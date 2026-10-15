International Day of Rural Women : खेतों में पसीना, घर में जिम्मेदारियां...फिर भी हक और फैसलों से दूर ग्रामीण महिलाएं
बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन गांवों में महिलाओं को आज भी अपने हक के लिए निर्णय लेने का अधिकार नहीं है. जसवंत सिंह की रिपोर्ट...
Published : October 15, 2026 at 6:38 AM IST
जयपुर: गांवों में सुबह की पहली किरण के साथ महिलाओं की दिनचर्या शुरू होती है. चूल्हे से खेत तक, पशुपालन से बच्चों की परवरिश तक, उनकी मेहनत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन इस योगदान के पीछे हिंसा, जातिगत भेदभाव, आर्थिक पराधीनता और अधिकारों से वंचित रहने की अनकही कहानियां भी हैं. राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी का यह विरोधाभास कई सवाल खड़े करता है.
15 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है. इस दिन ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी पर बात होती है, लेकिन आकंड़े बताते हैं कि आजादी के इतने साल बाद भी खेतों में पसीना, घर में जिम्मेदारियां उठाने के बावजूद हक और फैसलों से ग्रामीण महिलाएं दूर ही रखा जाता है. ऐसे में इस खास दिन कुछ सवाल खड़े हैं, जैसे कि खेती-किसानी और दुग्ध उत्पादन में अहम भूमिका निभाने के बावजूद कितनी महिलाओं का जमीन पर मालिकाना हक है ? अपनी कमाई और परिवार के फैसलों पर उनका कितना नियंत्रण है ? सरकारी योजनाओं का लाभ तय करने में उनकी आवाज कितनी सुनी जाती है ?
बराबरी का अधिकार कितना : ग्रामीण राजस्थान की महिलाओं की स्थिति का सवाल केवल रोजगार, शिक्षा और सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है. यह उनके सम्मान, सुरक्षा, संपत्ति पर अधिकार और अपनी जिंदगी के फैसले लेने की स्वतंत्रता से भी जुड़ा है. वर्षों से महिला के अधिकारों को लेकर काम कर रही निशा सिद्धू के नजरिए से इस मुद्दे को देखें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि परिवार और गांव की व्यवस्था को संभालने वाली महिलाओं को अपने ही जीवन में बराबरी का अधिकार कितना मिला है ?
पढ़ें : Women's Equality Day : आरक्षण ने खोला सत्ता का दरवाजा, अब अपनी आवाज और फैसले की बारी...
निशा कहती हैं कि हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ग्रामीण महिलाओं के योगदान को पहचानने और उनकी चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर है. इस मौके पर राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी के उन पहलुओं को समझना जरूरी है, जिनमें मेहनत के साथ असमानता और कई बार हिंसा का सामना भी शामिल है. प्रदेश की 80 फीसदी आबादी गांव में निवास करती है, गांव की हर महिला का किसी न किसी रूम में परिवार, समाज और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान है, लेकिन बावजूद इसके उनकी किसी भी तरह के फैसलों में भूमिका शून्य मात्र है.
जमीन पर हक नहीं, तो योजनाओं तक पहुंच भी मुश्किल : निशा कहती हैं कि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण आधार जमीन और संपत्ति पर अधिकार है. कृषि भूमि के दस्तावेजों में नाम नहीं होने पर महिलाओं को किसान के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने में परेशानी हो सकती है. इससे कृषि ऋण, संस्थागत सहायता, कुछ किसान-केंद्रित योजनाओं और अन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रभावित होने की आशंका रहती है. हालांकि, प्रत्येक योजना की पात्रता अलग होती है और केवल जमीन के दस्तावेज ही सभी योजनाओं का एकमात्र आधार नहीं हैं.
