्पकारों का संगम देखने को मिलेगा. 4 दिसंबर को ज्योतिसर से सरस्वती सेतु, पीपली तक विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से गीता सद्भावना यात्रा निकाली जाएगी. 5 दिसंबर को गीता रन का आयोजन भी किया जाएगा. मॉरीशस के राष्ट्रपति करेंगे शुभारंभ : उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को मॉरीशस के राष्ट्रपति धरमबीर गोखूल ब्रह्मसरोवर पर गीता यज्ञ एवं पूजन के साथ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करेंगे. इसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ होगा. इसमें देश-विदेश के गीता मर्मज्ञ, विद्वान एवं शोधार्थी ऑनलाइन माध्यम से भी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से 16 देशों के 20 विद्वान इस संगोष्ठी में भाग लेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश मंत्रालय के माध्यम से 90 से अधिक देशों में गीता महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसके अलावा अन्य देशों में भी महोत्सव का लाइव प्रसारण किया जाएगा. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अतिरिक्त एनआईडी तथा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा भी 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक अपने-अपने संस्थानों में गीता सेमिनार आयोजित किए जाएंगे.