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अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव: कमेटी ने बढ़ाई विजेता लोक नृत्य दल की इनाम राशि

कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में 21 अक्टूबर को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी दशहरा उत्सव लगातार प्रयास कर रही है. अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है. इस साल भी इसका आयोजन किया जाएगा और जो भी लोक नृत्य दल विजेता रहेगा, उसे इनाम के तौर पर धनराशि प्रदान की जाएगी.

वहीं, इस सात दिवसीय दशहरा उत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में डीजे और फिल्मी-पश्चिमी रंग वाले कार्यक्रमों के साथ लोक नृत्य प्रतियोगिता को विशेष महत्व दिया जाएगा. जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में दिन के समय होने वाली लोक नृत्य प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विजेता सांस्कृतिक दलों के साथ प्रतिभागी दलों की पुरस्कार राशि भी बढ़ाई गई है. दशहरा उत्सव समिति ने लोकनृत्य प्रतियोगिता के विजेता दल की पुरस्कार राशि 51 हजार से बढ़ाकर 71 हजार रुपए करने का फैसला लिया है.

दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं कुल्लू सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में लोक संस्कृति को अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से विजेता और प्रतिभागी दलों की पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गई है. प्रतियोगिता में उपविजेता को अब 31 हजार के बजाय 51 हजार रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वाले दल को 21 हजार के बजाय 41 हजार रुपए दिए जाएंगे. वहीं, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक सांस्कृतिक दल को 10 हजार के बजाय 15 हजार रुपए मिलेंगे.

"दशहरा उत्सव के दौरान लोकनृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की इनाम राशि और प्रतिभागी राशि के बढ़ाने से इस ओर ज्यादा सांस्कृतिक दलों की रुचि बढ़ेगी. इससे पुरानी संस्कृति का संरक्षण होगा. साथ ही देश-विदेश के पर्यटकों को यहां की ठेठ संस्कृति के दर्शन भी हो सकेंगे." - प्रोमिला गुलेरिया, जिला भाषा अधिकारी

इस साल इतने दलों के प्रतियोगिता में भाग लेने की संभावना

प्रोमिला गुलेरिया ने बताया कि दशहरा उत्सव में आयोजित होने वाले लोकनृत्य प्रतियोगिता में सामान्य तौर पर 50 से 60 सांस्कृतिक दल भाग लेते हैं. साल 2025 में आपदा के कारण 40 दल ही भाग ले पाए थे, जबकि 2024 में 60 दलों ने लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया था. ऐसे में इनामी राशि बढ़ाने के चलते इस साल 70 से ज्यादा लोक नृत्य दल के प्रतियोगिता में भाग लेने की संभावना जताई जा रही है.