राजस्थान में उत्तराधिकार, पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे और जमीन के नामांतरण से जुड़े मामलों में महिलाओं के अधिकारों को व्यवहार में लागू करना महत्वपूर्ण चुनौती है. कानून महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्रदान करता है, लेकिन सामाजिक दबाव, जानकारी की कमी, पारिवारिक विवाद और अपने हक की मांग करने में झिझक जैसे कारण कई महिलाओं के लिए अधिकार हासिल करना कठिन बना सकते हैं. कई परिवारों में जमीन का हिस्सा मांगने को रिश्तों में तनाव से जोड़कर देखा जाता है.
ऐसे में महिलाएं अपने कानूनी अधिकार के बावजूद दावा करने से पीछे हट सकती हैं. विधवा महिलाओं के लिए पति की मौत के बाद जमीन, आजीविका और परिवार की जिम्मेदारियों को एक साथ संभालना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इसलिए ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण की चर्चा में केवल योजनाओं की संख्या गिनना पर्याप्त नहीं है. यह देखना भी जरूरी है कि कितनी महिलाएं भूमि की सह-स्वामी हैं, कितनों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं और कितनी महिलाएं कृषि संबंधी संस्थागत सुविधाओं का स्वतंत्र रूप से लाभ ले पा रही हैं.
राजस्थान में महिला किसानों की स्थिति :
- कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, प्रदेश में महिला परिचालन भूमि धारकों की संख्या करीब 7.75 लाख थी, जो 2010-11 में 5.46 लाख थी.
- महिला परिचालन भूमि धारकों के अधीन क्षेत्र 2010-11 के 13.30 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2015-16 में 16.55 लाख हेक्टेयर हुआ.
- संख्या और क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद महिलाओं की कृषि भूमि पर भागीदारी पुरुषों की तुलना में काफी कम बनी हुई थी.
- विधवा महिलाओं के लिए पति की मृत्यु के बाद जमीन, आजीविका और परिवार की जिम्मेदारियों को एक साथ संभालना भी चुनौतीपूर्ण.
- ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की चर्चा में केवल योजनाओं की संख्या गिनना पर्याप्त नहीं है.
- जरूरी है कि कितनी महिलाएं भूमि की सह-स्वामी हैं, कितनों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं और कितनी महिलाएं कृषि संबंधी संस्थागत सुविधाओं का स्वतंत्र रूप से लाभ ले पा रही हैं.
घर की दहलीज के भीतर छिपी हिंसा : निशा सिद्धू कहती हैं कि ग्रामीण महिलाओं के सामने हिंसा की समस्या कई रूपों में सामने आती है. शारीरिक मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, जबरन फैसले थोपना और सामाजिक स्वतंत्रता पर पाबंदियां इसके अलग-अलग रूप हैं. कई महिलाएं हिंसा को परिवार का निजी मामला मानकर सहती रहती हैं. कुछ को सामाजिक बदनामी का डर होता है, जबकि कुछ के सामने मायके लौटने, बच्चों की परवरिश और आर्थिक सुरक्षा का सवाल खड़ा रहता है. निशा सिद्धू कहती हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5), 2019-21 के अनुसार, राजस्थान में 18 से 49 वर्ष की 24 प्रतिशत विवाहित रह चुकी महिलाओं ने पति की ओर से कभी न कभी भावनात्मक, शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव बताया.
पढे़ं : घर-परिवार के फैसलों में महिलाओं का दखल बढ़ा, 89% बैंक खातों से खुद करती हैं लेन-देन, 60% ज्यादा के पास पर्सनल मोबाइल-इंटरनेट
यह आंकड़ा केवल ग्रामीण महिलाओं का नहीं, बल्कि सर्वेक्षण में शामिल संबंधित आयु वर्ग की महिलाओं का राज्यस्तरीय आंकड़ा है, फिर भी यह घरेलू हिंसा की गंभीरता को समझने का महत्वपूर्ण पहलू है. निशा कहती हैं कि हिंसा का असर केवल चोट या तत्काल पीड़ा तक सीमित नहीं रहता. इससे महिला का आत्मविश्वास, बच्चों की मानसिक स्थिति, काम करने की क्षमता और सामाजिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है. आर्थिक रूप से निर्भर महिला के लिए हिंसक संबंध से बाहर निकलना और भी कठिन हो सकता है, क्योंकि उसके सामने रहने, कमाने और बच्चों को सुरक्षित रखने की चुनौती एक साथ होती है.
