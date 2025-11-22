ETV Bharat / state

पीएम मोदी का कुरुक्षेत्र दौरा, गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस समागम में लेंगे हिस्सा, पहली बार गीता महोत्सव में होंगे शामिल

PM Modi Kurukshetra Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र आ रहे हैं. जानें उनके कार्यक्रम का शेड्यूल.

PM Modi Kurukshetra Visit
PM Modi Kurukshetra Visit (ANI)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 22, 2025 at 9:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस समागम में भाग लेंगे. उनके कार्यक्रम को तैयारियां जारी हैं. शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए. शुक्रवार की शाम सीएम नायब सैनी ने ब्रह्मसरोवर पर आरती की. इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे.

पीएम मोदी के कुरुक्षेत्र आगमन की तैयारियां जारी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता, धर्म और देश की रक्षा के लिए महान बलिदान दिया. जिसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस प्रेरणादायक इतिहास से सीख ले सके. गुरुओं के तप-त्याग का संदेश और गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को ज्योतिसर में भव्य स्तर पर मनाया जा रहा है."

पीएम मोदी का कुरुक्षेत्र दौरा, गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस समागम में लेंगे हिस्सा (Etv Bharat)

कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी का कार्यक्रम: इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे. इसके बाद महाभारत अनुभव केंद्र का प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे. इस महाभारत अनुभव केंद्र को देश व विदेश के पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा. इसी परिसर में पंचजन्य का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है. इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और महाआरती में भाग लेंगे.

PM Modi Kurukshetra Visit
अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम नायब सैनी (Etv Bharat)

गुरु तेग बहादुर जी का शहादत पर्व: कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा की "हरियाणा की धरती धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं. उसी कड़ी में कुरुक्षेत्र ज्योतिसर में बनकर तैयार हुए अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया है, क्योंकि 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे. 25 नवंबर का दिन ऐतिहासिक दिन रहेगा. जब धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी के साढ़े 350वां साल शहादत पर्व पर देशवासियों को एक संबोधन देंगे.

PM Modi Kurukshetra Visit
सीएम नायब सैनीे ने ब्रह्मसरोवर पर शाम की आरती में हिस्सा लिया (Etv Bharat)

पहली बार गीता महोत्सव में शिरकत करेंगे पीएम मोदी: PM मोदी का अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव (IGM) में आना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मोदी पहली बार आयोजन में हिस्सा लेंगे. सीएम नायब सैनी ने गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में करीब 206 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अनुभव केंद्र का निरीक्षण भी किया. महाभारत थीम पर बेस्ड केंद्र को भगवद्गीता के संदेश और महाभारत को आधुनिक तकनीक से प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है. सीएम नायब सैनी ज्योतिसर में 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के कार्यक्रम स्थल का दौरा भी किया.

ये भी पढ़ें- कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025: सजावट और बच्चों के खिलौने की प्रदर्शनी, राष्ट्रपति अवॉर्डी टेराकोट शिल्पकार की कला ने पर्यटकों को किया मंत्रमुग्ध

ये भी पढ़ें- अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कश्मीर की पश्मीना शॉल का जलवा, क्वालिटी और कारीगरी देख मोहित हुए पर्यटक

TAGGED:

INTERNATIONAL GITA FESTIVAL 2025
GURU TEGH BAHADUR MARTYRDOM DAY
अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025
पीएम मोदी का कुरुक्षेत्र दौरा
PM MODI KURUKSHETRA VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.