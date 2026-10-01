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वृद्धजन दिवस 2026: अपनों से मिले दर्द के बाद घर छोड़ा तो 34 बुजुर्गों को 'सहारा' में मिला ठिकाना, हर एक की आंखों में आज भी ताजा हैं अपनों के 'जख्म'

नैनवा रोड स्थित आसरा वृद्धाश्रम ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: उम्र के आखिरी पड़ाव पर जब शरीर को सहारे और मन को अपनों के साथ की जरूरत होती है, तब अपने ही अगर मुंह मोड़ने लगें तो जीवन बेहद कठिन और बोझिल हो जाती है. अपनों की तिरस्कार झेलकर घर की दहलीज से बाहर निकलने वाले इन बुजुर्गों के लिए अब बूंदी का ये वृद्धाश्रम ही सहारा बन गया है. यहां रह रहे बुजुर्गों में से किसी को बेटे ने दुत्कारा तो किसी को बेटी ने घर से निकाल दिया, किसी को बहू की प्रताड़ना सहनी पड़ी तो किसी को अपनों की मारपीट ने घर छोड़ने पर मजबूर किया. अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर ईटीवी भारत ने नैनवा रोड स्थित आसरा वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों से बात की तो दर्द की परतें खुलती गईं. कई बुजुर्ग वर्षों से यहां रह रहे हैं और परिजन हाल पूछने तक नहीं आए. इनका कहना है कि घर में मिले तिरस्कार से बेहतर आश्रम में मिला अपनापन है. साथ रहने वाले ही परिवार हैं और आश्रम ही घर है. सुदामा सेवा संस्थान का यह आश्रम 2006 से संचालित है और 34 बुजुर्ग रह रहे हैं. यहां पेश है कुछ वृद्धजनों से हुई बातचीत के अंश.