दलित महिलाओं के सामने जाति और लिंग की दोहरी चुनौती : ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति को समझते समय जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता के आपसी संबंध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कुछ परिस्थितियों में सामाजिक हैसियत, आर्थिक निर्भरता और संसाधनों तक सीमित पहुंच महिलाओं की असुरक्षा बढ़ा सकती है. खेतों में मजदूरी, काम के भुगतान, सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच या स्थानीय विवादों में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, हर गांव और समुदाय का अनुभव एक जैसा नहीं है.
निशा सिद्धू कहती हैं कि जातिगत अत्याचार की घटनाओं में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, मारपीट, धमकी और अपमान जैसे अपराध भी शामिल हो सकते हैं. ऐसे मामलों में पीड़िता को न्याय तक पहुंचने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराने, चिकित्सकीय सहायता लेने, गवाही देने और सामाजिक दबाव का सामना करने जैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है.
हिंसा के पीछे कौन-से कारण काम करते हैं ? : निशा सिद्धू कहती हैं कि ग्रामीण महिलाओं के खिलाफ हिंसा को किसी एक वजह से नहीं समझा जा सकता. इसके पीछे सामाजिक मान्यताओं, आर्थिक निर्भरता, सत्ता संबंधों और संस्थागत कमजोरियों का मिलाजुला प्रभाव हो सकता है. पहला कारण आर्थिक निर्भरता है. यदि महिला की अपनी नियमित आय नहीं है या जमीन और संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं है, तो हिंसक परिस्थिति में घर छोड़ने अथवा स्वतंत्र निर्णय लेने की उसकी क्षमता सीमित हो सकती है. दूसरा कारण सामाजिक दबाव है. कई जगह परिवार की प्रतिष्ठा, विवाह बचाए रखने और बच्चों के भविष्य के नाम पर महिलाओं से समझौता करने की अपेक्षा की जाती है. हिंसा की शिकायत करने वाली महिला को ही सवालों के घेरे में खड़ा करना समस्या को और गंभीर बना सकता है.
तीसरा कारण जातिगत और लैंगिक भेदभाव है. जब महिला की सामाजिक स्थिति कमजोर हो और उसे आर्थिक संसाधनों, शिक्षा या संस्थागत सहायता तक सीमित पहुंच मिले, तो अपने अधिकारों की रक्षा करना अधिक कठिन हो सकता है. चौथा कारण सहायता तंत्र की जानकारी और पहुंच है. पुलिस, कानूनी सहायता, चिकित्सा सेवाओं, आश्रय गृहों और महिला सहायता केंद्रों के बारे में जानकारी न होना या वहां तक पहुंचने में परेशानी होना पीड़िता को अकेला छोड़ सकता है. निशा कहती है कि इन कारणों का अर्थ यह नहीं है कि हिंसा सहने वाली महिला जिम्मेदार है. हिंसा के लिए जिम्मेदारी अपराध करने वाले व्यक्ति की होती है. सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझने का उद्देश्य पीड़िता को दोष देना नहीं, बल्कि उन बाधाओं को दूर करना है जो उसे सुरक्षा और न्याय से दूर रखती है.
ग्रामीण महिलाओं के सामने चुनौती :
- किसान की पहचान: क्या खेत में बुवाई, निराई, कटाई और फसल की देखभाल करने वाली महिलाओं को किसान के रूप में दर्ज किया जाता है?
