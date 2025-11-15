ETV Bharat / state

आज से 10वें अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज, 25 नवंबर को पीएम मोदी होंगे शामिल, मध्य प्रदेश होगा स्टेट पार्टनर

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज से 10वें अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है. ये महोत्सव 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा. 21 दिन तक चलने वाले इस गीता महोत्सव में 25 नवंबर को पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं. गीता महोत्सव में हरियाणा की संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम देखने को मिलेगा. महाभारत काल में युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था. माना जा रहा है कि इसे 5,163 वर्ष पूरे हो रहे हैं. इसी उपलक्ष्य में 15 नवंबर से कुरुक्षेत्र में 10वें अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा.

कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव की शुरुआत: पहली बार ये महोत्सव 21 दिन के लिए आयोजित किया जा रहा है. इस बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में पार्टनर स्टेट मध्य प्रदेश होगा. कार्यक्रम की जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर में दी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "कुरुक्षेत्र 48 कोस की परिधि में फैला है. इस क्षेत्र में अनेक तीर्थ हैं. कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 182 तीर्थों की पहचान की जा चुकी है."

विदेशों में भी मनाया जाता है गीता महोत्सव: मुख्यमंत्री ने कहा कि "यहां परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी विराजमान हैं. स्वामी ज्ञानानंद महाराज प्रेम और सद्भाव की प्रतिमूर्ति हैं तथा अपनी सहज, सरल और मधुर वाणी से देश-विदेश में गीता और श्रीमद्भागवत कथा के माध्यम से मानव को आचार, विचार एवं व्यवहार के बारे में सीख दे रहे हैं. इनकी ही प्रेरणा और प्रयासों से मॉरीशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत अन्य देशों में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन हो चुका है. इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाले गीता महोत्सव के सफल आयोजन में स्वामी ज्ञानानंद महाराज की सक्रिय भागीदारी और मार्गदर्शन रहता है."

कुरुक्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण ने दिया गीता का उपदेश: मुख्यमंत्री ने कहा कि "कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि को भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा स्थली होने का गौरव प्राप्त है. इसी भूमि में पावन सरस्वती के तटों पर वेदों, उपनिषदों और पुराणों की रचना हुई और इसी भूमि को श्रीमद्भगवद्गीता की जन्मस्थली होने का विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ. कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में मोह ग्रस्त अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत गीता का जो शाश्वत उपदेश दिया गया था, इस वर्ष इस उपदेश को दिए हुए 5,163 वर्ष हो जाएंगे."

2016 में हुई थी महोत्सव की शुरुआत: मुख्यमंत्री ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में कुरुक्षेत्र आगमन के दौरान कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे. उनसे प्रेरणा प्राप्त कर गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत वर्ष 2016 में की थी, तब से अब तक पिछले 9 वर्षों से इस महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता मिली है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव भारत देश की सीमाओं से भी बाहर विदेशों में मनाया जाने लगा है."