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रिटायर्ड हैं, लेकिन टायर्ड नहीं! महिमा आनंद सदन में बुजुर्गों की नई पारी, अकेलेपन को दूर कर जी रहे जिंदगी की दूसरी इनिंग

बुजुर्गों के अकेलेपन का सहारा बना 'महिमा आनंद सदन' डे केयर सेंटर.

राजा पार्क में संचालित महिमा आनंद सदन
राजा पार्क में संचालित महिमा आनंद सदन (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 3:57 PM IST

6 Min Read
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जयपुर : उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्गों को दवाइयों और दुआओं के साथ-साथ जरूरत होती है किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसके साथ बैठकर दिल की बात की जा सके. बच्चों की व्यस्त जिंदगी और नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहरों या विदेशों में चले जाने के बाद कई बुजुर्ग घर में अकेले रह जाते हैं. ऐसे में जयपुर का महिमा आनंद सदन बुजुर्गों के लिए सिर्फ डे-केयर सेंटर नहीं, बल्कि उनके लिए एक ऐसा ठिकाना बनता जा रहा है, जहां उन्हें अपने हम उम्र साथी, मनोरंजन और अपनापन मिल रहा है.

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अब चेहरे पर दिखती है नई ऊर्जा : सदन से जुड़े लोगों के मुताबिक शुरुआत में कुछ बुजुर्ग ऐसे भी आए, जो अकेलेपन और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मानसिक रूप से परेशान थे. कुछ रोते हुए आते थे और कहते थे कि घर में मन नहीं लगता, समय नहीं कटता. कुछ तो इतने परेशान थे कि जिंदगी खत्म कर देने तक की बातें करते थे. लेकिन यहां आकर जब उनकी आपबीती सुनी गई, उन्हें हम उम्र लोगों के बीच बैठने का मौका मिला और दिनचर्या बदली तो धीरे-धीरे उनके व्यवहार में भी बदलाव नजर आने लगा. अब वही बुजुर्ग साथियों के साथ बैठते हैं, खेलते हैं, गाते हैं और पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान नजर आते हैं.

अकेलेपन का सहारा बना 'महिमा आनंद सदन' (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

यहां आकर लगता है जैसे अपने ही लोगों के बीच हैं : सदन से जुड़ी एक वरिष्ठ महिला बताती हैं कि बच्चे अपने-अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं. ऐसे में घर पर एक तरह का अकेलापन महसूस होता था. यहां आने के बाद माहौल बिल्कुल बदल गया. सभी के साथ बैठना, बातें करना और खेलना अच्छा लगता है. उनका कहना है कि यहां आकर ऐसा लगता है जैसे अपने ही परिवार के बीच आ गए हों और कई बार तो घर जाने का मन भी नहीं करता.

पत्नी के निधन के बाद अकेलेपन से निकले : सदन के शुरुआती सदस्यों में शामिल एक बुजुर्ग बताते हैं कि उनकी धर्मपत्नी का करीब चार साल पहले निधन हो गया था. इसके बाद छोटी बेटी की शादी की और धीरे-धीरे पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो गए. घर पर समय तो कट जाता था, लेकिन कोई नियमित दिनचर्या नहीं थी. जिस दिन से महिमा आनंद सदन से जुड़े, उसके बाद से यहां नियमित आने लगे हैं. अब साथियों के बीच बैठकर बातचीत करना और दिनभर की गतिविधियों में हिस्सा लेना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है.

बुजुर्गों के अकेलेपन का सहारा
बुजुर्गों के अकेलेपन का सहारा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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कैरम की बाजी से लेकर गीतों की महफिल तक : सदन में किसी को कैरम की बाजी लगाते देखा जा सकता है तो कोई लूडो खेलता नजर आता है. कोई गीत गुनगुनाता है तो कोई भजन के जरिए मन बहलाता है. कुछ वरिष्ठजन अखबार पढ़कर समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं. यहां आने वाले एक बुजुर्ग बताते हैं कि घर पर टीवी देखते-देखते नींद आने लगती थी, लेकिन यहां आने के बाद समय का पता ही नहीं चलता. साथियों के साथ खेलना, गाने गाना और बातचीत करना दिन को सक्रिय बनाए रखता है.

सदन की खासयित
सदन की खासयित (फोटो ईटीवी भारत gfx)

टीवी, म्यूजिक से लेकर किताबों तक पूरा इंतजाम : महिमा आनंद सदन और आर्य समाज की ओर से यहां टीवी और म्यूजिक की व्यवस्था भी की गई है. जो वरिष्ठजन धार्मिक, आध्यात्मिक या सांस्कृतिक साहित्य पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पुस्तकों की व्यवस्था है. आर्य समाज राजापार्क के प्रमुख रवि नैयर ने बताया कि समय-समय पर राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम, भजन संध्या और अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं. सदन शुरू होने के बाद अब तक दो बार बुजुर्गों को पिकनिक पर भी ले जाया जा चुका है.

बुजुर्गों का नया ठिकाना
बुजुर्गों का नया ठिकाना (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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बुजुर्गों को मिले कंपनी और केयर : रवि नैयर बताते हैं कि आज बड़ी संख्या में बुजुर्ग ऐसे हैं, जिनके बच्चे बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई या विदेशों में रहते हैं. ऐसे में माता-पिता घर पर अकेले रह जाते हैं और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि दिन कैसे गुजरे. इसी जरूरत को देखते हुए महिमा आनंद सदन शुरू करने का फैसला लिया गया. उनका कहना है कि ये बुजुर्गों के लिए एक तरह की डे-केयर सुविधा है, जहां उन्हें दिनभर कंपनी मिलती है और वे अपनी उम्र के लोगों के साथ समय बिता सकते हैं.

हमउम्र साथियों के साथ खेलते हुए
हमउम्र साथियों के साथ खेलते हुए (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

अब कोशिश घर से सदन और सदन से घर तक पहुंचाने की : सदन तक पहुंचने के लिए सक्षम बुजुर्ग अपनी गाड़ियों से आते हैं, जबकि कुछ मध्यमवर्गीय वरिष्ठजन ई-रिक्शा से पहुंचते हैं. अब प्रयास है कि किसी भामाशाह के सहयोग से एक बस की व्यवस्था की जाए, जिससे बुजुर्गों को उनके घरों से सदन तक लाया और वापस छोड़ा जा सके. इससे उन वरिष्ठजनों को भी यहां आने का मौका मिल सकेगा, जो परिवहन की सुविधा नहीं होने के कारण घर से बाहर नहीं निकल पाते.

लूडो खेलते हुए बुजुर्ग महिलाएं
लूडो खेलते हुए बुजुर्ग महिलाएं (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

'महिमा आनंद' में हर दिन आनंद : सदन से जुड़े लोगों का कहना है कि इसका नाम ही महिमा आनंद सदन है और यहां आने वाले वरिष्ठजनों को वास्तव में आनंद का अनुभव होता है. यहां आने वाले लोग उम्रदराज जरूर हैं, लेकिन थके हुए नहीं. जिम्मेदारियों से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी की दूसरी पारी शुरू की है. महिमा आनंद सदन की कहानी रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी की दूसरी इनिंग जारी रखने की कहानी है. यहां पहुंचने वाले वरिष्ठजन अपने अकेलेपन को पीछे छोड़कर नए दोस्त और नई ऊर्जा के साथ जिंदगी की दूसरी पारी खेल रहे हैं.

एंजॉय करते बुजुर्ग
एंजॉय करते बुजुर्ग (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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बुजुर्गों का हेल्थ चेकअप
बुजुर्गों का हेल्थ चेकअप (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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