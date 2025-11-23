ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जारी, सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन

मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा हरियाणा पवेलियन: अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश के अलग-अलग राज्यों से सैकड़ों शिल्पकार पहुंचे हैं जो अपने राज्य की सभ्यता को यहां पर अपने शिल्प के जरिए दर्शा रहे हैं. हर बार की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर हरियाणा पवेलियन पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाला है.

कुरुक्षेत्र: ब्रह्मसरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 15 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा. 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत करेंगे. इससे पहले 24 नवंबर को रक्षा मंत्री महोत्सव में आ रहे हैं. कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है.

गीता महोत्सव में पहली बार आयेंगे पीएम मोदीः 24 नवंबर को क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुरा बाग में हरियाणा पवेलियन का केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा शुभारंभ होने जा रहा है. कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. जहां 24 नवंबर को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा पवेलियन का शुभारंभ करने के लिए पहुंचेंगे तो वहीं 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहली बार शिरकत करने आ रहे हैं. वीआईपी सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. दूसरे राज्य से भी हजारों पुलिसकर्मी कुरुक्षेत्र में अपनी ड्यूटी पर मोर्चा संभाले हुए हैं.

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव (Etv Bharat)

50 से 60 वर्ष पुराने हरियाणा की दिखेगी झलकः हरियाणा पवेलियन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर खास आकर्षण का केंद्र रहता है, जहां पर मिनी हरियाणा को दर्शाया जाता है. पवेलियन में आज से 50 से 60 वर्ष पुराना हरियाणा कैसा होता था, उसको दर्शाया जाता है. इसके अलावा हरियाणवी खानपान भी यहां पर मौजूद रहता है.

महोत्सव का स्टेट पार्टनर है मध्य प्रदेशः इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर पार्टनर स्टेट मध्य प्रदेश है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में इस बार मध्य प्रदेश का पवेलियन भी बनाया जा रहा है, जहां पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे.