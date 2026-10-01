वृद्धजन दिवस 2026: अपनों से मिले दर्द के बाद घर छोड़ा तो 34 बुजुर्गों को 'सहारा' में मिला ठिकाना, हर एक की आंखों में आज भी ताजा हैं अपनों के 'जख्म'
बुजुर्गों का कहना है कि अपनों से मिले तिरस्कार से बेहतर आश्रम में मिला अपनापन है. पेश है रियाजुल हुसैन की रिपोर्ट.
Published : October 1, 2026 at 3:51 PM IST
बूंदी: उम्र के आखिरी पड़ाव पर जब शरीर को सहारे और मन को अपनों के साथ की जरूरत होती है, तब अपने ही अगर मुंह मोड़ने लगें तो जीवन बेहद कठिन और बोझिल हो जाती है. अपनों की तिरस्कार झेलकर घर की दहलीज से बाहर निकलने वाले इन बुजुर्गों के लिए अब बूंदी का ये वृद्धाश्रम ही सहारा बन गया है. यहां रह रहे बुजुर्गों में से किसी को बेटे ने दुत्कारा तो किसी को बेटी ने घर से निकाल दिया, किसी को बहू की प्रताड़ना सहनी पड़ी तो किसी को अपनों की मारपीट ने घर छोड़ने पर मजबूर किया. अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर ईटीवी भारत ने नैनवा रोड स्थित आसरा वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों से बात की तो दर्द की परतें खुलती गईं. कई बुजुर्ग वर्षों से यहां रह रहे हैं और परिजन हाल पूछने तक नहीं आए. इनका कहना है कि घर में मिले तिरस्कार से बेहतर आश्रम में मिला अपनापन है. साथ रहने वाले ही परिवार हैं और आश्रम ही घर है. सुदामा सेवा संस्थान का यह आश्रम 2006 से संचालित है और 34 बुजुर्ग रह रहे हैं. यहां पेश है कुछ वृद्धजनों से हुई बातचीत के अंश.
बेटी ने मकान पर कब्जा किया: 86 वर्षीय बाबूलाल महावर कभी लाखेरी एसीसी फैक्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम करते थे. पॉलीटेक्निक की पढ़ाई के बाद नौकरी मिली. वर्ष 1962 में विवाह हुआ. दो बेटे और एक बेटी हुई, लेकिन वर्ष 1965 में प्रसव के दौरान पत्नी की मौत हो गई. इसके बाद परिवार ने उनकी दूसरी शादी करवा दी. दूसरी पत्नी से एक बेटा और बेटी हुई. बाबूलाल बताते हैं कि नौकरी के बाद सेवानिवृत्ति तक उन्होंने परिवार के लिए काम किया. सेवानिवृत्ति के बाद करीब 20 साल कोटा थर्मल में ठेकेदार के अधीन नौकरी की. उम्र बढ़ने लगी तो लाखेरी में अपने मकान में रहने लगे. उनका आरोप है कि समय के साथ परिवार से दूरी बढ़ती गई. उनका आरोप है कि दूसरी पत्नी से हुई बेटी ने उनके मकान पर कब्जा कर लिया और उन्हें प्रताड़ित किया. एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें तीन दिन तक खाना नहीं मिला. इसके बाद दिवंगत बेटे श्यामसुंदर के बेटे चंद्रमोहन ने उन्हें बूंदी के वृद्धाश्रम पहुंचाया. अब वे चार साल से इसी आश्रम में हैं. उनका कहना है कि बड़े बेटे और बेटी ने कभी आकर हाल नहीं पूछा. अब वह सरकार से अपने मकान पर कब्जा वापस दिलाने की आस लगाए बैठे हैं. अब आश्रम ही घर है.
पढ़ें: वृद्धाश्रम हमारे राष्ट्र की परंपरा नहीं बल्कि पश्चिम की देन: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े
पत्नी ने बेटे से पिटवाया: केशवरायपाटन उपखंड के जगन्नाथपुरा निवासी 71 वर्षीय नाथूलाल सेन की जिंदगी भी पारिवारिक विवाद के कारण वृद्धाश्रम तक पहुंची. पेशे से ड्राइवर रहे नाथूलाल बताते हैं कि उनकी पत्नी उन पर चरित्र को लेकर शक करती थीं और आए दिन विवाद होता था. नाथूलाल का आरोप है कि एक दिन विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने बड़े बेटे से उनकी पिटाई करवा दी. इसके बाद घर का माहौल उनके लिए असहनीय हो गया और उन्होंने घर छोड़ दिया. नाथूलाल के तीन बच्चे हैं. बड़ा बेटा बूंदी में रहता है, जबकि दो बेटे मां के साथ जयपुर में रहते हैं. वह बताते हैं कि करीब तीन वर्षों से किसी ने उनका हाल नहीं पूछा. त्योहार भी आश्रम में ही मनाते हैं. कभी कभार सबसे छोटा बेटा उन्हें मिलने आ जाता है. उन्होंने कहा कि बच्चे अपने अपने जीवन में चले गए. अब यहां रहने वाले लोग ही मेरे अपने हैं.
