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International Day of Rural Women : खेतों में पसीना, घर में जिम्मेदारियां...फिर भी हक और फैसलों से दूर ग्रामीण महिलाएं

हक और फैसलों से दूर ग्रामीण महिलाएं.... ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: गांवों में सुबह की पहली किरण के साथ महिलाओं की दिनचर्या शुरू होती है. चूल्हे से खेत तक, पशुपालन से बच्चों की परवरिश तक, उनकी मेहनत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन इस योगदान के पीछे हिंसा, जातिगत भेदभाव, आर्थिक पराधीनता और अधिकारों से वंचित रहने की अनकही कहानियां भी हैं. राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी का यह विरोधाभास कई सवाल खड़े करता है.

15 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है. इस दिन ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी पर बात होती है, लेकिन आकंड़े बताते हैं कि आजादी के इतने साल बाद भी खेतों में पसीना, घर में जिम्मेदारियां उठाने के बावजूद हक और फैसलों से ग्रामीण महिलाएं दूर ही रखा जाता है. ऐसे में इस खास दिन कुछ सवाल खड़े हैं, जैसे कि खेती-किसानी और दुग्ध उत्पादन में अहम भूमिका निभाने के बावजूद कितनी महिलाओं का जमीन पर मालिकाना हक है ? अपनी कमाई और परिवार के फैसलों पर उनका कितना नियंत्रण है ? सरकारी योजनाओं का लाभ तय करने में उनकी आवाज कितनी सुनी जाती है ?

महिला सामाजिक कार्यकर्ता से ईटीवी भारत की खास बातचीत, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) बराबरी का अधिकार कितना : ग्रामीण राजस्थान की महिलाओं की स्थिति का सवाल केवल रोजगार, शिक्षा और सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है. यह उनके सम्मान, सुरक्षा, संपत्ति पर अधिकार और अपनी जिंदगी के फैसले लेने की स्वतंत्रता से भी जुड़ा है. वर्षों से महिला के अधिकारों को लेकर काम कर रही निशा सिद्धू के नजरिए से इस मुद्दे को देखें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि परिवार और गांव की व्यवस्था को संभालने वाली महिलाओं को अपने ही जीवन में बराबरी का अधिकार कितना मिला है ? पढ़ें : Women's Equality Day : आरक्षण ने खोला सत्ता का दरवाजा, अब अपनी आवाज और फैसले की बारी... निशा कहती हैं कि हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ग्रामीण महिलाओं के योगदान को पहचानने और उनकी चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर है. इस मौके पर राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी के उन पहलुओं को समझना जरूरी है, जिनमें मेहनत के साथ असमानता और कई बार हिंसा का सामना भी शामिल है. प्रदेश की 80 फीसदी आबादी गांव में निवास करती है, गांव की हर महिला का किसी न किसी रूम में परिवार, समाज और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान है, लेकिन बावजूद इसके उनकी किसी भी तरह के फैसलों में भूमिका शून्य मात्र है. सरकारी दफ्तर में महिलाएं (Women Meeting) जमीन पर हक नहीं, तो योजनाओं तक पहुंच भी मुश्किल : निशा कहती हैं कि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण आधार जमीन और संपत्ति पर अधिकार है. कृषि भूमि के दस्तावेजों में नाम नहीं होने पर महिलाओं को किसान के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने में परेशानी हो सकती है. इससे कृषि ऋण, संस्थागत सहायता, कुछ किसान-केंद्रित योजनाओं और अन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रभावित होने की आशंका रहती है. हालांकि, प्रत्येक योजना की पात्रता अलग होती है और केवल जमीन के दस्तावेज ही सभी योजनाओं का एकमात्र आधार नहीं हैं. राजस्थान में उत्तराधिकार, पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे और जमीन के नामांतरण से जुड़े मामलों में महिलाओं के अधिकारों को व्यवहार में लागू करना महत्वपूर्ण चुनौती है. कानून महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्रदान करता है, लेकिन सामाजिक दबाव, जानकारी की कमी, पारिवारिक विवाद और अपने हक की मांग करने में झिझक जैसे कारण कई महिलाओं के लिए अधिकार हासिल करना कठिन बना सकते हैं. कई परिवारों में जमीन का हिस्सा मांगने को रिश्तों में तनाव से जोड़कर देखा जाता है. खेत मे काम करती महिला (ETV Bharat Jaipur) ऐसे में महिलाएं अपने कानूनी अधिकार के बावजूद दावा करने से पीछे हट सकती हैं. विधवा महिलाओं के लिए पति की मौत के बाद जमीन, आजीविका और परिवार की जिम्मेदारियों को एक साथ संभालना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इसलिए ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण की चर्चा में केवल योजनाओं की संख्या गिनना पर्याप्त नहीं है. यह देखना भी जरूरी है कि कितनी महिलाएं भूमि की सह-स्वामी हैं, कितनों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं और कितनी महिलाएं कृषि संबंधी संस्थागत सुविधाओं का स्वतंत्र रूप से लाभ ले पा रही हैं. राजस्थान में महिला किसानों की स्थिति : कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, प्रदेश में महिला परिचालन भूमि धारकों की संख्या करीब 7.75 लाख थी, जो 2010-11 में 5.46 लाख थी.

