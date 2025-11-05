कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव 15 नवंबर से शुरू होगा और 5 दिसंबर तक चलेगा, जानें इस बार क्या रहने वाला है खास
Published : November 5, 2025 at 1:53 PM IST
कुरुक्षेत्र: गीता जयंती दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र ब्रह्मा सरोवर पर हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है. इस बार गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है. जबकि इसका समापन 5 दिसंबर को होगा. गीता जयंती की तैयारी जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है.साथ ही कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिए गए हैं.
मुख्य कार्यक्रम की समयावधि: जिला उपयुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि "इस बार गीता जयंती महोत्सव काफी भव्य होने वाला है. गीता जयंती महोत्सव में विलुप्त हुई संस्कृति-कला को उजागर करने के लिए एक बड़ा मंच तैयार किया जाता है. गीता महोत्सव में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन 20 नवंबर से शुरू होगा. जिसमें 20 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक गीता क्विज और सोशल मीडिया प्रमोशन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ-साथ 28 नवंबर को गीता सेमिनार का आयोजन किया जाएगा. 29 नवंबर को विद्यार्थियों द्वारा रंगोली,स्केच ,गीता श्लोक, कल्चर कार्यक्रम और क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाएगा".
"30 नवंबर को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन": उन्होंने बताया कि "30 नवंबर को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन और गीता या का आयोजन किया जाएगा. शाम के समय गीता सद्भावना यात्रा का भी आयोजन इस बार किया जाएगा. 1 दिसंबर को गीता ग्लोबल चैटिंग का आयोजन किया जाएगा और शाम के 6:00 बजे गीता आरती के बाद दीपदान का आयोजन किया जाएगा.1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर 18000 विद्यार्थियों के द्वारा गीता का वैश्विक पाठ किया जाएगा".
"ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन": डीसी विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि "अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन हर बार किया जाता है. इस बार भी ऑनलाइन गीता क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 4 नवंबर से शुरू होकर 14 नवंबर तक किया जाएगा. जो भी इसमें प्रतिभागी होंगे, उनको पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे. जिसमें स्कूल के और कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ-साथ आम जनता भी अपना पंजीकरण करवा सकती है".
"तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी": डीसी ने बताया कि "24 नवंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी की जाएगी. जिसमें भारत सरकार की विदेश मंत्रालय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव संगोष्ठी में 16 देश के 25 विद्वान भाग लेंगे. विदेश मंत्रालय के द्वारा 51 देश में गीता मौसम के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. जिनका लाइव प्रसारण होगा. वहीं, त्रिनिदाद और फिजी एवं टोबैगो से 20 पंडित 2 दिन के लिए कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे. इस बार हर बार की तरह दूसरे देशों से भी शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे. 7 देश के 25 से शिल्पकारों द्वारा अपनी शिल्प का प्रदर्शन गीता मौसम में किया जाएगा".
प्रधानमंत्री भी करेंगे शिरकत: हरियाणा सरकार द्वारा इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को भव्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा गया है. गुरु तेग बहादुर जी के 350 वे शहादत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में भाग लेंगे. इसके साथ-साथ वह गीता महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे. इसको लेकर जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार के द्वारा तैयारी की जा रही है.
मध्य प्रदेश होगा सहयोगी राज्य: महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और उसी के चलते गीता जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है. इस बार गीता उपदेश को 5163 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर एक सहयोगी राज्य और देश होता है. इस बार कुरुक्षेत्र अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में सहयोगी राज्य मध्य प्रदेश बनाया गया है. हालांकि अभी तक सहयोगी देश का ऐलान नहीं किया गया है.
हरियाणा पवेलियन होता है मुख्य आकर्षण का केंद्र: अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पुरुषोत्तम प्रभाव में हरियाणा पवेलियन लगाया जाता है. जिसमें हरियाणा की संस्कृति और कल को दर्शाया जाता है. हरियाणा पवेलियन को मिनी हरियाणा भी कहा जाता है. जो आज से 50 वर्ष पूर्व हरियाणा होता था. उसको एक स्थान पर दर्शाया जाता है कि हरियाणा का कलर कैसा होता था. उसका खान-पान कैसा होता था. यह लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहता है. इस बार भी हरियाणा पवेलियन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगा.
