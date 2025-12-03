ETV Bharat / state

हुकमाराम 'अपने जैसों' के लिए बने मसीहा, 200 दिव्यांगों को दे रहे निःशुल्क सहारा

संस्थान बनाया, नौकरी छोड़ी : हुकमाराम ने 17 साल की उम्र में अपने संस्थान का पंजीयन करवाया और उसके बाद लोगों को जोड़ना शुरू किया. इस दौरान पढ़ाई कर विशेष शिक्षक बने. तीन साल नौकरी भी की, लेकिन नौकरी के साथ दिव्यागजनों के लिए कुछ करने का अपना प्रण पूरा नहीं होते देख सरकारी नौकरी को छोड़ दिया. इसके बाद हुकमाराम ने काम को तेजी से आगे बढ़ाया. किराए का भवन लेकर दिव्यांगों के लिए निशुल्क छात्रावास शुरू किया. शुरुआत में सात दिव्यांग उनके हॉस्टल में रहते थे. यह संख्या अब करीब 200 तक पहुंच चुकी है. करीब 1 साल पहले उन्होंने बनाड़ रोड पर जनसेवक से ही जमीन खरीद कर नया भवन बनाया, जहां अब हॉस्टल चल रहा है.

तय किया अपनों के लिए काम करना है : जोधपुर जिले के भोपालगढ़ के रहने वाले हुकमाराम के पिता भी दिव्यांग हैं. 2011 में 15 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए जोधपुर आए दिव्यांग हुकमाराम भाटी को यहां किसी ने किराए पर कमरा नहीं दिया. किसी हॉस्टल में इसलिए जगह नहीं मिली. एक मित्र के साथ किराए पर रहने लगे तो भी मकान मालिक ने मना कर दिया. बमुश्किल हालात में पढ़ाई की, शमशान तक में रहने के लिए मजबूर हुए. तब यह तय किया अब तो दिव्यागजनों के लिए ही कुछ करना है.

जोधपुर : जोधपुर के हुकमाराम भाटी, जो खुद दिव्यांग हैं, लेकिन वो बिना किसी सरकारी मदद के 200 दिव्यागजनों का जीवन सुधार रहे हैं. वे उनकी प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था भी कर रहे हैं. उनके लिए आवासीय हॉस्टल चला रहे हैं. इस काम के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी, लेकिन 50 से ज्यादा दिव्यांगों को अपने यहां पढ़ाकर सरकारी नौकरी के काबिल बना दिया. इतना ही नहीं उन्होंने 29 दिव्यांग बालिकाओं के विवाह भी करवाए हैं. भाटी बताते हैं कि यह सब कुछ वे जन सहयोग से कर रहे हैं. अब उन्होंने अपने सत्य प्रेम करुणा संस्थान के माध्यम से गरीब, अनाथ और घुमंतू बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का बीड़ा उठाया है.

छात्राओं के लिए अलग की तैयारी : हुकमाराम ने बताया कि हमने चार मंजिला भवन बनाया अभी कुछ काम बाकी है. हॉस्टल यहां शुरू कर दिया गया है. सबसे महत्वपूर्ण कार्य यहां लिफ्ट लगने बाकी हैं, जिसके लिए जन सहयोग लिया जा रहा है. अभी वे खुद पांव से दिव्यांग होते हुए दिन में चार से पांच बार चार मंजिल चढ़ते हैं और छात्रों से मिलते हैं. इस हॉस्टल की देख रेख करने वाले मदाराम खुद भी दिव्यांग हैं. वे बच्चों को सुबह उठाने के साथ काम की शुरुआत करते हैं. सुबह ईश्वर की प्रार्थना और उसके बाद राष्ट्रगान से दिन की यहां शुरुआत होती है.

बच्चों के लिए निशुल्क रहने-पढ़ने की सुविधा (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. हौसले को सलाम! भरतपुर के BSF जवान ने दुर्घटना में दाहिना हाथ गंवाया, अब खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जीता गोल्ड और सिल्वर

खेलों में चमक रहे सत्य प्रेम के दिव्यांग : सत्य प्रेम संस्थान के दिव्यांग खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. राष्ट्रीय स्तर की पैरा प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीते हैं. वर्तमान में बड़ौदा में चल रही एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 13 छात्राओं की टीम गई हुई है. धड़ के नीचे का पूरा हिस्सा दिव्यांग होने के बावजूद यहां रहने वाली चंदा एथलीट में सिल्वर मेडल जीत चुकी है. वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है. 2021 में संस्थान से जुड़े शिवपाल पुरी ने यहां पढ़ाई की और साथ में पैरा स्विमिंग भी शुरू की, जिसमें गोल्ड मेडल जीतने के बाद वह अभी वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापक की नौकरी पा चुके हैं. उनका कहना है कि संस्थान और हुकमाराम भाटी की वजह से उनकों सफलता मिली है.

बिना सरकारी मदद के छात्रावास चला रहे हुकमाराम (ETV Bharat Jodhpur)

सिर्फ जनसहयोग से हासिल की सफलता : हुकमाराम बताते हैं कि जब उन्होंने यह काम शुरू किया तो यह तय किया कि वह सरकारी सहयोग नहीं लेंगे. उन्होंने अपने मिलने वाले लोगों से सहयोग की शुरुआत की. धीरे-धीरे काफिला बढ़ता गया. आज उन्हें अन्य प्रदेशों में काम करने वाले जोधपुर सहित अन्य जिलों के लोगों का आर्थिक सहयोग लगातार मिल रहा है, जिनकी वजह से करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से भूमि खरीदने के बाद भवन भी बन गया है. उन्होंने बताया कि गत वर्ष सरकार ने दिव्यांग दिवस पर उनके संस्थान को सम्मानित भी किया.

दिव्यांगजनों के लिए नौकरी की तैयारी करने की भी निशुल्क व्यवस्था (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. बिना हाथों के परसाराम क्रिकेट के मैदान में लगा रहे चौके-छक्के, जज्बा देख हो जाएंगे हैरान

दिव्यांगों के समर्पित एक भी छात्रावास नहीं : भाटी बताते हैं कि आज भी राजस्थान में दिव्यांगों को समर्पित एक भी सरकारी छात्रावास नहीं है, जो सामान्य छात्रावास हैं उनमें दिव्यागजनों के लिए सुविधाएं नहीं हैं. सरकारी विश्वविद्यालय के छात्रावास में भी सुविधा नहीं दी जा रही है. इसकी वजह से दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग शहर में आकर पढ़ाई से वंचित रहते हैं. उनको रहने की जगह नहीं मिलती है, अकेले रह नहीं सकते हैं. उन्होंने कहा कि हमारे यहां सभी दिव्यांग एक दूसरे का सहारा बन कर रहते हैं.

कोचिंग के लिए तैयार हो रही लाइब्रेरी : भाटी ने बताया कि उनके यहां जो छात्र उच्च शिक्षा में अध्यनरत है, उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए काफी दूर तक लाइब्रेरी जाना पड़ता है. ऐसे में अब संस्थान में ही एक लाइब्रेरी तैयार करवाई जा रही है, जिसमें संस्थान के बच्चों के साथ-साथ अन्य दिव्यांग भी यहां तैयारी कर सकेंगे.