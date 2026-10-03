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इंटरनेशनल ड्रग माफिया नवप्रीत सिंह को दस दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया

राऊज एवेन्यू कोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ड्रग माफिया नवप्रीत सिंह को दस दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. स्पेशल जज अनुराधा शुक्ला ने नवप्रीत को दस दिनों की हिरासत में भेजे का आदेश दिया. दिल्ली पुलिस ने आज ही नवप्रीत को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. कोर्ट में पेश करने के बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नवप्रीत एयरपोर्ट पहुंचने के तुरंत बाद ही खुद को घायल कर लिया.