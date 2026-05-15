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अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस: मिलिए बीकानेर के जोशी फैमिली से, जहां आज भी जिंदा है संयुक्त परिवार की परंपरा, जानिए क्या है USP

​बीकानेर का जोशी परिवार आज भी संयुक्त परिवार की परंपरा को निभा रहा है. पढ़िए अरविन्द व्यास की रिपोर्ट

​बीकानेर का जोशी परिवार
​बीकानेर का जोशी परिवार (फोटो ईटीवी भारत gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 10:57 AM IST

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Updated : May 15, 2026 at 11:03 AM IST

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बीकानेर : आधुनिकता की चकाचौंध और 'हम दो, हमारे दो' के दौर में जहां छोटे-छोटे परिवार बिखर रहे हैं, वहीं राजस्थान के बीकानेर का जोशी परिवार भारतीय संस्कृति की उस गौरवशाली परंपरा को जीवित रखे हुए है, जिसे हम 'संयुक्त परिवार' कहते हैं. अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पर यह परिवार उन लोगों के लिए एक जीवंत प्रेरणा है, जो मानते हैं कि आज के युग में एक साथ रहना मुमकिन नहीं है.

बदलते समय के साथ जहां संयुक्त परिवारों की परंपरा लगातार कमजोर होती जा रही है, वहीं बीकानेर का जोशी परिवार आज भी सामाजिक एकता, पारिवारिक संस्कार और आपसी प्रेम की मिसाल बना हुआ है. यह परिवार उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो मानते हैं कि आधुनिक दौर में संयुक्त परिवार लंबे समय तक नहीं चल सकते.

रिश्तों की पाठशाला बीकानेर के जोशी परिवार (वीडियो ईटीवी भारत बीकानेर)

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​विरासत में मिली एकता की नींव
​विरासत में मिली एकता की नींव (फोटो ईटीवी भारत gfx)

​विरासत में मिली एकता की नींव : ​इस अटूट एकता की कहानी शुरू होती है बीकानेर के स्वर्गीय रतनलाल जोशी के दो पुत्रों, गोपाल दास जोशी और भगवानदास जोशी से. इन दोनों भाइयों ने प्रेम और सद्भाव का जो बीज बोया था, वह आज एक वटवृक्ष बन चुका है. दिलचस्प और भावुक करने वाली बात यह है कि इन दोनों भाइयों का आपसी प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने एक ही दिन इस दुनिया को अलविदा कहा. उनके जाने के बाद भी, उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी आज भी उसी संस्कार और अनुशासन के साथ एक ही छत के नीचे रह रही है.

1947 से साथ चल रहा व्यापार और अटूट प्रेम
1947 से साथ चल रहा व्यापार और अटूट प्रेम (फोटो ईटीवी भारत gfx)

बीकानेर के रतनलाल जोशी के दो पुत्र गोपाल दास जोशी और भगवानदास जोशी थे. दोनों भाइयों ने परिवार को साथ रखने की जो परंपरा शुरू की, वह आज तीसरी और चौथी पीढ़ी तक मजबूती के साथ कायम है. दोनों भाइयों के परिवार के 40 सदस्य आज भी एक ही छत के नीचे संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे हैं. गोपाल दास जोशी के पौत्र डॉ. अनंत जोशी और कमल किशोर जोशी अपने चाचाओं के साथ रह रहे हैं. वहीं भगवानदास जोशी के पुत्र ओमप्रकाश, चंद्रप्रकाश, इंद्रप्रकाश और राजकुमार जोशी का पूरा परिवार भी इसी संयुक्त परिवार का हिस्सा है.

एक ही छत, एक ही रसोई और 10 भाइयों का अटूट प्रेम
एक ही छत, एक ही रसोई और 10 भाइयों का अटूट प्रेम (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)

परिवार की तीसरी पीढ़ी के 10 भाई साथ : परिवार की तीसरी और चौथी पीढ़ी के सदस्य आज भी एक साथ रहते हैं. सभी विवाहित हैं और उनके बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद परिवार की एकता और सामंजस्य बरकरार है. परिवार के सदस्य बताते हैं कि घर में हर निर्णय सामूहिक सहमति से लिया जाता है और परिवार का हर सदस्य एक-दूसरे की जिम्मेदारियों में सहभागी बनता है. परिवार के सदस्य डॉक्टर अनंत जोशी कहते हैं कि ईश्वरीय कृपा का इसमें बड़ा योगदान है. भले ही आज का युग एकल परिवार का हो लेकिन हमारे परिवार में संयुक्त परिवार का महत्व सबको पता है और इसीलिए हम लोग एक साथ रह रहे हैं.

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संयुक्त परिवार की परंपरा
संयुक्त परिवार की परंपरा (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)

मुखिया बोले विरासत में मिले संस्कार : परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य ओम जोशी का कहना है कि संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी ताकत आपसी विश्वास और पारदर्शिता होती है. व्यवसाय हो या पारिवारिक निर्णय, सभी कार्य मिल-बांटकर किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि हमें विरासत में हमारे पुरखों से संयुक्त परिवार में रहने के ही संस्कार मिले और यह हमारे बुजुर्गों की ईश्वर्य भक्ति का फल है कि आज भी परिवार उनके बताइए रास्ते पर चलते हुए एक साथ रह रहा है.

