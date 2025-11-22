पीएम मोदी का कुरुक्षेत्र दौरा, गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस समागम में लेंगे हिस्सा, पहली बार गीता महोत्सव में होंगे शामिल
PM Modi Kurukshetra Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र आ रहे हैं. जानें उनके कार्यक्रम का शेड्यूल.
Published : November 22, 2025 at 9:18 AM IST
कुरुक्षेत्र: 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस समागम में भाग लेंगे. उनके कार्यक्रम को तैयारियां जारी हैं. शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए. शुक्रवार की शाम सीएम नायब सैनी ने ब्रह्मसरोवर पर आरती की. इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे.
पीएम मोदी के कुरुक्षेत्र आगमन की तैयारियां जारी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता, धर्म और देश की रक्षा के लिए महान बलिदान दिया. जिसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस प्रेरणादायक इतिहास से सीख ले सके. गुरुओं के तप-त्याग का संदेश और गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को ज्योतिसर में भव्य स्तर पर मनाया जा रहा है."
कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी का कार्यक्रम: इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे. इसके बाद महाभारत अनुभव केंद्र का प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे. इस महाभारत अनुभव केंद्र को देश व विदेश के पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा. इसी परिसर में पंचजन्य का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है. इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और महाआरती में भाग लेंगे.
गुरु तेग बहादुर जी का शहादत पर्व: कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा की "हरियाणा की धरती धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं. उसी कड़ी में कुरुक्षेत्र ज्योतिसर में बनकर तैयार हुए अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया है, क्योंकि 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे. 25 नवंबर का दिन ऐतिहासिक दिन रहेगा. जब धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी के साढ़े 350वां साल शहादत पर्व पर देशवासियों को एक संबोधन देंगे.
पहली बार गीता महोत्सव में शिरकत करेंगे पीएम मोदी: PM मोदी का अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव (IGM) में आना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मोदी पहली बार आयोजन में हिस्सा लेंगे. सीएम नायब सैनी ने गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में करीब 206 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अनुभव केंद्र का निरीक्षण भी किया. महाभारत थीम पर बेस्ड केंद्र को भगवद्गीता के संदेश और महाभारत को आधुनिक तकनीक से प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है. सीएम नायब सैनी ज्योतिसर में 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के कार्यक्रम स्थल का दौरा भी किया.
