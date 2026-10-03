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इंटरनेशनल ड्रग माफिया नवप्रीत सिंह को दस दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया

दिल्ली पुलिस द्वरा नवप्रीत का ड्रग्स नेटवर्क संभालने वाले प्रभदीप सिंह को 13 मई, 2026 को गिरफ्तार किया गया था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 3, 2026 at 7:59 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ड्रग माफिया नवप्रीत सिंह को दस दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. स्पेशल जज अनुराधा शुक्ला ने नवप्रीत को दस दिनों की हिरासत में भेजे का आदेश दिया. दिल्ली पुलिस ने आज ही नवप्रीत को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. कोर्ट में पेश करने के बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नवप्रीत एयरपोर्ट पहुंचने के तुरंत बाद ही खुद को घायल कर लिया.

पुलिस ने नवप्रीत का मेडिको लीगल कराया. नवप्रीत को तुर्की से प्रत्यर्पण के जरिये भारत लाया गया था. दिल्ली पुलिस ने नवप्रीत की दस दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक नवप्रीत को फरवरी 2022 में भगोड़ा करार दिया गया था. दिल्ली पुलिस ने कहा कि नवप्रीत को जांच के लिए पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र लेकर जाना है. इसके साथ ही इस मामले में पहले से गिरफ्तार रमनदीप, गुरप्रीत और गुरजोत के साथ नवप्रीत से भी पूछताछ करनी है.

इसके पहले नवप्रीत का ड्रग्स नेटवर्क संभालने वाले प्रभदीप सिंह को 13 मई, 2026 को गिरफ्तार किया गया था. प्रभदीप को जब अजरबैजान की राजधानी बाकू में गिरफ्तार किया गया था तब भारतीय अधिकारियों ने उसके प्रत्यर्पण की कानूनी कोशिशें तेज की और उसे अजरबैजान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था. प्रभदीप सिंह और उसके गिरोह के खिलाफ दिल्ली में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई केस दर्ज किए जा चुके हैं. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए वो वांछित अपराधी था.

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