महिला परिचालन भूमि धारकों के अधीन क्षेत्र 2010-11 के 13.30 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2015-16 में 16.55 लाख हेक्टेयर हुआ.

संख्या और क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद महिलाओं की कृषि भूमि पर भागीदारी पुरुषों की तुलना में काफी कम बनी हुई थी.

विधवा महिलाओं के लिए पति की मृत्यु के बाद जमीन, आजीविका और परिवार की जिम्मेदारियों को एक साथ संभालना भी चुनौतीपूर्ण.

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की चर्चा में केवल योजनाओं की संख्या गिनना पर्याप्त नहीं है.

जरूरी है कि कितनी महिलाएं भूमि की सह-स्वामी हैं, कितनों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं और कितनी महिलाएं कृषि संबंधी संस्थागत सुविधाओं का स्वतंत्र रूप से लाभ ले पा रही हैं. घर की दहलीज के भीतर छिपी हिंसा : निशा सिद्धू कहती हैं कि ग्रामीण महिलाओं के सामने हिंसा की समस्या कई रूपों में सामने आती है. शारीरिक मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, जबरन फैसले थोपना और सामाजिक स्वतंत्रता पर पाबंदियां इसके अलग-अलग रूप हैं. कई महिलाएं हिंसा को परिवार का निजी मामला मानकर सहती रहती हैं. कुछ को सामाजिक बदनामी का डर होता है, जबकि कुछ के सामने मायके लौटने, बच्चों की परवरिश और आर्थिक सुरक्षा का सवाल खड़ा रहता है. निशा सिद्धू कहती हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5), 2019-21 के अनुसार, राजस्थान में 18 से 49 वर्ष की 24 प्रतिशत विवाहित रह चुकी महिलाओं ने पति की ओर से कभी न कभी भावनात्मक, शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव बताया. समूह के साथ बैठक करती महिलाएं (ETV Bharat Jaipur) पढे़ं : घर-परिवार के फैसलों में महिलाओं का दखल बढ़ा, 89% बैंक खातों से खुद करती हैं लेन-देन, 60% ज्यादा के पास पर्सनल मोबाइल-इंटरनेट यह आंकड़ा केवल ग्रामीण महिलाओं का नहीं, बल्कि सर्वेक्षण में शामिल संबंधित आयु वर्ग की महिलाओं का राज्यस्तरीय आंकड़ा है, फिर भी यह घरेलू हिंसा की गंभीरता को समझने का महत्वपूर्ण पहलू है. निशा कहती हैं कि हिंसा का असर केवल चोट या तत्काल पीड़ा तक सीमित नहीं रहता. इससे महिला का आत्मविश्वास, बच्चों की मानसिक स्थिति, काम करने की क्षमता और सामाजिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है. आर्थिक रूप से निर्भर महिला के लिए हिंसक संबंध से बाहर निकलना और भी कठिन हो सकता है, क्योंकि उसके सामने रहने, कमाने और बच्चों को सुरक्षित रखने की चुनौती एक साथ होती है. दलित महिलाओं के सामने जाति और लिंग की दोहरी चुनौती : ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति को समझते समय जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता के आपसी संबंध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कुछ परिस्थितियों में सामाजिक हैसियत, आर्थिक निर्भरता और संसाधनों तक सीमित पहुंच महिलाओं की असुरक्षा बढ़ा सकती है. खेतों में मजदूरी, काम के भुगतान, सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच या स्थानीय विवादों में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, हर गांव और समुदाय का अनुभव एक जैसा नहीं है. निशा सिद्धू कहती हैं कि जातिगत अत्याचार की घटनाओं में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, मारपीट, धमकी और अपमान जैसे अपराध भी शामिल हो सकते हैं. ऐसे मामलों में पीड़िता को न्याय तक पहुंचने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराने, चिकित्सकीय सहायता लेने, गवाही देने और सामाजिक दबाव का सामना करने जैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है. हिंसा के पीछे कौन-से कारण काम करते हैं ? : निशा सिद्धू कहती हैं कि ग्रामीण महिलाओं के खिलाफ हिंसा को किसी एक वजह से नहीं समझा जा सकता. इसके पीछे सामाजिक मान्यताओं, आर्थिक निर्भरता, सत्ता संबंधों और संस्थागत कमजोरियों का मिलाजुला प्रभाव हो सकता है. पहला कारण आर्थिक निर्भरता है. यदि महिला की अपनी नियमित आय नहीं है या जमीन और संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं है, तो हिंसक परिस्थिति में घर छोड़ने अथवा स्वतंत्र निर्णय लेने की उसकी क्षमता सीमित हो सकती है. दूसरा कारण सामाजिक दबाव है. कई जगह परिवार की प्रतिष्ठा, विवाह बचाए रखने और बच्चों के भविष्य के नाम पर महिलाओं से समझौता करने की अपेक्षा की जाती है. हिंसा की शिकायत करने वाली महिला को ही सवालों के घेरे में खड़ा करना समस्या को और गंभीर बना सकता है.