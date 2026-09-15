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राज्यपाल बागड़े बोले, 'लोकतंत्र में स्वयं का मूल्य नहीं, संसद मंदिर, तो संविधान देवता'

न्याय नीति से ही मजबूत होगा लोकतंत्र: राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो न्याय नीति के साथ आगे बढ़ना होगा. उन्होंने कहा कि जब नीति और प्रमाणिकता का अभाव होता है, तब व्यवस्था में कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं. उन्होंने पेपर लीक का उदाहरण देते हुए कहा कि लोकतंत्र और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए प्रमाणिकता और न्याय नीति जरूरी है. उन्होंने युवाओं से संविधान और लोकतंत्र की भाषा को समझने की अपील की. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ जिम्मेदारी और संवेदनशीलता भी जरूरी है. ऐसा बोलना चाहिए जिससे किसी के दिल को चोट न पहुंचे और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन हो.

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि सबके लिए न्याय, शांति, विकास और मानवाधिकारों के प्रति समर्पित होकर कार्य करना लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है. लोकतंत्र का अर्थ ही विकास में सभी नागरिकों की समान भागीदारी है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव या शासन व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनता की इच्छा से लागू होने वाला सार्वभौमिक मूल्य है.

जयपुर: अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर मंगलवार को जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में भारतीय युवा संसद के 31वें अधिवेशन का आयोजन किया गया. राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस दौरान गुजरात सरकार की राज्य मंत्री रिवाबा जडेजा सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे. कार्यक्रम में युवाओं के बीच लोकतंत्र, संविधान, मानवाधिकार, सुशासन और संसदीय मूल्यों को लेकर संवाद हुआ.

संवाद से सुसंवाद और सुसंवाद से मैत्री का रास्ता: राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र संवाद से संपन्न होता है. संवाद से सुसंवाद और सुसंवाद से मैत्री के रास्ते निकलते हैं. लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग-अलग विचारों और मतों का सम्मान जरूरी है. उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने और उन्हें अपने आचरण में उतारने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में केवल अधिकारों की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिम्मेदारियों और मर्यादाओं को भी समझना जरूरी है. सभी को ईश्वर ने मुख और जिह्वा दी है, लेकिन जिह्वा का उपयोग किस तरह करना है, इसका संयम भी आना चाहिए. शांति, सभ्यता और संयम जैसे सद्गुणों को युवाओं के जीवन का हिस्सा बनाने की जरूरत है.

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'संसद लोकतंत्र का पवित्र मंदिर, संविधान वहां का देवता': राज्यपाल बागड़े ने संसद भवन के निर्माण और उसके महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि संसद केवल एक निर्मित भवन नहीं, बल्कि लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और संविधान वहां का देवता है. उन्होंने कहा कि जिसके मन में संसद और संविधान के प्रति यह भावना रहेगी, वह संसद में असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करेगा. उन्होंने युवाओं से संसदीय लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करने का आह्वान किया. साथ ही कहा कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है.

भारतीय युवा संसद में अपने विचार रखते राज्यपाल (ETV Bharat Jaipur)

'लोकतंत्र में विश्वास अर्जित करना जरूरी': राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास अर्जित करना जरूरी है और इसके साथ समझदारी भी आवश्यक है. उन्होंने समझदारी को सबसे बड़ा सद्गुण बताते हुए युवाओं से अच्छी बातों को आत्मसात करने की अपील की. उनके अनुसार अच्छी बातों को ग्रहण करने से विवेक जागृत होता है और विवेक से व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा बनती है. उन्होंने युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया. राज्यपाल ने कहा कि युवा भारत की शान हैं और देश के भविष्य को दिशा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है.

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युवाओं से विवेकशील बनने का आह्वान: राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को अपने अधिकारों के साथ लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए. लोकतंत्र में विचार रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति में संयम, शालीनता और न्याय नीति का ध्यान रखना जरूरी है. उन्होंने युवाओं से विवेकशील बनने का आह्वान करते हुए कहा कि विवेक से ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है. भारतीय युवा संसद के इस अधिवेशन का उद्देश्य युवाओं को संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया, संविधान के मूल्यों और लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों से जोड़ना है. अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भूमिका को समझने और देश के विकास में सक्रिय योगदान देने का संदेश दिया गया.