- कमाई पर नियंत्रण: दूध, पशुपालन, फसल या अन्य कृषि उत्पादों की बिक्री से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कौन तय करता है?
- कृषि योजनाओं तक पहुंच: महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, कृषि प्रशिक्षण, सिंचाई और आधुनिक उपकरणों का कितना लाभ मिलता है?
- पंचायत और कृषि संबंधी निर्णय: क्या महिलाएं ग्रामसभा, जल प्रबंधन समितियों, सहकारी संस्थाओं और कृषि समितियों में अपनी बात स्वतंत्र रूप से रख पाती हैं?
- जाति, वर्ग और संसाधनों की असमानता: भूमिहीन खेतिहर मजदूर, दलित एवं आदिवासी महिलाएं, पशुपालक महिलाएं और छोटे किसानों के परिवारों की महिलाओं की समस्याएं अलग-अलग हो सकती हैं.
जमीन पर मेहनत, लेकिन अधिकार अधूरे : ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण पहलू कृषि भूमि और संपत्ति पर अधिकार है. खेत में बुवाई, निराई, कटाई और फसल के भंडारण में काम करने के बावजूद महिला के नाम जमीन नहीं होने पर उसकी औपचारिक किसान पहचान और कुछ संस्थागत सुविधाओं तक पहुंच प्रभावित हो सकती है. निशा सिद्धू कहती हैं कि कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, राजस्थान में महिला परिचालन भूमि धारकों की संख्या करीब 7.75 लाख थी. 2010-11 में यह संख्या 5.46 लाख थी. महिला परिचालन भूमि धारकों के अधीन क्षेत्र भी 13.30 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 16.55 लाख हेक्टेयर हुआ. ये ऐतिहासिक आंकड़े हैं.
वर्तमान स्थिति के नहीं. इनसे महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि का संकेत मिलता है, लेकिन पुरुषों की तुलना में जमीन पर उनके अधिकारों की पूरी तस्वीर नहीं मिलती. निशा सिद्धू कहती है कि जमीन के दस्तावेजों में नाम, उत्तराधिकार के अधिकारों की जानकारी और संपत्ति के बंटवारे में वास्तविक भागीदारी महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत कर सकती है. इसी तरह पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से होने वाली आमदनी पर उनका नियंत्रण बढ़ाना जरूरी है. महिला की मेहनत तभी वास्तविक आर्थिक सशक्तीकरण में बदलेगी, जब उसे आय के इस्तेमाल, बचत और भविष्य की योजनाओं पर भी निर्णय लेने का अवसर मिले.
स्वयं सहायता समूहों ने खोले नए रास्ते : निशा सिद्धू कहती है कि राजस्थान में स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बने हैं. राजीविका के जरिए महिलाएं समूहों में संगठित होकर बचत, बैंक ऋण, छोटे उद्यम और सामूहिक आजीविका से जुड़ सकती हैं. कई समूहों के लिए सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों का कारोबार अतिरिक्त आय का रास्ता बनता है. समूह से जुड़ने का लाभ सिर्फ आर्थिक नहीं है. नियमित बैठकों में हिस्सा लेने, बैंक और सरकारी विभागों से संपर्क करने तथा सामूहिक रूप से समस्याएं उठाने से महिलाओं में आत्मविश्वास और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी की क्षमता भी बढ़ सकती है.
पढ़ें : झीलों में पानी नहीं तो पर्यटक कैसे आएंगे? नहीं भरी पिछोला-फतहसागर, बोटिंग पर बंदी का खतरा
जो महिला पहले घरेलू दायरे तक सीमित थी, वह समूह की पदाधिकारी, उद्यमी या समुदाय की प्रतिनिधि के रूप में नई पहचान बना सकती है. हालांकि, हर समूह की सफलता एक जैसी नहीं होती. ऋण मिलने के बाद कारोबार के लिए बाजार उपलब्ध होना, उत्पादों का उचित मूल्य मिलना, प्रशिक्षण, परिवहन और डिजिटल भुगतान की जानकारी भी जरूरी है. यदि समूह केवल ऋण वितरण या औपचारिक बैठकों तक सीमित रह जाएं, तो स्थायी आय और निर्णय लेने की क्षमता में अपेक्षित बदलाव नहीं आ पाएगा.
