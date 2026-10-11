अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस : बेटियों को मौके ही नहीं, अपनी पसंद चुनने की आजादी भी मिले
अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर जानिए राजस्थान में बालिकाओं की स्थिति, उनके सामने मौजूद चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं के बारे में. जसवंत सोलंकी की रिपोर्ट...
Published : October 11, 2026 at 11:39 AM IST
जयपुर : किसी बेटी के भविष्य की कहानी केवल उसके स्कूल जाने से नहीं लिखी जाती. उसकी असली तस्वीर तब सामने आती है, जब यह पता चले कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रही है या नहीं. अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक है या नहीं. अपनी पसंद जाहिर कर सकती है या नहीं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसके पास कितने रास्ते खुले हैं? राजस्थान में बालिकाओं की स्थिति भी इसी कसौटी पर परखी जानी चाहिए. शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में बदलाव के संकेत जरूर हैं, लेकिन बाल विवाह, पोषण की समस्या, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और आर्थिक निर्भरता जैसी चुनौतियां इस बदलाव की रफ्तार पर सवाल खड़े करती हैं.
11 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस इसी अधूरे सफर की ओर ध्यान आकर्षित करता है. इस खास दिन पर ETV भारत के संवाददाता जसवंत सोलंकी ने बालिका सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानता विशेषज्ञ प्रियंका लोढ़ा से राजस्थान में बेटियों की स्थिति, उनके सामने मौजूद चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर बातचीत की. प्रियंका लोढ़ा का कहना है कि बेटियों को केवल अवसर उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, उन्हें उन अवसरों में से अपनी पसंद चुनने की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए.
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अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस विशेष : संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की घोषणा की थी और पहली बार 2012 में इसे मनाया गया. इसका मकसद बालिकाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देना और उनके विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है. बालिका सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानता विशेषज्ञ प्रियंका लोढ़ा का कहना है कि वर्ष 2026 की थीम 'End child marriage and invest in girl's rights' यानी 'बाल विवाह समाप्त करने और बालिकाओं के अधिकारों में निवेश' करने पर केंद्रित है. राजस्थान में इस संदेश का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि बालिकाओं की प्रगति को केवल साक्षरता या स्कूलों में नामांकन के आधार पर नहीं समझा जा सकता. जन्म से लेकर किशोरावस्था और फिर वयस्क जीवन तक पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक अवसर एक-दूसरे से जुड़े हैं. इनमें से किसी एक कड़ी के कमजोर रहने पर दूसरी उपलब्धियों का लाभ भी सीमित हो सकता है.
बाल विवाह में गिरावट, फिर भी हर चौथी युवती पर चिंता : राजस्थान में बाल विवाह का मुद्दा सामाजिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में शामिल रहा है. कम उम्र में शादी होने का असर लड़की के जीवन के कई हिस्सों पर पड़ सकता है. उसकी पढ़ाई बाधित हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी के लिए मिलने वाला समय भी कम हो सकता है. प्रियंका लोढ़ा का कहना है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार, राजस्थान में 20 से 24 वर्ष की महिलाओं में 25.4 प्रतिशत का विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले हुआ था. NFHS-4 में यह अनुपात 35.4 प्रतिशत था. दोनों सर्वेक्षणों के बीच 10 प्रतिशत अंकों की कमी दर्ज हुई. यह बदलाव बताता है कि बाल विवाह के मामलों में कमी आई है, लेकिन समस्या अभी भी बड़ी है. क्योंकि NFHS-6 को हालिया आए आंकड़ों में कोई अंतर नहीं आया, NFHS-6 में 1 फीसदी से भी कम की गिरावट दर्ज हुई यानी आज भी देश में हर चौथी लड़की का बाल विवाह हो रहा है, जो बहुत चिंता का विषय है.
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बाल विवाह के पीछे की तस्वीर : प्रियंका लोढ़ा कहती हैं कि बाल विवाह को केवल एक सामाजिक बुराई के तौर पर देखने से समस्या की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती. इसके पीछे लड़कियों की शिक्षा में रुकावट, आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक मान्यताएं और आगे बढ़ने के सीमित विकल्प भी हो सकते हैं. जब परिवार को बेटी के लिए पढ़ाई, प्रशिक्षण और रोजगार की संभावनाएं दिखाई देती हैं तो उसके भविष्य को लेकर सोचने का नजरिया बदलने की गुंजाइश बढ़ती है. हालांकि, बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी केवल बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. कानून का पालन, समय पर हस्तक्षेप और समुदाय की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है. किसी कम उम्र की लड़की का विवाह रुकने के बाद उसकी पढ़ाई और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. स्थायी बदलाव के लिए रोकथाम के साथ ऐसे विकल्प तैयार करने होंगे, जिनसे बेटियां अपने भविष्य की कल्पना विवाह से आगे जाकर कर सकें.
