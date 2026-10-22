ETV Bharat / state

एमएनएनआईटी प्रयागराज में ऊर्जा नवाचार पर अंतरराष्ट्रीय मंथन: यूपी में 80 लाख मीट्रिक टन के रीसाइक्लिंग प्रोजेक्ट से मिटेगी ऊर्जा की कमी

प्रयागराज: मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी), इलाहाबाद में तीन दिवसीय तीसरे अंतरराष्ट्रीय ‘सस्टेनेबल एन्वायरमेंट और एनर्जी इनोवेशन’ सम्मेलन का आयोजन किया गया.

उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग, एएनआरएफ (ANRF) और सीएसआईआर (CSIR) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बायो-टेक्नोलॉजी और केमिकल एनर्जी के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों को एक साझा मंच प्रदान करना है, जिससे ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को गति मिल सके.

सम्मेलन के मुख्य अतिथि और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी, सिंगापुर के निदेशक डॉ. जी. बी. रंगिया ने देश की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया.

इस कार्यक्रम में देश-विदेश से 38 प्रमुख विशेषज्ञों सहित कुल 160 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

उन्होंने कहा कि भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है. वर्तमान में देश अपनी जीवाश्म ऊर्जा (फॉसिल एनर्जी) का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है, जिसे कम करने के लिए नवाचार बेहद आवश्यक हैं.

कार्यक्रम में डॉ. विमल कटियार ने पर्यावरण अनुकूल पहलों की जानकारी देते हुए बताया कि बायो-केमिकल और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग के लिए उत्तर प्रदेश में 80 लाख मीट्रिक टन की एक बड़ी परियोजना पर काम शुरू किया जा रहा है.

इस परियोजना के धरातल पर उतरने से देश की कुल ऊर्जा मांग का 10 से 14 प्रतिशत तक हिस्सा पूरा किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) को नुकसान पहुंचाए बिना नए ऊर्जा स्रोतों की खोज आज समय की मांग है.

एमएनएनआईटी के कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर एम. एम. गोरे ने सम्मेलन की प्रासंगिकता और आवश्यकता को रेखांकित किया. वहीं, प्रोफेसर सुशील कुमार ने कहा कि ऊर्जा की तेजी से बढ़ती मांग के बीच इस तरह के अंतरराष्ट्रीय मंच विशेषज्ञों को नए समाधान तलाशने और अनुभवों को साझा करने का ठोस अवसर देते हैं.