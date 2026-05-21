संघर्षों के बीच देश का नाम रोशन कर रही रांची की अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर दिव्यानी लिंड, ईटीवी भारत से खास बातचीत
अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का नाम रोशन कर चुकीं रांची की दिव्यानी लिंडा आज भी संघर्षपूर्ण जिंदगी जी रही हैं.
Published : May 21, 2026 at 4:16 PM IST
रांची: झारखंड की धरती ने हमेशा खेल जगत को प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए हैं. इन्हीं में एक नाम तेजी से उभर रहा है. रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड स्थित चंद्र गांव की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा का. बेहद साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाली दिव्यानी आज अपने संघर्ष, मेहनत और खेल प्रतिभा के दम पर न केवल झारखंड, बल्कि पूरे देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रही हैं.
आर्थिक चुनौती से लड़कर बनाई पहचान
दिव्यानी लिंडा ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद फुटबॉल के मैदान में अपनी अलग पहचान बनाई है. हाल ही में चीन में आयोजित एशियाई प्रतियोगिता में भारतीय महिला फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व कर उन्होंने एक नई उपलब्धि हासिल की. इस प्रतियोगिता में खेलने वाली वह रांची जिला की पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी बनीं. यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है.
अभी भी निशुल्क प्रशिक्षण ले रही दिव्यानी
वर्तमान में दिव्यानी स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं. यह क्लब ग्रामीण और गरीब बच्चों को निशुल्क फुटबॉल प्रशिक्षण देने का काम करता है. सीमित संसाधनों और कठिन हालात के बीच भी क्लब के कोच बबलू अनवर उल हक लगातार खिलाड़ियों को तैयार करने में जुटे हैं. दिव्यानी की सफलता के पीछे कोच की मेहनत और मार्गदर्शन की भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है. दिव्यानी का सफर आसान नहीं रहा. आर्थिक तंगी उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है. कई बार उन्हें जरूरी खेल सामग्री तक के लिए परेशानी झेलनी पड़ी. बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रहीं.
कई प्रतियोगिता में कर चुकी हैं शानदार प्रदर्शन
उनके शानदार प्रदर्शन की बात करें तो वर्ष 2024 में नेपाल में आयोजित अंडर-16 सैफ गेम्स में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही. इसके बाद 2025 में भूटान में आयोजित अंडर-17 सैफ गेम्स में भारतीय टीम को गोल्ड मेडल दिलाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया. यही नहीं वर्ष 2025 में किर्गिस्तान में आयोजित एशिया कप क्वालीफाइंग मैच में भी दिव्यानी भारतीय टीम का हिस्सा थीं.
किर्गिस्तान में खेले गए टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने 21 वर्षों बाद पहली बार एशिया कप के लिए क्वालीफाई किया था. इसके बाद 2026 में चीन में आयोजित एशिया कप में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. जिससे भारतीय महिला फुटबॉल टीम पहली बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, जिसे महिला फुटबॉल के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
भाई गंभीर बीमारी से ग्रसित
मैदान में लगातार देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाली दिव्यानी की जिंदगी मैदान के बाहर संघर्षों से भरी हुई है. आर्थिक तंगी के कारण परिवार को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी दिक्कत होती है. दिव्यानी ने बताया कि उनके एक भाई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं. लेकिन इलाज के लिए परिवार के पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं. साथ ही आश्वासन के बाद भी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है.
ईटीवी भारत से खास बातचीत में दिव्यानी लिंडा ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि अब तक राज्य सरकार की ओर से उन्हें कोई विशेष सहयोग नहीं मिला है. कई बार मदद की गुहार लगाने के बावजूद हालात नहीं बदले. उन्होंने बताया कि रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की ओर से भी सहायता का आश्वासन मिला था. लेकिन अब तक उस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है.
आर्थिक परेशानी मैदान में बनती है चुनौती: दिव्यानी
दिव्यानी कहती हैं कि जब वह मैदान में खेलती हैं, तब भी घर की आर्थिक परेशानियां उन्हें मानसिक रूप से परेशान करती रहती हैं. एक तरफ देश के लिए खेलने का सपना और जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ परिवार की चिंता हमेशा उनके मन में बनी रहती है. दिव्यानी लिंडा झारखंड की हजारों बेटियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. गांव की मिट्टी से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने वाली यह खिलाड़ी बता रही है कि अगर हौसले मजबूत हो तो कठिन से कठिन हालात भी सपनों की उड़ान को रोक नहीं सकते.
दिव्यानी की कहानी केवल एक खिलाड़ी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष की मिसाल है, जिसमें सीमित संसाधनों के बावजूद प्रतिभा अपने दम पर रास्ता बनाती है. जरूरत इस बात की है कि सरकार और खेल विभाग ऐसे खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें समय पर आर्थिक और संस्थागत सहयोग दें, ताकि वे बिना किसी तनाव के देश के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सके.
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