पढ़ाई के आंकड़े सुधरे, अब पढ़ाई पूरी कराने की चुनौती : बालिका सशक्तीकरण की शुरुआत शिक्षा से होती है, लेकिन इसका प्रभाव तभी व्यापक बनता है जब लड़की अपनी पढ़ाई जारी रख सके और उससे हासिल ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में कर पाए. राजस्थान में महिला साक्षरता और स्कूली शिक्षा के आंकड़ों में सुधार दिखाई देता है. NFHS-5 के मुताबिक, राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर NFHS-4 के 56.5 प्रतिशत से बढ़कर 64.7 प्रतिशत हो गई. वहीं, 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्कूली शिक्षा प्राप्त महिलाओं का अनुपात 25.1 प्रतिशत से बढ़कर 33.4 प्रतिशत हुआ. NFHS-6 में इन आंकड़ों में थोड़ा और सुधार हुआ अब ये आंकड़ा बढ़कर 38.7 फीसदी पहुंच गया.
प्रियंका कहती हैं ये आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच बढ़ी है और अधिक महिलाएं लंबे समय तक पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन स्कूल में दाखिला मिलना और शिक्षा पूरी कर पाना अलग-अलग स्थितियां हैं. किशोरावस्था में घरेलू जिम्मेदारियां, आर्थिक दबाव, कम उम्र में विवाह और सुरक्षित आवागमन से जुड़ी परेशानियां लड़कियों की पढ़ाई प्रभावित कर सकती हैं. ऐसे में केवल नामांकन बढ़ाने के बजाय यह जानना भी जरूरी है कि कितनी लड़कियां पढ़ाई जारी रख पा रही हैं और उन्हें किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है? शिक्षा विभाग की तरफ से कराए जाने वाले सर्वे UDISE के अनुसार 100 बच्चियों में 77 बच्चियां 8वीं से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती हैं. 23 फीसदी लकड़ियों की पढ़ाई छूट जाती है. इसी तरह से 49 फीसदी लड़कियां 12वीं से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती हैं. इसके कई कारण हो सकते हैं. सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है. शिक्षा की उपलब्धता और वर्षों से चली आ रही सामाजिक सोच भी इसका एक बड़ा कारण है.
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शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र हासिल करना नहीं : प्रियंका लोढ़ा मानती हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र हासिल करना नहीं होना चाहिए. लड़की अपनी क्षमताओं को पहचान सके, अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सके और भविष्य के लिए उपलब्ध रास्तों की जानकारी हासिल कर सके, यह भी शिक्षा का हिस्सा है. स्कूलों में जीवन कौशल, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समझ और करियर मार्गदर्शन को महत्व देने से लड़कियों के सामने संभावनाओं का दायरा बढ़ सकता है. उन्हें यह जानने का अवसर मिलना चाहिए कि तकनीक, विज्ञान, उद्योग, उद्यमिता और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है. सबसे महत्वपूर्ण बदलाव परिवार की सोच में आना जरूरी है. बेटी की पढ़ाई को केवल विवाह से पहले की जिम्मेदारी मानने के बजाय उसके स्वतंत्र भविष्य की बुनियाद के रूप में देखना होगा. शिक्षा का वास्तविक लाभ तभी सामने आएगा, जब लड़की को अपने ज्ञान और योग्यता के आधार पर जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.
सबसे महत्वपूर्ण किशोरावस्था : प्रियंका लोढ़ा कहती हैं कि बालिकाओं की जीवन-यात्रा में किशोरावस्था बेहद महत्वपूर्ण चरण है. इसी समय लड़की अपनी पहचान समझने लगती है, अपनी क्षमताओं को पहचानती है और भविष्य को लेकर सवाल पूछना शुरू करती है. वह जानना चाहती है कि उसके लिए कौन-कौन से रास्ते खुले हैं और वह अपनी पसंद के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकती है, लेकिन कई बार इसी उम्र में उसकी इच्छाओं और फैसलों पर सीमाएं भी लगने लगती हैं. परिवार और समाज की अपेक्षाएं उसके विकल्पों को प्रभावित कर सकती हैं. उसे क्या पढ़ना चाहिए, कहां जाना चाहिए और किस क्षेत्र में काम करना चाहिए, इन सवालों के जवाब कई बार उसकी अपनी रुचि के बजाय दूसरों की सोच से तय होने लगते हैं.
किशोरियों को सशक्त बनाने का अर्थ केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं है. उन्हें अपनी बात रखने, सवाल पूछने, अपनी पसंद जाहिर करने और जरूरत पड़ने पर किसी अनुचित बात के लिए 'नहीं' कहने का आत्मविश्वास भी देना होगा. यह क्षमता एक दिन में विकसित नहीं होती. परिवार में बेटियों की राय सुनी जाए, स्कूल में उनके सवालों को महत्व मिले और उन्हें अपने फैसलों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाए तो उनका आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है. किशोरियों को अपने अधिकारों की जानकारी देना भी आवश्यक है, ताकि वे समझ सकें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा उनके अधिकार हैं.
