अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस: IIM रांची के दिव्यांग हीरोज की अनकही कहानियां, अपने दम पर दुनिया जीतने की चाहत

3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है. इस रिपोर्ट में जानिए कैसे लोगों ने अपनी चुनौतियों को शक्ति बनाया.

Published : December 3, 2025 at 3:19 PM IST

रांची: 3 दिसंबर को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है. 1976 में जब संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की नींव रखी, तब उद्देश्य था दिव्यांगों के अधिकार, अवसर और सम्मान को दुनिया के सामने मजबूती से रखना. 1981 को इसे अंतरराष्ट्रीय वर्ष का दर्जा मिला, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि शारीरिक कमी इंसान की पहचान नहीं होती. समय बीता और आज दुनिया समझ चुकी है दिव्यांगता शरीर का नहीं, मानसिकता का विषय है.

दुनिया में कई ऐसे युवा हैं जो शारीरिक चुनौतियों के बावजूद नॉर्मल लोगों से आगे खड़े दिखाई देते हैं. इन्हीं प्रेरक चेहरों से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जिन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी, अपनी राह खुद गढ़ी और दुनिया को दिखा दिया कि हौसले किसी सीमा से बंधे नहीं होते.

IIM रांची के दिव्यांग हीरोज की अनकही कहानियां (ETV Bharat)

जावेद खान, हाथ खोया, पर हिम्मत नहीं

जावेद की जिंदगी पांच साल की उम्र में बदल गई. एक ट्रेन हादसे में उनका हाथ कट गया. लेकिन उस घटना ने हिम्मत नहीं छीनी. परिवार, खासकर मां ने साथ दिया. दर्द बहुत था, पर हौसला उससे बड़ा.

जावेद खुद कहते हैं "मैंने अपने आपको कभी दिव्यांग नहीं माना. दिव्यंगता शरीर में होती ही नहीं, वो दिमाग में होती है. मैंने मास्टर डिग्री ली, कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया, हैदराबाद तक नौकरी की. लेकिन दिल में एक ख्वाहिश थी कि IIM जैसे संस्थान से पढ़ाई करूं. आज जावेद IIM रांची में पढ़ रहे हैं और अपनी कहानी से हर उस युवा को प्रेरित कर रहे हैं जो खुद को किसी कठिनाई की वजह से पीछे समझता है. उनका संदेश साफ है दिमाग मजबूत हो, तो इंसान हर मंजिल पा सकता है, चाहे शरीर साथ दे या ना दे."

International Day of Persons with Disabilities
IIM रांची (ETV Bharat)

संघर्ष कुमार दास, नाम भी संघर्ष, सफर भी संघर्ष

ओडिशा अंडर-17 टीम की तरफ से खेलते हुए संघर्ष ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया. लेकिन एक दुर्घटना ने उनकी राह रोकने की कोशिश की. इनका एक पैर पूरी तरह से टूट गया. तन टूटा, मन भी डगमगाया पर उनका नाम ही जैसे उनके लिए प्रेरणा था. वे बताते हैं, "दुर्घटना के बाद लगता था सब खत्म हो गया. लेकिन धीरे-धीरे सोचा अगर मैं हार गया तो मेरा नाम ही झूठ हो जाएगा. इसलिए खुद को बदला, खुद को मजबूत किया और आज IIM रांची में MBA कर रहा हूं. इंसान जैसा सोचता है, वैसा ही बनता है. दिव्यांगता कोई शब्द नहीं, एक मानसिक स्थिति है जिसे बदलना आपके हाथ में है." उनकी कहानी बताती है कि असली मजबूती शरीर से नहीं, सोच से मिलती है.

अभिषेक आइंगा, सवालों से बनी सफलता

अभिषेक हमेशा नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते-खेलते रहे. जब इनकी लंबाई नहीं बढ़ी तो लोगों ने कई सवाल उठाए. लोग पूछते ये कर पाएगा? कैसे करेगा? लेकिन उन्होंने उन सवालों को अपनी हिम्मत बनाया. अभिषेक बताते हैं कि, " मैंने हर चुनौती को स्वीकार किया, लोग मुझे कम आंकते थे, पर मैंने हर बार साबित किया कि मैं कर सकता हूं और आज मैं IIM रांची में अपने क्लास का बेहतरीन छात्र हूं."

International Day of Persons with Disabilities
IIM रांची में जावेद, संघर्ष और अभिषेक (ETV Bharat)

सुमित मोहंती, दिव्यांग नहीं, जीवन के प्रोफेसर

ओडिशा के सुमित मोहंती ने IIT कानपुर से गणित में पीएचडी की है और आज IIM रांची में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उनके लिए दिव्यांगता कभी कमजोरी नहीं बनी. वे स्पष्ट कहते हैं, "दिव्यांगता चुनौती नहीं, एक सच है. इसे स्वीकार कीजिए और सामान्य तरीके से जीवन में आगे बढ़िए. मैंने भी संघर्ष किया है, लेकिन उसे कभी अपनी प्रगति की दीवार नहीं बनने दिया. सुमित की सोच हमें समझाती है दिव्यांगता इंसान को नहीं रोकती, उसे नई दिशा देती है."

IIM रांची, जहां समानता सिर्फ शब्द नहीं, व्यवस्था है

IIM रांची के कम्युनिकेशन मैनेजर नभोनील बिस्वास बताते हैं हमारे यहां हर साल कुल एडमिशन का 10% यानी करीब 47 सीटें डिफरेंटली-एबल्ड छात्रों के लिए आरक्षित हैं. यहां अवसर, सुविधाएं और माहौल ऐसा है कि हर छात्र खुद को समान महसूस करे. हमारे लिए दिव्यांग और नॉर्मल छात्र में फर्क सिर्फ शारीरिक है काबिलियत में नहीं. IIM रांची ने यह साबित किया है कि शिक्षा का असली अर्थ मौका देना है भले ही हालात किसी भी तरह के हों.

