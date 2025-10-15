ETV Bharat / state

राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार, लेकिन बरकरार हैं चुनौतियां

नाइट स्कूल जरिए शिक्षित किया जा रहा : मंथन संस्था की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा के साथ-साथ उन्हें रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है. कई महिलाएं अब खुद का काम कर रही हैं. वो किराना दुकान, सिलाई मशीन, आटा चक्की और बकरी पालन शुरू कर अपने परिवार का सहयोग कर रही हैं. यह पहल न केवल महिलाओं को सशक्त बना रही है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और सामाजिक भागीदारी को भी बढ़ा रही है. संस्था की ओर से महिलाओं को नाइट स्कूल के जरिए शिक्षित किया जा रहा है. इसके बाद सरकारी स्कीम के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है.

आत्मनिर्भरता की ओर महिलाएं : वह जमाना बीत गया जब महिला अबला मानी जाती थीं. अब महिला अबला नहीं बल्कि सबला हैं. वह घर से बाहर निकल कर खेत-खलिहान पहुंच चुकी हैं. खदानों में काम कर रही हैं. कारखानों में काम कर रही हैं. रेल का इंजन चलाती हैं, यहां तक कि हवाई जहाज भी उड़ाती हैं. यही नहीं, महिला अब आर्थिक रूप से भी संबल हो रही हैं.

रूढ़िवादी सोच को बदलने की जरूरत : राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति देखें तो इसमें कुछ सुधार जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुआ है, लेकिन महिला साक्षरता दर अभी भी कम है और घरेलू हिंसा एक बड़ी समस्या बनी हुई है. एक्सपर्ट कहते हैं कि राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादी सोच को बदलने की जरूरत है.

जयपुर : अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में स्थापित किया था. इस दिवस का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास में, साथ ही खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका को मान्यता देना है. सरकार की योजनाओं ने समाज में महिलाओं की भूमिका को बढ़ा दिया है. ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई तरह की योजनाओं के साथ महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं. इसके साथ ही महिला प्रतिनिधियों की संख्या और कृषि जैसे क्षेत्रों में महिला नेतृत्व दिख रहा है.

'समाज में सम्मान भी मिलने लगा' : लाभार्थी मंजू कालबेलिया कहती हैं कि पहले उन्होंने नाइट स्कूल में पढ़ाई की उसके बाद अब मसाला चक्की से अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रही हैं. अब वो सम्मान से काम कर रही हैं. इसी तरह से सरजू कालबेलिया ने भी नाइट स्कूल में शिक्षा ली और आज किराने की दुकान चला रही हैं. सरजू अपना हिसाब किताब भी स्वयं करती हैं. सरजू कहती हैं कि शिक्षा से लेकर आज वो अपनी स्वयं की दुकान के जरिए आजीविका चला रही हैं. जब से अपना काम शुरू किया है, तब से एक अलग तरह का समाज में सम्मान भी मिलने लगा है. आज वो अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं.

महिला नाइट स्कूल में पढ़ती महिलाएं और ग्रामीण (Courtesy - Vasudha Jan Sanstha and Manthan Sanstha Jaipur)

पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादी सोच को बदलने की जरूरत : ग्रामीण महिलाओं को लेकर 25 साल के काम कर रही मीता सिंह कहती हैं कि राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं. शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी शहरों की तुलना में कम है. गरीबी व आर्थिक अवसरों की कमी बनी हुई है. महिलाओं के पास अब पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व है, लेकिन व्यावहारिक सशक्तिकरण की कमी के कारण पुरुष अक्सर सत्ता पर हावी रहते हैं. इसके बावजूद, कृषि, पशुपालन और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से अधिक सक्रिय हो रही हैं.

