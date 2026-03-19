ETV Bharat / state

मैट्रिमोनियल साइट पर झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश

नई दिल्ली/नोएडा: अगर आप भी मैट्रिमोनियल साइट्स या सोशल मीडिया पर जीवनसाथी की तलाश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. नोएडा के थाना साइबर क्राइम पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का गुरुवार को पर्दाफाश किया, जो फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को अपने प्रेमजाल में फंसाता था और फिर कस्टम क्लीयरेंस व पार्सल के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी कर लेता था.

थाना साइबर क्राइम पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह के सरगना सैमुअल ओगुन उर्फ स्टेपनी डेरिक को गिरफ्तार किया है. आरोपी मूल रूप से नाइजीरिया का रहने वाला है और भारत में पहचान बदलकर रह रहा था, जिसके पास से पुलिस ने 5 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट और वाई-फाई राउटर, दो अलग-अलग देशों के पासपोर्ट और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किया है.

डीसीपी साइबर शैव्या गोयल (ETV Bharat)

डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि सैमुअल ओगुन से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए. यह आरोपी मैट्रिमोनियल साइट्स से महिलाओं का डेटा चोरी करता था और बिजनेसमैन बनकर उनसे दोस्ती करता था. इसके बाद वह महिलाओं को झांसा देता था कि वह अपना सारा बिजनेस समेटकर भारत आ रहा है और उनसे शादी करेगा. वह फर्जी एयर टिकट भेजकर भरोसा जीतता था और फिर एयरपोर्ट पर 'कस्टम या सिक्योरिटी जांच' में फंसने का नाटक कर पीड़िता से पैसे ऐंठता था. आरोपी ने एक महिला से 56 लाख और दूसरी से 1.26 करोड़ रुपये की ठगी कर चुका है.