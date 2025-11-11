ETV Bharat / state

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025: कुरुक्षेत्र में 21 दिन चलेगा आयोजन, 7 देशों के कलाकार करेंगे शिरकत, 25 नवंबर को आएंगे PM मोदी

तैयारियां अंतिम चरण में: इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की खास बातें यह हैं कि 15 नवंबर को हरियाणा के राज्यपाल महोत्सव के मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे, जबकि 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. 16 नवंबर को महोत्सव के तहत गीता रन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों युवा भाग लेंगे. कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा महोत्सव की तैयारियाँ काफी समय से चल रही हैं और अब यह अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं.

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आगाज होने जा रहा है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा. पहले यह कार्यक्रम केवल 18 दिन का होता था. हालांकि इस बार इसे पहली बार 21 दिन का किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. पिछले साल आयोजित महोत्सव में कुरुक्षेत्र में 40 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था. इस साल इससे भी अधिक पर्यटकों के आने की संभावना जताई जा रही है.

विदेश मंत्रालय होगा पार्टनर: कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने बताया कि, "अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का लाइव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसका प्रसारण दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचेगा. यह पहल विदेश मंत्रालय की ओर से की गई है, जो महोत्सव में पार्टनर की भूमिका निभाएगा. विदेश मंत्रालय ने 51 देशों के स्कॉलर्स और क्राफ्टमैन को महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि महोत्सव को और बड़े स्तर पर मनाया जा सके और गीता का प्रचार-प्रसार वैश्विक स्तर पर किया जा सके."

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियां (ETV Bharat)

महोत्सव में पहुंचेंगे सात देशों के शिल्पकार: उपेंद्र सिंघल ने आगे बताया कि, "पहले भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर विदेश से शिल्पकार पहुंचते हैं. इस बार महोत्सव में पहली बार 7 देशों के शिल्पकार पहुंचेंगे, जो अपनी अनूठी कला का प्रदर्शन करेंगे. ये कलाकार पारंपरिक हस्तशिल्प, चित्रकला और सजावटी वस्तुओं के जरिए महोत्सव की शोभा बढ़ाएंगे. इस बार महोत्सव में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका,थाईलैंड, ईरान, इजिप्ट, तुर्कमेनिस्तान और युगांडा की शिल्पकला देखने को मिलेंगी. उनके द्वारा बनाई गई शिल्प कला की यहां पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा."

कुरुक्षेत्र में 21 दिन चलेगा आयोजन (ETV Bharat)

25 नंबर को आएंगे प्रधानमंत्री: कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड मानद सचिव उपेंद्र ने कहा कि, "महोत्सव का आगाज 15 नवंबर से होने जा रहा है, जबकि 24 नवंबर से महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम शुरू होंगे. 1 दिसंबर तक चलेंगे. इस बीच 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु तेगबहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे."

मध्य प्रदेश और हरियाणा का लगाया जाएगा पवेलियन: अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो भी पार्टनर स्टेट या कंट्री होती है उनका पवेलियन अंतर्राष्ट्रीय गीता मौसम में लगाया जाता है. इस बार मध्य प्रदेश पार्टनर कंट्री है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय गीता मौसम में मध्य प्रदेश का पवेलियन लगाया जाएगा. यहां पर उनके खानपान रहन-सहन पहनावा इत्यादि संस्कृति को दर्शाया जाएगा. इसके साथ-साथ हरियाणा पवेलियन भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में लगाया जाएगा, जहां पर मिनी हरियाणा दिखाया जाता है. यहां पर हरियाणा का खानपान पहनावा वेशभूषा सभी प्रकार की चीज पवेलियन में लगाई जाती हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती हैं.