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पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान, तभी आगे बढ़ेगी उड़ान : किसी लड़की के विकास की चर्चा उसके स्वास्थ्य और पोषण के बिना अधूरी है. पढ़ाई, खेल, प्रशिक्षण और दूसरे अवसरों का लाभ उठाने के लिए स्वस्थ शरीर और अनुकूल वातावरण जरूरी है. यदि किशोरी को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को समय पर नहीं पहचाना जाता, तो उसकी क्षमताओं के विकास पर असर पड़ सकता है. NFHS-5 के अनुसार, राजस्थान में 15 से 49 वर्ष की 54.4 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से प्रभावित थीं. यह आंकड़ा महिलाओं के व्यापक आयु वर्ग से संबंधित है, केवल किशोरियों का नहीं. यह राज्य में महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत बताता है. एनीमिया को केवल थकान या कमजोरी की शिकायत मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. इसके कारणों की पहचान, जरूरी जांच और उचित उपचार के साथ पोषण संबंधी जागरूकता भी महत्वपूर्ण है. किशोरियों को स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी मिले और जरूरत पड़ने पर वे सहायता ले सकें, इसके लिए परिवार और शिक्षण संस्थानों की भूमिका अहम है.
कम उम्र में मां बनना : प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी भी किशोरावस्था में जरूरी हो जाती है. NFHS-5 के अनुसार, राजस्थान में 15 से 19 वर्ष की 3.7 प्रतिशत किशोरियां सर्वेक्षण के समय मां बन चुकी थीं या गर्भवती थीं. कम उम्र में गर्भधारण के संदर्भ में स्वास्थ्य सेवाओं, जानकारी और सामाजिक परिस्थितियों को साथ समझना आवश्यक है. प्रियंका लोढ़ा का कहना है कि किशोरियों को अपने शरीर में होने वाले बदलावों, मासिक धर्म, पोषण और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में उम्र के अनुरूप सही जानकारी मिलनी चाहिए. इन विषयों पर संकोच के कारण लड़कियां कई बार जरूरी सवाल पूछने से बचती हैं. परिवार और स्कूलों में ऐसा वातावरण बनना चाहिए, जहां स्वास्थ्य से जुड़े सवालों को सहजता से समझा जा सके.
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सुरक्षा का मतलब पाबंदियां नहीं, सम्मान और भरोसा : बालिकाओं की सुरक्षा पर चर्चा अक्सर इस बात तक सीमित हो जाती है कि वे कहां जाती हैं और कब घर लौटती हैं, लेकिन सुरक्षा का व्यापक अर्थ यह भी है कि क्या लड़की को घर, स्कूल और समाज में सम्मान मिलता है? क्या वह अपनी परेशानी खुलकर बता सकती है? क्या उसे जरूरत पड़ने पर सहायता मिलने का भरोसा है? NFHS-5 के अनुसार, राजस्थान में 18 से 49 वर्ष की विवाहित महिलाओं में 24.3 प्रतिशत ने कभी न कभी पति की ओर से शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव होने की जानकारी दी थी. यह आंकड़ा केवल बालिकाओं का नहीं, बल्कि विवाहित महिलाओं के व्यापक आयु वर्ग का है. फिर भी यह महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक समानता से जुड़ी गंभीर चुनौती को सामने रखता है.
प्रियंका लोढ़ा कहती हैं कि बालिकाओं को हिंसा से सुरक्षित रखने के साथ उनमें अपने अधिकारों को समझने और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने का आत्मविश्वास भी विकसित करना चाहिए. उन्हें पता होना चाहिए कि परेशानी की स्थिति में किससे संपर्क करना है और भरोसेमंद सहायता कहां उपलब्ध हो सकती है. सुरक्षा के नाम पर लड़कियों के अवसर सीमित करना स्थायी समाधान नहीं है. यदि असुरक्षा की आशंका के कारण उन्हें पढ़ाई, खेल, प्रशिक्षण या रोजगार की संभावनाओं से दूर रखा जाता है तो उनकी दुनिया और छोटी हो जाती है. जरूरत ऐसा माहौल बनाने की है, जिसमें बेटियां सुरक्षित रहते हुए अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें.
