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कुल्लू दशहरा उत्सव: 5 देवता नहीं करते ब्यास नदी पार, वामतट में ठहरने वाले देवताओं के शिविरों में सुविधा की मांग

अंतरराष्ट्रीय दशहरा महोत्सव 2026 ( ETV Bharat File )

कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में 21 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव आयोजित किया जाएगा. वहीं, इस दशहरे उत्सव में भाग लेने के लिए सैकड़ों देवी-देवता ढालपुर मैदान आएंगे. प्रशासन द्वारा भी मैदान में देवी-देवताओं के लिए बेहतर व्यवस्था की जाती है. इस दशहरा उत्सव में ऐसे भी देवता हैं जो शामिल तो होते हैं, लेकिन ढालपुर मैदान को अपना अस्थाई निवास नहीं बनाते हैं. दरअसल पांच ऐसे देवता हैं जो ब्यास नदी को पार नहीं करते हैं और वह दशहरा उत्सव के दौरान वाम तट सड़क मार्ग के अंगू डोभी नामक स्थान पर रहते हैं.

ये देवता नहीं करते हैं ब्यास नदी को पार