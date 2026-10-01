82 की उम्र में रोज 50 किमी पैदल चल रहे कुलदीप, फिटनेस में युवाओं को दे रहे मात
अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस : जानिए कोटा के बुजुर्ग कुलदीप सिंह के बारे में, जो युवाओं के लिए बन रहे हैं मिसाल. मनीष गौतम की रिपोर्ट...
Published : October 1, 2026 at 1:11 PM IST
कोटा : वृद्धावस्था में शरीर भी साथ नहीं देता और पैदल चलना तो मुश्किल ही हो जाता है, लेकिन कोटा के बोरखेड़ा एरिया में रहने वाले कुलदीप सिंह अपनी फिटनेस से उम्र को मात दे रहे हैं. कुलदीप 82 साल के हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है. वो 1 दिन में 50 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलते हैं. फिलहाल उन्होंने वॉकिंग चैलेंज लिया हुआ है, जिसमें उनका ऑनलाइन कंपीटिशन लाखों विदेशियों के साथ है. करीब डेढ़ साल लगातार 45 से 50 किलोमीटर पैदल चलते हुए वो अपने आप को दूसरे नंबर से पहले नंबर पर ले आए हैं.
ऐप ने बढ़ा दिया जुनून : कुलदीप सिंह का कहना है कि स्टार वॉक चैलेंज के लिए वो वर्तमान में 50 किमी तक पैदल चल रहे हैं. इसमें ज्यादातर विदेशी लोगों से मुकाबला है. इसमें करीब 73 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जो अमेरिका, जापान, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के हैं. उन्होंने बताया कि पहले उनकी रैंक 10 आ रही थी. इसके बाद तय किया कि आगे बढ़ेंगे. इस तरह पैदल चलकर पहले 8वीं रैंक प्राप्त की. मई 2025 में छठी रैंक, जनवरी 2026 में चौथी रैंक पर आ गए. इसके बाद लगातार सुधार होता रहा. अब वह नंबर 1 पर आ चुके हैं.
इसे भी पढे़ं. राजस्थान : सविता जीजी ने अपनी कला से दी उम्र को मात, पेश की मिसाल
डॉक्टर ने पथरी बताई तब शुरू की वॉकिंग : कुलदीप सिंह के पोते खुशप्रीत सिंह बरार का कहना है कि करीब 15 साल पहले डॉक्टर ने उनके दादा को गॉलब्लैडर में स्टोन (पथरी) बता दिया था. तब किसी ने उन्हें प्राणायाम की सलाह दी. दादाजी इसमें इतने रम गए कि कई घंटे तक प्राणायाम करने लग गए. जब वह उन्हें स्कूल छोड़ने जाते तो वहां गार्डन में मॉर्निंग वॉक भी करने लगे. वह गार्डन में तीन से चार चक्कर लगा लेते थे. इसके बाद उन्होंने पैदल चलना शुरू किया और लगातार चलते ही रहे. इस स्टोन को निकालने के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी, डॉक्टर भी इसको देखकर चकित हो गए थे.
इसे भी पढे़ं. Special: उम्र 70, लेकिन हौसले जवान, योग से बीमारी को मात देकर 'सुपरमैन' बने रामेश्वर जाखड़, लद्दाख में जीती मैराथन
कई सालों से कर रहे हैं वर्क आउट व प्राणायाम का रूटीन : कुलदीप सिंह का कहना है कि आमतौर पर वह 30 किलोमीटर रोज चलने का रूटीन रखते हैं. उन्होंने फिलहाल स्टार वॉक ऐप पर चैलेंज लिया है. इसके बाद वे रोज 50 किलोमीटर से ज्यादा वर्तमान में चल रहे हैं. कुलदीप सिंह का कहना है कि उन्होंने कई सालों से जिम जॉइन कर रखा था और वह वहां पर युवाओं के साथ ही वर्कआउट करते थे. फिलहाल उन्होंने वॉकिंग कंपीटिशन के चलते वर्कआउट बंद कर दिया है, केवल पैदल ही चल रहे हैं. उन्होंने एक दिन में 11 घंटे 35 मिनट तक साइकिलिंग की थी.
इसे भी पढे़ं. नौ साल पहले एवरेस्ट चढ़ीं...अब 48 की उम्र में यूरोप का माउंट एल्ब्रुस फतेह, सुनिए झुंझुनू की बेटी आशा की कहानी, उन्हीं की जुबानी...
शरीर के लिए समय जरूर निकालें : कुलदीप सिंह का कहना है कि युवाओं के पास आज समय की कमी है, इसलिए वो इतना नहीं चल सकते. उन्होंने कहा कि अब उनके पास कोई काम नहीं है. उम्र भी 82 साल है. खेती का पूरा कार्य बेटे और पोते संभाल रहे हैं, इसीलिए ज्यादातर टाइम इस फिटनेस में ही लगे रहते हैं. युवा या रोजगार करने वाले व्यक्ति के पास समय कम होता है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ समय निकाल कर अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए.
इसे भी पढे़ं. 8 साल की उम्र में पैर खोया, हौसला नहीं, पैरा शूटर रुद्रांश को मिलेगा अर्जुन अवॉर्ड, मां का सपना बेटा पैरालिंपिक में गोल्ड जीते
मल्टीग्रेन या बाजरे की रोटी है डाइट में शामिल : कुलदीप सिंह का यह भी कहना है कि सामान्य तौर पर वह दो चपाती सुबह और दो चपाती शाम को खाते हैं. इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स और अन्य फ्रूट्स खा लेते हैं. मल्टीग्रेन आटा और बाजरे की चपाती ज्यादा पसंद करते हैं. नॉर्मल सीजनेबल व हरी सब्जी या दाल ही वह ज्यादा खाते हैं. छाछ, दूध का सेवन भी करते हैं. यह उनके लिए काफी रहता है. वर्तमान में वह 50 किलोमीटर से ज्यादा रोज चल रहे हैं, इसलिए जितना भी कुछ खाते हैं, उनकी कैलोरी बर्न हो जाती है. वर्तमान में प्रोटीन शेक, फल व ड्राई फ्रूट थोड़े ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं.
इसे भी पढे़ं. प्रतीक ने अपनी कमजोरी को बनाया ताकत, 12 साल की उम्र में राइफल शूटिंग में दाग रहे मेडल्स पर निशाना
वर्तमान में 12 से 13 घंटे रोज पैदल : कुलदीप सिंह ने अपना रूटीन बताया कि वह तड़के 2 से 3 बजे के बीच जाग जाते हैं. इसके बाद अपनी नित्य कर्म और भगवान की अरदास नहा धोकर करते हैं. इसके बाद वॉक के लिए निकल जाते हैं. सुबह की पारी में पैदल चलकर 10 बजे घर पहुंचते हैं. इसके बाद लंच करके आराम करते हैं और शाम को वापस 5 बजे से 10 बजे तक वॉक करते हैं. वर्तमान में उन्होंने अपना टाइम कंपीटिशन की वजह से बढ़ाया हुआ है. वर्तमान में 12 से 13 घंटे रोज पैदल चल रहे हैं.