बहू ने खाना नहीं दिया: बूंदी पंचायत समिति के सिंता गांव निवासी 65 वर्षीय कल्याण गुर्जर के लिए पत्नी का निधन जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था. कल्याण बताते हैं कि वे खेती करते थे. एक बेटा और एक बेटी है. दोनों की शादी कर दी थी. कुछ समय पहले बीमारी के कारण पत्नी की मौत हो गई. उसके बाद बेटे और बहू का व्यवहार बदल गया. बहू उन्हें खाना तक नहीं देती थी और बेटे से बातचीत करने में भी रोकती थी. आखिरकार वह घर छोड़कर बूंदी आ गए और वृद्धाश्रम में रहने लगे. काफी समय बीत गया, लेकिन बेटी के अलावा कोई मिलने नहीं आया.
यह भी पढ़ें: वृद्धाश्रम में 68 साल की महिला और 64 साल के पुरुष ने रचाई शादी, प्यार में नहीं होती उम्र की सीमा
गोद लिया बेटा ही जमीन का हकदार बना: 70 वर्षीय रामकन्या बाई की जिंदगी पति के साथ सामान्य चल रही थी. उनकी कोई संतान नहीं थी. जेठ हीरालाल के बेटे गोपाल की मौत के बाद उसके बेटे राजेश को उन्होंने बचपन में गोद लिया. पति की मौत के बाद राजेश का व्यवहार बदल गया. उनका आरोप है कि उसने पांच बीघा जमीन पर कब्जा कर उन्हें घर से निकाल दिया. रामकन्या बताती हैं कि पति के निधन के समय राजेश ने ही पगड़ी की रस्म निभाई थी, लेकिन बाद में वही रिश्ता उनके लिए परेशानी का कारण बन गया. पिछले करीब पांच वर्षों से रामकन्या वृद्धाश्रम में हैं. इतने वर्षों में कोई उनसे मिलने तक नहीं आया.
पति ने की मारपीट, घर से भागी: नमाना निवासी 75 वर्षीय कमला बाई की जिंदगी में भी रिश्तों ने कई मोड़ लिए. शादी के कुछ वर्ष बाद पहले पति की मौत हो गई. इसके बाद वह किसी के साथ नाते चली गईं. उसने भी उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. वह दूसरी महिला को भी घर ले आया. लगातार मारपीट से परेशान होकर एक दिन कमला वहां से निकल गईं और बाद में वृद्धाश्रम पहुंचीं. घटना को वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन कमला आज भी डर के साये में हैं. वह बताती हैं कि उन्हें अभी भी बाहर जाने में डर लगता है. उसका पति उसे तलाशते हुए आश्रम तक भी आ चुका है.
यह भी पढ़ें: तीन साल से बिछड़े पिता से मिला परिवार, गले लग रो पड़ी बेटियां, अपना घर आश्रम ने कराया पुनर्मिलन
शराबी बेटे की प्रताड़ना से तंग मां ने छोड़ा घर: 75 वर्षीय मोड़ी बाई करीब एक माह से वृद्धाश्रम में रह रही हैं. पति की मौत के बाद उनके सामने परिवार का सहारा कमजोर पड़ गया. बेटे को शराब की लत है.घर में विवाद और मारपीट होती थी. बेटे के व्यवहार से परेशान होकर उन्होंने घर छोड़ दिया और बूंदी पहुंच गईं. अब आश्रम में रह रही है. मोड़ी बाई का कहना था कि यहां कम से कम उन्हें चैन से दो वक्त की रोटी और रहने की जगह मिल रही है.
वृद्धाश्रम नहीं, संयुक्त परिवार चला रहे हैं: सुदामा सेवा संस्थान के आसरा वृद्धाश्रम के मैनेजर मनीष गौतम बताते हैं कि आश्रम की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी. वर्तमान में यहां 34 महिला और पुरुष रह रहे हैं. इनके भोजन, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों का नियमित ध्यान रखा जाता है. मनीष गौतम ने बताया कि परिवार और परिजनों से पीड़ित बुजुर्गों के लिए हर माह बैठक आयोजित की जाती है. संस्था के संरक्षक और विधायक हरिमोहन शर्मा नियमित रूप से आश्रम आकर बुजुर्गों से बातचीत करते हैं. दानदाताओं और भामाशाहों के सहयोग से भी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं. आश्रम में मौजूद बुजुर्गों के लिए सप्ताह में एक बार शेविंग और माह में एक बार हेयर कटिंग की सुविधा के साथ सुबह चाय नाश्ता और दोनों समय तय समय पर भरपेट भोजन दिया जाता है. इसके अलावा समय समय पर चिकित्सा कैंप और अन्य जरूरी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है.
यह भी पढ़ें: 12 साल बाद जिंदा मिली मां, बेटी से मिलते ही फूट पड़ा भावनाओं का सैलाब