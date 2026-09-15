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International Day of Democracy : तिरंगा भेंट कर भारत माता की जय बुलवाते हैं श्रीरत्न, 13 वर्षों से जगा रहे देश प्रेम की भावना...

चंद्रयान-3 की सफलता पर बांटा था तिरंगा : भारत की उपलब्धियों को लेकर मोहता का उत्साह हर वर्ग के लोगों तक पहुंचता है. जब भारत ने चंद्रयान-3 के जरिए चांद पर सफलतापूर्वक पहुंच कर इतिहास रचा था, तब उन्होंने अलग-अलग उम्र, जाति और वर्ग के लोगों को तिरंगा भेंट किया. उनका कहना है कि देश की उपलब्धियों का उत्सव समाज के हर व्यक्ति को साथ लेकर मनाया जाना चाहिए.

कई बार एक दिन में 15 से 20 लोगों को तिरंगा देकर देशभक्ति का संदेश पहुंचाते हैं. मोहता के लिए तिरंगा महज एक झंडा नहीं, बल्कि देश की एकता, सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है. वे तिरंगा सौंपते समय लोगों से भारत माता की जय बुलवाते हैं और उन्हें देश के जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं.

देश प्रेम का अनूठा जज्बा : अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए श्रीरत्न मोहता ने बताया कि उनका उद्देश्य हर नागरिक के मन में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और भारतीय होने का गर्व जगाना है. श्रीरत्न मोहता पहले गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और करगिल विजय दिवस जैसे अवसरों पर अपने खर्चे से तिरंगा खरीद कर लोगों को बांटा करते थे. धीरे-धीरे यह पहल उनके जीवन का नियमित हिस्सा बन गई. अब वे हर रोज कम से कम तीन लोगों को तिरंगा भेंट करने का प्रयास करते हैं.

अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर भी वे शहर में अलग-अलग लोगों को तिरंगा बैज लगाकर भारतीय होने पर गर्व का एहसास करा रहे हैं. इसके साथ ही मतदान के लिए जागरूक कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संदेश दे रहे हैं. बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त मोहता पिछले करीब 6 वर्षों से अनवरत प्रतिदिन लोगों को तिरंगा भेंट कर भारत माता की जय बुलवाते हैं.

उदयपुर: देश प्रेम का जज्बा उम्र का मोहताज नहीं होता. इसे साबित कर रहे हैं उदयपुर के 62 वर्षीय श्रीरत्न मोहता, जो पिछले 13 वर्षों से लोगों को तिरंगा भेंट कर देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं. पिछले 6 वर्षों से उनका यह अभियान अनवरत जारी है.

मोहता का यह अभियान केवल उदयपुर तक सीमित नहीं है. वे देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में लोगों से मिलकर देश प्रेम का संदेश देते रहे हैं. विदेश यात्राओं के दौरान भी उन्होंने श्रीलंका, बैंकॉक और दुबई में लोगों को तिरंगा भेंट किया.

लोकतंत्र के प्रहरी बने मोहता, मतदान के लिए अपील : देश प्रेम के साथ-साथ श्रीरत्न मोहता मतदाता जागरूकता को भी अपने जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं. उन्होंने बताया कि 25 जनवरी 2020 से वे प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं. इसके लिए वे एक फोल्डर रखते हैं, जिस पर लिखा है- कृपया मतदान अवश्य करें और लोगों को भी प्रेरित करते रहें.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलते श्रीरत्न मोहता (ETV Bharat Udaipur)

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वे लोगों से हाथ जोड़कर मतदान करने की अपील करते हैं और उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाते हैं. यदि कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उससे स्वयं मतदान करने का निवेदन करते हैं. वहीं, व्यवसायियों से कहते हैं कि मतदान के दिन अपने स्टाफ को दो घंटे की छुट्टी दें, ताकि वे मतदान कर सकें. वे लोगों से अपने रिश्तेदारों और मित्रों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील करते हैं.

13000 लोगों तक पहुंचा मिशन : मोहता के अनुसार, अब तक वे करीब 13000 लोगों से सहित मतदान की अपील कर चुके हैं. 25 जनवरी 2022 से वे प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति को फोन करके मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं. गुजरात के 2022 के चुनाव के दौरान वे विवाह समारोह में शामिल होने बड़ौदा गए थे, जहां भी उन्होंने लोगों से मतदान की अपील की. राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भी उन्होंने मतदाताओं को जागरूक किया. उनका मानना है कि यदि उनकी छोटी-सी पहल से मतदान प्रतिशत में एक-दो फीसदी भी बढ़ोतरी होती है, तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा.

जिला स्तरीय सम्मान से बढ़ा हौसला : मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए श्रीरत्न मोहता को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी, के अवसर पर जिला कलेक्टर की ओर से जिला स्तरीय सम्मान भी मिल चुका है. वे पिछले तीन वर्षों से प्रतिदिन लोगों से मिलकर वीर जवानों के किस्से सुनाने के साथ लोकतंत्र और मतदान के महत्व की जानकारी देते हैं. इस अभियान के लिए वे कई शहरों और प्रदेशों का दौरा कर चुके हैं. विशेष रूप से युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना उनका प्रमुख लक्ष्य है.

तिरंगा बैज देते श्रीरत्न मोहता (ETV Bharat Udaipur)

प्रवासियों और विशिष्ट लोगों को भी तिरंगा बैज : श्रीरत्न मोहता ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से जुड़े लोगों और अन्य प्रवासियों को भी तिरंगा बैज लगाकर सम्मानित किया. दो दिनों में उन्होंने करीब 125 प्रवासियों को भारत का तिरंगा बैज दिया. इस दौरान सफाई कर्मचारियों, चाय पिलाने वालों, मीडिया कर्मियों और पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया. उन्होंने मॉरीशस के एक मंत्री और भाजपा नेत्री मीनाक्षी लेखी को भी तिरंगा बैज लगाया है. वर्ष 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान न्यूजीलैंड के तत्कालीन सांसद कमलजीत सिंह बख्शी, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी तिरंगा भेंट किया.

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लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही मकसद : मोहता कहते हैं कि छोटे-बड़े, अमीर-गरीब, हर वर्ग के लोगों को तिरंगा देकर उन्हें भारतीय होने का गर्व महसूस कराना उनका उद्देश्य है. उनके अनुसार, तिरंगा देने के साथ जब लोग भारत माता की जय बोलते हैं, तो उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है और देश के प्रति सम्मान का भाव मजबूत होता है.

स्थानीय निवासी मुनीश अरोड़ा ने कहा कि श्रीरत्न मोहता पिछले 13 वर्षों से यह अच्छा काम कर रहे हैं और करीब 6 वर्षों से लगातार जुटे हुए हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को राष्ट्रध्वज का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करना सराहनीय पहल है. युवा ने भी मोहता के इस कार्य को लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने वाला बताया.