कुरुक्षेत्र में 21 दिन गूंजेगा गीता का संदेश, मॉरीशस के राष्ट्रपति करेंगे महोत्सव का शुभारंभ, सांग उत्सव रहेगा खास आकर्षण
International Gita Jayanti Mahotsav 2026: कुरुक्षेत्र में 5 से 25 दिसंबर तक गीता जयंती महोत्सव होगा. मॉरीशस के राष्ट्रपति महोत्सव का शुभारंभ करेंगे.
Published : November 13, 2026 at 10:35 AM IST
कुरुक्षेत्र: धर्मनगरी कुरुक्षेत्र एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बनने जा रही है. अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2026 का आयोजन 5 दिसंबर से 25 दिसंबर तक किया जाएगा. इस दौरान भारतीय ज्ञान, संस्कृति, आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता की झलक देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को देखने को मिलेगी. महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 14 से 20 दिसंबर तक आयोजित होंगे.
मॉरीशस के राष्ट्रपति करेंगे महोत्सव का शुभारंभ: इस बार महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाने की तैयारी है. कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि, "महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए मॉरीशस के राष्ट्रपति विशेष रूप से कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे. अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव केवल एक पारंपरिक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय ज्ञान, संस्कृति, आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता का वैश्विक उत्सव है. यह आयोजन दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम और मानवता का संदेश देगा."
पार्टनर राज्य के रूप में दिखेगी बंगाल की संस्कृति: वहीं, इस वर्ष पश्चिम बंगाल को पार्टनर राज्य बनाया गया है. इसके चलते महोत्सव में बंगाल की लोकसंस्कृति, कला, संगीत और पारंपरिक विरासत की विशेष झलक देखने को मिलेगी. अलग-अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से दोनों राज्यों की कला और परंपराओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा. इससे महोत्सव का सांस्कृतिक दायरा और व्यापक होगा.
ज्योतिसर में भी सजेंगी सांस्कृतिक संध्याएं: इस बार आयोजन को ब्रह्मसरोवर तक सीमित नहीं रखा जाएगा. मुख्य मंच के साथ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल ज्योतिसर में भी विशेष सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित होंगी. प्रशासन का उद्देश्य यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से सीधे जोड़ना है. ज्योतिसर वही पवित्र स्थल है, जहां भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था. ऐसे में यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव भी मिलेगा.
सांग महोत्सव में दिखेगी हरियाणा की लोककला: इस बार गीता जयंती महोत्सव का प्रमुख आकर्षण सांग उत्सव रहेगा. हरियाणा की पारंपरिक लोकनाट्य कला सांग को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए प्रदेश के प्रसिद्ध सांगियों और कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा. कलाकार सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों को संगीत, संवाद और पारंपरिक अभिनय के जरिए प्रस्तुत करेंगे. प्रशासन की कोशिश है कि विलुप्तप्राय होती इस लोककला को नया जीवन मिले और युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ सके.
स्वच्छता और सुरक्षा के लिए अभी से तैयारियां: महोत्सव में लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रमुख स्थलों पर साफ-सफाई, पेयजल, यातायात और सुरक्षा के बेहतर प्रबंध किए जाएं. उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं. ब्रह्मसरोवर और ज्योतिसर सहित प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि बाहर से आने वाले मेहमानों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
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