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कुरुक्षेत्र में 21 दिन गूंजेगा गीता का संदेश, मॉरीशस के राष्ट्रपति करेंगे महोत्सव का शुभारंभ, सांग उत्सव रहेगा खास आकर्षण

कुरुक्षेत्र में 21 दिन गूंजेगा गीता का संदेश ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: धर्मनगरी कुरुक्षेत्र एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बनने जा रही है. अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2026 का आयोजन 5 दिसंबर से 25 दिसंबर तक किया जाएगा. इस दौरान भारतीय ज्ञान, संस्कृति, आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता की झलक देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को देखने को मिलेगी. महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 14 से 20 दिसंबर तक आयोजित होंगे.

मॉरीशस के राष्ट्रपति करेंगे महोत्सव का शुभारंभ: इस बार महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाने की तैयारी है. कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि, "महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए मॉरीशस के राष्ट्रपति विशेष रूप से कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे. अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव केवल एक पारंपरिक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय ज्ञान, संस्कृति, आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता का वैश्विक उत्सव है. यह आयोजन दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम और मानवता का संदेश देगा."