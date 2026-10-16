कुल्लू दशहरा उत्सव: 5 देवता नहीं करते ब्यास नदी पार, वामतट में ठहरने वाले देवताओं के शिविरों में सुविधा की मांग
देव संस्कृति शोध संस्थान ने उठाई देवताओं के लिए सुविधा की मांग, कहा- दशहरे के दौरान न दी जाए धरना-प्रदर्शन की अनुमति.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 3:52 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में 21 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव आयोजित किया जाएगा. वहीं, इस दशहरे उत्सव में भाग लेने के लिए सैकड़ों देवी-देवता ढालपुर मैदान आएंगे. प्रशासन द्वारा भी मैदान में देवी-देवताओं के लिए बेहतर व्यवस्था की जाती है. इस दशहरा उत्सव में ऐसे भी देवता हैं जो शामिल तो होते हैं, लेकिन ढालपुर मैदान को अपना अस्थाई निवास नहीं बनाते हैं. दरअसल पांच ऐसे देवता हैं जो ब्यास नदी को पार नहीं करते हैं और वह दशहरा उत्सव के दौरान वाम तट सड़क मार्ग के अंगू डोभी नामक स्थान पर रहते हैं.
ये देवता नहीं करते हैं ब्यास नदी को पार
देव संस्कृति शोध संस्थान के अध्यक्ष जयचंद ने बताया कि इन देवताओं में मलाणा के आराध्य देवता जमलू ऋषि, जाना के जमदग्नि ऋषि, सोयल के आजीमल नारायण, शुक्ली नाग और सरवल नाग देव शामिल हैं. हालांकि यहां पर उन्हें प्रशासन की ओर से टेंट तो दिए जाते हैं, लेकिन उनके साथ आए देवलुओं को यहां बारिश के चलते खाना बनाने और रहने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा देवताओं के साथ आए बजंतरियों को भी यहां ठहरने में खासी दिक्कत उठानी पड़ती है. जयचंद ने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि यहां पर उनके लिए पानी की भी उचित व्यवस्था करें और उनके ठहरने और खाने पीने के स्थान को भी अतिरिक्त टेंट मुहैया करवाया जाए.
'दशहरे के दौरान न दी जाए प्रदर्शन की अनुमति'
संस्थान के अध्यक्ष जयचंद ने कहा कि दशहरा उत्सव के दौरान यहां देवी-देवताओं से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों द्वारा कई समस्याओं को उठाया जाता है. ऐसे में यह सभी संगठन एक मंच पर आकर ही इन बातों पर चर्चा करें, ताकि देवी-देवताओं से संबंधित जो भी परेशानी है उसका निपटारा किया जा सके. वहीं, उन्होंने जिला प्रशासन से भी मांग उठाई की दशहरा उत्सव से पहले 10 दिन और उसके 10 दिन के बाद तक किसी को भी धरना प्रदर्शन की अनुमति यहां पर नहीं दी जानी चाहिए, ताकि दशहरा उत्सव में देव समागम के दौरान देवता के साथ आए लोगों और अन्य लोगों को भी परेशानी का सामना न करना पड़े.