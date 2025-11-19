ETV Bharat / state

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कश्मीर की पश्मीना शॉल का जलवा, क्वालिटी और कारीगरी देख मोहित हुए पर्यटक

कश्मीर से आई पश्मीना शॉल गीता महोत्सव में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. लोग जमकर इसकी खरीदारी कर रहे हैं.

International Gita Mahotsav 2025
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पश्मीना शॉल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 19, 2025 at 5:21 PM IST

5 Min Read
कुरुक्षेत्र: अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 इस समय ब्रह्म सरोवर के तट पर अपनी पूरी भव्यता के साथ रंग बिखेर रहा है, जहां भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपरा और कला को शिल्पकार अपनी अनोखी शिल्पकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं. इन्हीं में कश्मीर की वादियों से आए शिल्पकार भी शामिल हैं, जो अपनी प्रसिद्ध पश्मीना शॉल लेकर पहुंचे हैं. हाथों से बनी इन मुलायम और कीमती पश्मीना शॉल ने आगंतुकों का ध्यान पहली ही नजर में अपनी ओर खींच लिया है, जो गीता महोत्सव के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.

International Gita Mahotsav 2025
कश्मीर की पश्मीना शॉल का जलवा (ETV Bharat)

महोत्सव में पश्मीना शॉल बना आकर्षण का केंद्र: श्रीनगर कश्मीर से आए शिल्पकार आमिर ने बताया कि, "वह कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अपनी शिल्पकला प्रदर्शित कर रहे हैं. यहां उनकी अच्छी बिक्री भी होती है. इस बार वे ₹8,000 से लेकर ₹2,00,000 तक की पश्मीना शॉल लेकर पहुंचे हैं. हालांकि लाखों की शॉल के खरीदार यहां कम होते हैं, लेकिन ₹15,000 से ₹20,000 तक की शॉल की बिक्री आसानी से हो जाती है. अपने स्टॉल पर वे पश्मीना शॉल के अलावा सूट, साड़ी सहित कई अनोखे हैंडमेड आइटम भी लेकर आए हैं. हमारे द्वारा बनाई गई हर शॉल और हर उत्पाद पूरी तरह हाथ से तैयार किया जाता है, जो उन्हें खास बनाता है."

क्वालिटी और कारीगरी देख मोहित हुए पर्यटक (ETV Bharat)

कश्मीर की वादियों में तैयार होती है पश्मीना शॉल: आमिर ने आगे बताया कि, "उनकी पश्मीना शॉल केवल कश्मीर में ही तैयार की जाती है. यह शॉल पश्मीना बकरी के बेहद मुलायम बालों से बनाई जाती है, जो केवल ठंडे इलाकों में पाई जाती हैं. इन बकरियों से बालों की मात्रा बहुत कम मिलती है, इसलिए पश्मीना शॉल की बनावट और गुणवत्ता अद्वितीय होती है. यही कारण है कि कश्मीर की पश्मीना शॉल न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अत्यधिक लोकप्रिय हैं और शिल्पकला प्रेमियों के बीच उच्च मूल्य पर खरीदी जाती हैं."

International Gita Mahotsav 2025
पश्मीना शॉल का जलवा (ETV Bharat)

नेशनल अवार्ड भी मिल चुका: आमिर ने बताया कि, "हमारी बनाई पश्मीना शॉल दुनिया की सबसे मुलायम शॉल है. यह इतनी नरम होती है कि एक छोटी अंगूठी से भी आसानी से निकल जाती है. इस शिल्पकला के लिए मुझे साल 2008 में नेशनल अवार्ड और कई बार स्टेट अवार्ड भी मिल चुका है. पश्मीना शॉल की कीमत ₹8,000 से शुरू होती है और लाखों तक जा सकती है, जो शॉल पर किए गए वर्क के अनुसार बढ़ती है. यह शॉल हल्की, गर्म और अत्यंत मुलायम होने के कारण ठंड से बचाने में भी बेहद प्रभावी है."

कई पीढ़ियों से बनाते आ रहे पश्मीना शॉल: आमिर कहते हैं कि, "यह सिर्फ एक पैसा ही नहीं बल्कि हमारे खून में बसी हुई परंपरा है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों के समय से चलती आ रही है. मैंने भी अपने पिता से इसे सीखा है और इसी को अपनी रोजी-रोटी कमाने का जरिया बनाया है. हमारे पिता, दादा और परदादा सभी यही काम करते आए हैं."

International Gita Mahotsav 2025
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कश्मीर की पश्मीना शॉल का जलवा (ETV Bharat)

सालों में तैयार होती है पश्मीना शॉल: उन्होंने बताया कि, "जब मैंने अपने पिता से इसे सीखा था, तब काफी समय लगा. यह करीब 8 से 10 महीने या कभी-कभी साल या इससे भी ज्यादा समय में एक शॉल तैयार होती है. इसके लिए काफी धैर्य और बारीकी की आवश्यकता होती है. हमारा पूरा परिवार इस काम में महारत हासिल किए हुए हैं. पूरा काम हाथों से किया जाता है, इसलिए समय लगता है. हाथों से बने हुए काम की बनावट बेहद आकर्षक होती है."

विदेशों में पहुंच रहे पश्मीना शॉल: आमिर ने बताया कि, "यह केवल रोजगार का जरिया नहीं बल्कि हमारी परंपरा है, जो हमारे खून में समाई हुई है. हमने अपनी कश्मीर में तैयार की हुई पश्मीना शॉल को भारत के कोने-कोने और विदेशों में भी पहुंचाया है. हम देश के हर क्राफ्ट और शिल्प मेले में जाते हैं और वहां अपनी दुनिया की सबसे महंगी पश्मीना शॉल की प्रदर्शनी लगाते हैं."

लोग जमकर कर रहे खरीदारी: आमिर के स्टॉल पर आई पर्यटक नेहा ने बताया कि, "यहां कई प्रकार के शॉल उपलब्ध हैं, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं. मैंने पश्मीना शॉल देखी है, जो काफी गर्म और मुलायम है." वहीं, पर्यटक प्रियंका ने कहा कि, "यहां पर काफी सुंदर हाथों से बनाई गई कलाकृतियां हैं, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं. मैंने यहां से स्कार्फ खरीदा है."