महिलाएं हो रहीं आत्मनिर्भर (Courtesy - Vasudha Jan Sanstha and Manthan Sanstha Jaipur)

इन चुनौतियों से निपटना बाकी : सामाजिक कार्यकर्ता मीता सिंह ने कहा कि शिक्षा के स्तर की बात करें तो 25 फीसदी बालिकाओं को सेकंडरी की शिक्षा से पहले रोक दिया जाता है. 90 फीसदी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और पशुपालन का काम करती हैं, लेकिन उस काम का आर्थिक लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलता है. महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, सामाजिक दबाव में जीने को मजबूर हैं. पंचायत राज संस्थाओं के जरिए राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी निश्चित रूप से बढ़ी है, लेकिन अगर हम जमीन स्तर पर देखें तो सत्ता अभी भी पुरुषों के हाथ में है. ज्यादातर जगह सरपंच पति होंगे या सरपंच पुत्र होंगे. वही सभी निर्णय लेते हैं, महिला को केवल एक अंगूठा या हस्ताक्षर देने का माध्यम मानते हैं. मीता सिंह कहती हैं कि पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादी सोच को बदलने की जरूरत है. जब तक पुरुषों में ख़ास कर युवाओं में महिलाओं को लेकर सोच नहीं बदलेंगे तब तक सामंता की बात नहीं की जा सकती.

ग्रामीण महिलाओं के लिए चुनौतियां :

राजनीतिक भागीदारी: पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, लेकिन जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी के कारण उनका वास्तविक सशक्तिकरण अभी भी एक चुनौती है. प्रथाएं : घूंघट और पर्दा प्रथा जैसी पुरानी सामाजिक कुरीतियां अभी भी मौजूद हैं, हालांकि इनमें कमी आई है, लेकिन अभी भी सुधार की आवश्यकता है. घरेलू हिंसा : महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा एक गंभीर समस्या है और जागरूकता की कमी के कारण अक्सर ऐसे मामलों की पुलिस में रिपोर्ट नहीं की जाती है. साक्षरता: राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर में सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी पुरुषों की तुलना में बहुत कम है. आर्थिक अवसर: कई महिलाएं गरीबी और सीमित आर्थिक अवसरों का सामना करती हैं, हालांकि, कृषि और अन्य क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों से उन्हें आर्थिक मदद मिल रही है. बेरोजगारी: पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर में कमी आई है, लेकिन अभी बेटियों की पढ़ाई को लेकर सोच बदलने की जरूरत है.

चुनौतियों का समाधान :

जागरूकता और प्रशिक्षण: महिलाओं को उनकी राजनीतिक और आर्थिक भूमिकाओं के बारे में जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाना महत्वपूर्ण है. समानता और सम्मान: सामाजिक सोच में बदलाव लाना आवश्यक है, जिसमें लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव को समाप्त करना शामिल है. सशक्तिकरण: राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कानून बनाना और उन्हें सख्ती से लागू करना जरूरी है. सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन : ग्रामीण महिलाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना आवश्यक है, जो अक्सर दूर-दराज के इलाकों में नहीं पहुंच पाती हैं. सरकारी कर्मचारियों की संवेदनशीलता: पंचायती राज में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील और सहायक होने की आवश्यकता है.

कार्रवाई में तेजी लाएं : अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2025 की कोई विशिष्ट थीम नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के लिए मुख्य थीम 'कार्रवाई में तेजी लाए' हैं. हालांकि, ग्रामीण महिलाओं की सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर राज्य और केंद्रित सरकार कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. मीता सिंह बताती हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए आय के नए रास्ते खोले जा रहे हैं. डिजिटल साक्षरता और तकनीक की पहुंच में महिलाओं को शामिल करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ताकि वे डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन सकें.

छोटे-छोटे व्यवसाय से जुड़ रहीं ग्रामीण महिलाएं (Courtesy - Vasudha Jan Sanstha and Manthan Sanstha Jaipur)

संस्था ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के साथ लम्बे समय से काम कर रही है. सामाजिक सोच में बदलाव, महिला सशक्तिकरण के लिए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन और शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है. गैर-सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को अपनी भूमिकाएं और बढ़ानी होंगी. ग्रामीण महिलाओं को राजनीति और अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रशिक्षित और शिक्षित करने की आवश्यकता है.

खेतों में भी बराबरी से काम करतीं महिलाएं (Courtesy - Vasudha Jan Sanstha and Manthan Sanstha Jaipur)

