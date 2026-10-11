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अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस : बेटियों को मौके ही नहीं, अपनी पसंद चुनने की आजादी भी मिले

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : किसी बेटी के भविष्य की कहानी केवल उसके स्कूल जाने से नहीं लिखी जाती. उसकी असली तस्वीर तब सामने आती है, जब यह पता चले कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रही है या नहीं. अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक है या नहीं. अपनी पसंद जाहिर कर सकती है या नहीं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसके पास कितने रास्ते खुले हैं? राजस्थान में बालिकाओं की स्थिति भी इसी कसौटी पर परखी जानी चाहिए. शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में बदलाव के संकेत जरूर हैं, लेकिन बाल विवाह, पोषण की समस्या, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और आर्थिक निर्भरता जैसी चुनौतियां इस बदलाव की रफ्तार पर सवाल खड़े करती हैं.