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बैंक खाता है, लेकिन कमाई के रास्ते कितने खुले ? : महिलाओं की आर्थिक स्थिति समझने के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के साथ आय और रोजगार के अवसरों को भी देखना जरूरी है. बैंक खाता होना आर्थिक समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इससे यह अपने आप साबित नहीं होता कि महिला नियमित आय अर्जित कर रही है या आर्थिक फैसलों में स्वतंत्र है. NFHS-5 के अनुसार, राजस्थान में 79.6 प्रतिशत महिलाओं के पास ऐसा बैंक या बचत खाता था, जिसका वे स्वयं उपयोग करती थीं. दूसरी ओर, पिछले 12 महीनों में ऐसा काम करने वाली महिलाओं का अनुपात 17.4 प्रतिशत था, जिसके लिए उन्हें नकद भुगतान मिला था. ये आंकड़े सर्वेक्षण में शामिल महिलाओं से संबंधित हैं, इन्हें किशोरियों के रोजगार का सीधा माप नहीं माना जाना चाहिए.
प्रियंका लोढ़ा के अनुसार, आर्थिक सशक्तीकरण की शुरुआत नौकरी मिलने से पहले भी हो सकती है. जब लड़की को अलग-अलग करियर, प्रशिक्षण और रोजगार के विकल्पों की जानकारी मिलती है तो वह अपनी रुचि और क्षमताओं के अनुसार भविष्य के बारे में सोच पाती है. किशोरियों को वित्तीय साक्षरता से जोड़ना भी उपयोगी है. बचत, बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन की बुनियादी जानकारी उन्हें भविष्य में आर्थिक फैसले लेने के लिए तैयार कर सकती है. उद्देश्य कम उम्र में उन पर कमाने का दबाव डालना नहीं, बल्कि उन्हें आगे चलकर आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक समझ और कौशल देना है. उन्होंने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ आय अर्जित करना नहीं है. इसका संबंध इस बात से भी है कि महिला अपने जीवन के फैसलों में कितनी भागीदारी कर पाती है, अपनी राय कितनी स्पष्टता से रख सकती है और उपलब्ध अवसरों तक उसकी पहुंच कितनी वास्तविक है.
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व्यावसायिक शिक्षा से बढ़ेंगे बेटियों के विकल्प : शिक्षा से रोजगार तक का रास्ता मजबूत करने में व्यावसायिक शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. इससे लड़कियां विभिन्न कौशलों, उद्योगों और करियर की संभावनाओं से परिचित हो सकती हैं. उनके सामने केवल पारंपरिक शैक्षिक विकल्प ही नहीं, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने के रास्ते भी खुल सकते हैं. राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा के साथ काम करने के अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए प्रियंका लोढ़ा बताती हैं कि जब लड़कियों को विभिन्न ट्रेड और उद्योगों से परिचित कराया जाता है, तो उनके सवालों का दायरा बढ़ने लगता है. वे केवल आगे की पढ़ाई के बारे में नहीं पूछतीं, बल्कि यह जानना भी चाहती हैं कि कौन-सा काम कर सकती हैं, किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या सीखना चाहिए. किसी विकल्प के बारे में जानकारी होना भी महत्वपूर्ण है. जिस क्षेत्र से लड़की परिचित ही नहीं है, उसे अपने भविष्य की संभावना के रूप में देखना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में स्कूलों और प्रशिक्षण संस्थानों में करियर मार्गदर्शन, व्यावहारिक सीखने और उद्योगों से परिचय के अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है.
बाल विवाह रोकने के लिए भविष्य के रास्ते भी खोलने होंगे : बाल विवाह की रोकथाम के लिए कानून, जागरूकता और प्रशासनिक कार्रवाई जरूरी है. इसके साथ ही लड़कियों को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने होंगे. यदि विवाह रुकने के बाद भी लड़की की पढ़ाई जारी रखने या प्रशिक्षण हासिल करने की व्यवस्था नहीं बनती तो उसकी संभावनाएं सीमित रह सकती हैं. प्रियंका लोढ़ा कहती हैं कि बाल विवाह का समाधान केवल कम उम्र में शादी रोकने तक सीमित नहीं होना चाहिए. लड़कियों के सामने बेहतर विकल्पों का निर्माण भी जरूरी है. जब उन्हें शिक्षा पूरी करने, कौशल सीखने, रोजगार हासिल करने और उद्यमिता की दिशा में बढ़ने का अवसर मिलता है तो वे अपने भविष्य के बारे में व्यापक रूप से सोच सकती हैं.
परिवारों के साथ संवाद भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है. बेटी की शिक्षा और प्रशिक्षण को महत्व देने, उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी साझा करने और उसकी रुचियों को समझने से उसे आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है. साथ ही, बाल विवाह की आशंका होने पर समय रहते हस्तक्षेप और कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करना जरूरी है. रोकथाम और अवसर निर्माण को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता. कानून लड़की के अधिकारों की रक्षा करता है और शिक्षा तथा कौशल उसके सामने आगे बढ़ने के रास्ते खोलते हैं. दोनों का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जिसमें कम उम्र में विवाह उसके भविष्य की अनिवार्य दिशा न बन जाए.
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