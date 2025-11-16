ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज दूसरा दिन, शनिवार को राज्यपाल असीम कुमार घोष ने किया शुभारंभ

International Gita Mahotsav: कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज दूसरा दिन है.

International Gita Mahotsav
International Gita Mahotsav (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 16, 2025 at 8:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज दूसरा दिन है. शनिवार को हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर अमीम कुमार घोष ने सरस शिल्प मेले का शुभारंभ किया. इसके बाद उन्होंने खुली जीप में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित शिल्प मेले का अवलोकन किया और परम्परागत रूप से गीता पूजन और घंटा बजा कर ब्रह्मसरोवर पर आयोजित होने वाले 21 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया.

राज्यपाल ने किया गीता महोत्सव का उद्घाटन: इस मौके पर राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कहा कि "इस बार 10वां अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और 5 दिसंबर तक चलेगा. पहली बार 21 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का अलग ही संगम देखने को मिलेगा. हमारे लिए बड़े ही गर्व और गौरव की बात है कि इस बार 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होने जा रहे हैं." उन्होंने कहा कि धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र 48 कोस की परिधि में फैला है. इस क्षेत्र में अनेक तीर्थ हैं. कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 182 तीर्थों की पहचान की जा चुकी है.

International Gita Mahotsav
राज्यपाल ने खुली जीप में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित शिल्प मेले का अवलोकन किया (Etv Bharat)

गीता महोत्सव का आज दूसरा दिन: राज्यपाल ने कहा कि "हमारी धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि को भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा स्थली होने का गौरव प्राप्त है. इसी भूमि में पावन सरस्वती के तटों पर वेदों, उपनिषदों और पुराणों की रचना हुई और इसी भूमि को श्रीमद्भगवद्गीता की जन्मस्थली होने का विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ." उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में मोह ग्रस्त अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत गीता का जो शाश्वत उपदेश दिया गया था, इस वर्ष इस उपदेश को दिए हुए 5,163 वर्ष हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें- गीता जयंती महोत्सव को लेकर कुरुक्षेत्र में सुरक्षा कड़ी, दूसरे राज्यों से सैकड़ों की संख्या में ब्रह्मसरोवर पहुंच रहे शिल्पकार

TAGGED:

GOVERNOR AMIM KUMAR GHOSH
KURUKSHETRA GITA MAHOTSAV
अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव
कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव
INTERNATIONAL GITA MAHOTSAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.