महिलाओं ने बताया संयुक्त परिवार का राज : संयुक्त परिवार के महत्व पर बात करते हुए परिवार की बहू मीनाक्षी ने बताया कि संयुक्त परिवार को मजबूत बनाए रखने में आपसी प्रेम, समझ और सम्मान की सबसे बड़ी भूमिका होती है. परिवार की सास शारदा जोशी बोलीं कि सब महिलाओं को आजादी और अपनी बात कहने और मनमुताबिक घर के लिए कुछ भी करने की छूट है. आपसी सामंजस्य के साथ घर में सभी सदस्य रिश्तेदारों की तरह नहीं, बल्कि दोस्तों की तरह रहते हैं.

जोशी परिवार दे रहा भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों का संदेश
जोशी परिवार दे रहा भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों का संदेश (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)

परिवार की बहू संजना का कहना है कि मेरी शादी के वक्त कई लोगों ने संयुक्त परिवार होने की बात कहते हुए पिताजी को मना किया था. लेकिन पिताजी ने इस संयुक्त परिवार के महत्व को देखते हुए रिश्ता किया और आज मैं खुश हूं. परिवार की बहू सुनीता ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि संयुक्त परिवार का महत्व कितना है इसका हम लोगों को भी समय-समय पर पता चलता है. जब परिवार साथ होता है तो किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति में भी हिम्मत रहती है और चिंता नहीं होती. परिवार की महिलाओं का कहना था कि घर की जिम्मेदारियां भी सभी महिलाएं मिल-जुलकर निभाती हैं. त्योहार, पारिवारिक कार्यक्रम और दैनिक कार्यों में हर सदस्य सहयोग करता है, जिससे किसी एक व्यक्ति पर अतिरिक्त भार नहीं आता.

किचन में काम करती महिलाएं
किचन में काम करती महिलाएं (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)

​महिलाओं की भूमिका, रिश्तों की असली धुरी : परिवार की महिलाओं के अनुसार संयुक्त परिवार में सबसे बड़ी ताकत भावनात्मक सहयोग होता है. सुख-दुख, परेशानी या खुशी हर परिस्थिति में पूरा परिवार एक-दूसरे के साथ खड़ा रहता है. महिलाओं ने कहा कि परिवार में सभी के बीच दोस्तों जैसा प्रेम और विश्वास ही इस संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी पहचान है.

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कई व्यापार सब एक साथ : जोशी परिवार केवल संयुक्त परिवार की मिसाल ही नहीं, बल्कि वर्षों से एक साथ कारोबार संभालने का भी उदाहरण है. परिवार वर्ष 1947 से आइस फैक्ट्री का व्यवसाय कर रहे इस परिवार ने समय के साथ कारोबार का विस्तार किया और आज पापड़ फैक्ट्री तथा अनाज के व्यापार से भी जुड़ा हुआ है. परिवार के छोटे भाई राजकुमार जोशी कहते हैं कि कारोबार की जिम्मेदारियां भी परिवार के सदस्य मिल-जुलकर संभालते हैं.

बच्चे भी सीख रहे हैं साथ रहने और बांटने की कला
बच्चे भी सीख रहे हैं साथ रहने और बांटने की कला (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)

सब एक साथ त्योहारों, पारिवारिक आयोजनों और सामाजिक कार्यक्रमों में पूरा परिवार एक साथ शामिल होता है. परिवार की महिलाएं भी रिश्तों को मजबूत बनाए रखने और घर-परिवार की व्यवस्था संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर बीकानेर का यह जोशी परिवार समाज को यह संदेश दे रहा है कि यदि परिवार में संवाद, सम्मान और त्याग की भावना हो तो संयुक्त परिवार की परंपरा आज भी सफलतापूर्वक निभाई जा सकती है. यह परिवार भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों की जीवंत मिसाल बनकर सामने आया है.

दोनों भाइयों ने एक ही दिन दुनिया को कहा अलविदा : जोशी परिवार के सदस्य बताते हैं कि गोपाल दास जोशी और भगवानदास जोशी के बीच गहरा प्रेम और आत्मीय जुड़ाव था. दोनों भाइयों ने जीवनभर परिवार को एकजुट रखने का काम किया. परिवारजन इसे ईश्वरीय संयोग मानते हैं कि दोनों भाइयों का निधन भी एक ही दिन हुआ. परिवार के अनुसार दोनों भाइयों ने हमेशा साथ रहकर परिवार को संस्कार, प्रेम और एकता का संदेश दिया. आज भी उनके द्वारा स्थापित संयुक्त परिवार की परंपरा तीसरी और चौथी पीढ़ी तक मजबूती से कायम है.

Last Updated : May 15, 2026 at 11:03 AM IST

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