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मैट्रिमोनियल साइट पर झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश

पुलिस ने बताया कि आरोपी... महिलाओं को झांसा देता था कि वह अपना सारा बिजनेस समेटकर भारत आ रहा है और उनसे शादी करेगा.

पुलिस ने नाईजीरियाई व्यक्ति को गिरफ्तार किया
पुलिस ने नाईजीरियाई व्यक्ति को गिरफ्तार किया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 19, 2026 at 6:52 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: अगर आप भी मैट्रिमोनियल साइट्स या सोशल मीडिया पर जीवनसाथी की तलाश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. नोएडा के थाना साइबर क्राइम पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का गुरुवार को पर्दाफाश किया, जो फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को अपने प्रेमजाल में फंसाता था और फिर कस्टम क्लीयरेंस व पार्सल के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी कर लेता था.

थाना साइबर क्राइम पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह के सरगना सैमुअल ओगुन उर्फ स्टेपनी डेरिक को गिरफ्तार किया है. आरोपी मूल रूप से नाइजीरिया का रहने वाला है और भारत में पहचान बदलकर रह रहा था, जिसके पास से पुलिस ने 5 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट और वाई-फाई राउटर, दो अलग-अलग देशों के पासपोर्ट और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किया है.

डीसीपी साइबर शैव्या गोयल (ETV Bharat)

डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि सैमुअल ओगुन से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए. यह आरोपी मैट्रिमोनियल साइट्स से महिलाओं का डेटा चोरी करता था और बिजनेसमैन बनकर उनसे दोस्ती करता था. इसके बाद वह महिलाओं को झांसा देता था कि वह अपना सारा बिजनेस समेटकर भारत आ रहा है और उनसे शादी करेगा. वह फर्जी एयर टिकट भेजकर भरोसा जीतता था और फिर एयरपोर्ट पर 'कस्टम या सिक्योरिटी जांच' में फंसने का नाटक कर पीड़िता से पैसे ऐंठता था. आरोपी ने एक महिला से 56 लाख और दूसरी से 1.26 करोड़ रुपये की ठगी कर चुका है.

आरोपी बेहद शातिर है, एक पासपोर्ट अमान्य होने पर वह दूसरे देश गया और वहां से नई पहचान के साथ नया पासपोर्ट बनवाकर फिर भारत आया. वर्तमान में भी वह 15 से 16 महिलाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था. उसके खिलाफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी कई मामले दर्ज हैं. गौतम बुद्ध नगर साइबर क्राइम पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और बैंक खातों की पड़ताल कर रही है.

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