निशा कहती हैं कि इसलिए चुनौती समूहों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें टिकाऊ कारोबार, बाजार और वित्तीय साक्षरता से जोड़ने की है. महिलाओं के बनाए उत्पादों की खरीद, स्थानीय मेलों में अवसर, ई-कॉमर्स तक पहुंच और सरकारी खरीद में संभावित भागीदारी जैसे कदम उनकी आय बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं.
ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण की तस्वीर :
- 50% आरक्षण: राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान.
- 3.87 लाख स्वयं सहायता समूह: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार, मार्च 2024 तक राजीविका के तहत 3,87,822 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए थे.
- 46.67 लाख परिवार: इन्हें राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित किया गया था.
- 6,517 करोड़ रुपये से अधिक ऋण: मार्च 2024 तक 2,95,138 समूहों के बैंक बचत खाते खुले थे और समूहों को बैंकों के माध्यम से कुल 6,517.08 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराए गए थे.
(ये आंकड़े समूहों की वित्तीय पहुंच बताते हैं, प्रत्येक महिला की व्यक्तिगत आय या आर्थिक स्वतंत्रता नहीं.)
बदलाव की राह- सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता : राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी काम करना होगा. घरेलू हिंसा से संरक्षण, पुलिस तक आसान पहुंच, कानूनी सहायता, सुरक्षित आश्रय और पीड़ित महिलाओं के लिए परामर्श जैसी सेवाओं की उपलब्धता महत्वपूर्ण है. ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं की जानकारी स्थानीय भाषा में और भरोसेमंद माध्यमों से पहुंचाई जानी चाहिए. निशा सिद्धू कहती है कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को बचत, बैंकिंग, ऋण और आजीविका से जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं, लेकिन समूहों की सफलता का आकलन केवल उनकी संख्या से नहीं, बल्कि महिलाओं की वास्तविक आय, वित्तीय स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता में आए बदलाव से होना चाहिए.
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी वास्तविक भागीदारी में बदलना होगा. ग्रामसभा में उनकी आवाज सुनी जाए, स्थानीय योजनाओं में महिला सुरक्षा और आजीविका को जगह मिले तथा जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई हो. ये बदलाव गांव के स्तर पर असर पैदा कर सकते हैं.
एक दिन हर दिन चर्चा हो : निशा सिद्धू कहती हैं कि इस मुद्दे का मूल संदेश यही है कि ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं को केवल कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में नहीं देखा जाना चाहिए. यह बराबरी, गरिमा और न्याय का सवाल है. किसी महिला को हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक समर्थन चाहिए और उसे सम्मानजनक जीवन देने के लिए परिवार, समाज तथा प्रशासन तीनों की जिम्मेदारी है.
अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पर असली कसौटी यही है कि ग्रामीण महिला की मेहनत को पहचान मिलने के साथ उसे हिंसा से मुक्त जीवन, संपत्ति पर अधिकार, अपनी कमाई पर नियंत्रण और फैसलों में बराबर हिस्सेदारी भी मिले. खेतों में उसका योगदान दिखाई देता है, अब उसकी सुरक्षा, स्वतंत्रता और आवाज को भी उतनी ही गंभीरता से स्वीकार करने की जरूरत है. निशा सिद्दू कहती हैं कि ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए किसी एक दिन ही बात करना बेमानी होगा. असल मे महिलाओं की भूमिका बढ़ानी है तो उन्हें वो अधिकार देने होंगे जो कागजों में तो है, लेकिन वास्तविकता में सामाजिक रूप से नही है.